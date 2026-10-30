Κυπριακό: Στόχος η νέα συνάντηση 5+1 - Τι συζήτησαν Χριστοδουλίδης και Ολγκίν

Μπορεί να υπάρξει θετικό αποτέλεσμα μέχρι το τέλος της επίσκεψης της κας Ολγκίν στην Κύπρο φτάνει να υπάρχει ειλικρινής πολιτική βούληση και την άλλη πλευρά, είπε σήμερα ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος κ. Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης.

Σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους, μετά τη συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Νίκου Χριστοδουλίδη με την προσωπική απεσταλμένη του ΓΓ των ΗΕ κα Μαρία Άνχελα Ολγκίν, στο Προεδρικό Μέγαρο, ο Εκπρόσωπος είπε ότι «ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είχε συνάντηση με την προσωπική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, η οποία ήρθε στη χώρα μας αργά χθες το βράδυ.

Κατά τη συνάντηση έγινε μια ανασκόπηση των τακτικών επαφών, των τακτικών συναντήσεων που είχε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη και ιδιαίτερα για την τελευταία συνάντηση, η οποία, όπως ανέφερε ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης, διεξήχθη σε ένα πολύ θετικό και εποικοδομητικό κλίμα.

Συζητήθηκαν οι 19 εισηγήσεις που ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας έχει υποβάλει και πώς επί αυτών μπορεί να προχωρήσει η συζήτηση μεταξύ των δύο ηγετών, τόσο στα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης όσο και στα ζητήματα ουσίας και μεθοδολογίας, ούτως ώστε να συμβάλουμε στον βαθμό των δυνατοτήτων μας, στην επίτευξη του στόχου που έχει θέσει ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών, στόχο στον οποίο παραμένει προσηλωμένος, δηλαδή τη σύγκληση μιας διευρυμένης διάσκεψης, μιας επιτυχημένης διευρυμένης διάσκεψης εντός της θητείας του κ. Γκουτέρες.

Πέραν τούτου, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ενόψει και της κοινής συνάντησης που έχει ήδη καθοριστεί στις 9 Νοεμβρίου, μετέφερε στην κα Ολκγίν τη δική του άποψη ότι θα ήταν καλό και είναι καλό να γίνουν όσον το δυνατόν περισσότερες κοινές συναντήσεις κατά τη διάρκεια της παραμονής της κας Ολγκίν στη χώρα μας.

Όπως η ίδια είχε αναφέρει, τη Δευτέρα έχει προγραμματισμένη συνάντηση με τον κ. Έρχιουμαν, όπου θα συζητήσει και μαζί του τα όσα έχει συζητήσει με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και θα υπάρξει εκ νέου ενημέρωση».

Ερωτηθείς αν η κα Ολγκίν μετέφερε κάτι καινούργιο, όπως, για παράδειγμα, για θέμα της καταγραφής των συγκλίσεων και κατά πόσο θα δοθούν στα μέρη, ο Εκπρόσωπος είπε ότι «αυτή είναι η θέση μας, η οποία έχει μεταφερθεί με κάθε δυνατό τρόπο και μέσω του διαπραγματευτή μας και μέσω φυσικά του Προέδρου της Δημοκρατίας. Παραμένει αυτή η προσέγγιση, γιατί αυτή ήταν και από την αρχή η προσέγγιση, ότι δηλαδή αυτή η καταγραφή των συγκλίσεων θα συμβάλει στην προσπάθεια για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων. Να υπάρξει δηλαδή αυτή η αυτονόητη κοινή θεώρηση για το πώς οδηγούμαστε και για το πώς επαναρχίζουμε τις διαπραγματεύσεις από το σημείο που έχουν διακοπεί».

Σε ερώτηση αν ο Πρόεδρος έθεσε κάποιες επιφυλάξεις ενώπιον της κας Ολγκίν οι οποίες υπήρχαν το προηγούμενο διάστημα σε σχέση με την παρουσία της στην Κύπρο, μετά και τη συνέντευξη της στις 17 Οκτωβρίου, ο Εκπρόσωπος απάντησε ότι «δεν είναι ζήτημα επιφυλάξεων. Είναι ζήτημα του ποιος ακριβώς είναι ο προστιθέμενο ρόλος της παρουσίας των Ηνωμένων Εθνών, υπό την αιγίδα των οποίων άλλωστε γίνονται οι τακτικές συναντήσεις του Προέδρου της Δημοκρατίας με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη. Και ακριβώς και ποια είναι η αξία και η σημασία του να είναι παρούσα και η προσωπική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών. Άλλωστε, είναι εντεταλμένη του ίδιου του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών. Πέραν τούτου, έχω ήδη αναφέρει ότι έχει μεταφέρει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας αυτήν ακριβώς την προσέγγιση και κατά την παραμονή της κας Ολγκίν όλο αυτό το διάστημα στη χώρα μας, ότι δηλαδή θα είναι θετικό και θα είναι μόνο ωφέλιμο να γίνουν όσες παραπάνω είναι δυνατόν κοινές συναντήσεις στην παρουσία της κας Ολγκίν».

Ερωτηθείς αν ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας προτίθεται να καταθέσει κάποιες νέες ιδέες ή τα 19 σημεία γραπτώς, κατά τη συνάντηση που θα έχει με την κα Ολγκίν και τον κ. Έρχιουρμαν, ο Εκπρόσωπος είπε ότι «το έχουμε πει πολλές φορές. Έχουν συζητηθεί άλλωστε αυτές οι 19 εισηγήσεις και κατά την τελευταία συνάντηση, κάποιες εξ αυτών, όπως ο Πρόεδρος έχει αναφέρει, έχουν απορριφθεί, κάποιες εξ αυτών συζητούνται. Στόχος είναι να συζητηθούν επί της ουσίας.

Όπως έχουμε αναφέρει πολλές φορές, εδώ είμαστε για οτιδήποτε μπορεί να θεωρηθεί εποικοδομητικό, αυτή είναι η δική μας η προσέγγιση να είμαστε εποικοδομητικοί, νομίζω όμως ότι ως προς την ουσία των 19 εισηγήσεων είναι απόλυτα κατανοητές, ιδιαίτερα αν λάβουμε υπόψη και μια εξ αυτών των εισηγήσεων, και αναφέρομαι βεβαίως σε αυτήν που έχει ήδη δημοσιοποιηθεί και έχει πει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, η οποία αφορά την περίκλειστη περιοχή των Βαρωσίων μαζί με το λιμάνι της Αμμοχώστου και νομίζω, αν θέλουμε να συζητήσουμε επί της ουσίας και αν η κοινή προσέγγιση όλων μας είναι να βρεθούν τρόποι αποδοχής αυτών των εισηγήσεων, μπορούμε να το πράξουμε».

Ερωτηθείς αν έχει μεταφερθεί στην κα Ολγκίν το αίτημα των κατεχόμενων Δήμων, όπως του Δημάρχου Αμμοχώστου, για συναντήσεις στο πλαίσιο των επαφών της με την κοινωνία των πολιτών, ο Εκπρόσωπος είπε «ασφαλώς και έχει μεταφερθεί. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας έχει επικοινωνήσει στην κα Ολγκίν αυτό το αίτημα και αυτή τη διατύπωση της άποψης του Δήμου Αμμοχώστου και όχι μόνο, γιατί είναι και άλλοι κατεχόμενοι Δήμοι και άλλα οργανωμένα σύνολα τα οποία έχουν ζητήσει και επιθυμούν να έχουν συνάντηση με την κα Ολγκίν. Είναι κάτι το οποίο βεβαίως θα αξιολογήσει η ίδια μαζί με το Γραφείο της».

Σε ερώτηση αν μπορεί να υπάρξει κάποιο αποτέλεσμα μέχρι το τέλος της επίσκεψής της κας Ολγκίν, ο Εκπρόσωπος είπε «ασφαλώς και μπορεί να υπάρξει αποτέλεσμα. Θα πούμε αυτό με το οποίο νομίζω κανείς δεν μπορεί να διαφωνήσει, ότι αν υπάρχει το αυτονόητο, αν υπάρχει η προϋπόθεση, η ειλικρινής πολιτική βούληση από την άλλη πλευρά, επί των 19 εισηγήσεων και επί όσων έχουν συζητηθεί και στις δύο διευρυμένες αλλά και όλο το προηγούμενο διάστημα, βεβαίως και μπορεί να υπάρξει πρόοδος».

Κληθείς να σχολιάσει τα όσα ανέφερε χθες ο κ. Ερντογάν και την προσπάθεια που πάλι κάνει η Άγκυρα για αναβάθμιση του κατοχικού καθεστώτος στον Οργανισμό Τουρκογενών Κρατών, ο Εκπρόσωπος είπε ότι «έχουμε πολλές φορές πει ότι όσες κι αν είναι οι προσπάθειες από πλευράς Τουρκίας ή ψευδοκράτους, δεν μπορεί να υπάρξει παραβίαση του διεθνούς δικαίου. Τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας, και σύσσωμη η διεθνής κοινότητα έχει διαχρονικά κατηγορηματικά τοποθετηθεί για το μόνο αναγνωρισμένο διεθνώς κράτος που είναι η Κυπριακή Δημοκρατία. Και όλες αυτές οι προσπάθειες, οι παρελκυστικές από πλευράς της Τουρκίας δεν συμβάλλουν στο κλίμα που ο ίδιος ο ΓΓ των ΗΕ θέλει και επιθυμεί να δημιουργήσει. Και δεν αναφέρομαι μόνο στις χθεσινές δηλώσεις του Προέδρου Ερντογάν, είναι γνωστές βεβαίως και οι προσπάθειες που καταβάλλει η Τουρκία ευρύτερα στην περιοχή, αμφισβητώντας και περιφρονώντας το διεθνές δίκαιο και το Δίκαιο της Θάλασσας».

Ερωτηθείς αν αυτές οι ενέργειες από πλευράς Τουρκίας «μολύνουν» το κλίμα και για το ίδιο το Κυπριακό, ο Εκπρόσωπος είπε ότι «δεν ξέρω αν το ’μολύνουν’, σίγουρα δεν συμβάλλουν θετικά. Αν αυτό το οποίο επιθυμούμε είναι να υπάρξει μια θετική προσέγγιση ή μια θετική ανταπόκριση στο κάλεσμα του ΓΓ των ΗΕ, αυτό έχω την αίσθηση ότι θα πρέπει να αντικατοπτρίζεται και μέσα από τις δημόσιες δηλώσεις μας, το περιεχόμενο αλλά και το ύφος αυτών. Εμείς, επειδή ακριβώς γνωρίζουμε το διακύβευμα, επειδή ακριβώς επιθυμούμε πρόοδο στο Κυπριακό, νομίζω αυτό διαφαίνεται και μέσα από τις δημόσιες δηλώσεις μας, αλλά πολύ περισσότερο μέσα από τις προτάσεις τις οποίες έχουμε υποβάλει».

Ερωτηθείς αν τέθηκε στην κα Ολγκίν το θέμα της στάσης της Τουρκίας σε σχέση με το ψευδοκράτος για τον Οργανισμών Τουρκογενών Κρατών, ο Εκπρόσωπος είπε ότι «αυτά είναι ζητήματα τα οποία συζητούνται με τα Ηνωμένα Έθνη και η Μόνιμα μας Αντιπροσωπεία στη Νέα Υόρκη έχει μεταφέρει βεβαίως με σαφήνεια όλα μας τα μηνύματα και προς τη Γενική Γραμματεία των Ηνωμένων Εθνών, όπως πράττουμε σε όλες τις αντίστοιχες περιπτώσεις, με τα αντίστοιχα διαβήματα».