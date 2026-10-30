Θα μας τρελάνει ο καιρός: Μια που κατεβάσαμε τα μπουφάν, μια που θα τα ξαναφυλάξουμε - Δείτε πώς θα είναι τις επόμενες μέρες

Η θερμοκρασία θα σημειώσει σταδιακή άνοδο, ενώ από τη Δευτέρα ενδέχεται να κάνει την εμφάνισή της και αραιή σκόνη στην ατμόσφαιρα.

Αναλυτικά η πρόγνωση:

Ασθενής χαμηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή.

Απόψε, τοπικά αυξημένες χαμηλές νεφώσεις που θα παρατηρούνται κυρίως στα παράλια, δεν αποκλείεται να δώσουν μεμονωμένη σύντομη βροχή, ενώ αργότερα ο καιρός θα καταστεί μερικώς συννεφιασμένος κυρίως από ψηλές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα καταστούν σταδιακά καταβατικοί, ασθενείς, 3 Μποφόρ και η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα κατέλθει γύρω στους 14 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 16 στα παράλια και γύρω στους 5 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο, τις πρωινές ώρες θα παρατηρούνται αυξημένες χαμηλές αλλά και ψηλές νεφώσεις, ενώ στα δυτικά παράλια αναμένεται να σημειωθούν μεμονωμένες βροχές. Προοδευτικά ο καιρός θα καταστεί μερικώς συννεφιασμένος και τοπικά παροδικά συννεφιασμένος, ενώ κατά διαστήματα θα σημειώνονται μεμονωμένες βροχές. Οι άνεμοι το πρωί θα πνέουν μεταβλητοί, ασθενείς, 3 Μποφόρ, για να καταστούν σταδιακά κυρίως νοτιοανατολικοί ως νοτιοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 Μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 24 βαθμούς στο εσωτερικό, στα δυτικά και τα βόρεια παράλια, γύρω στους 25 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 16 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο βράδυ, ο καιρός θα καταστεί κυρίως συννεφιασμένος, ενώ αναμένονται μεμονωμένες βροχές, κυρίως στα παράλια. Οι άνεμοι θα πνέουν καταβατικοί, ασθενείς, 3 Μποφόρ και η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη.

Την Κυριακή, αρχικά θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις οι οποίες αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές στα παράλια, ωστόσο σύντομα ο καιρός θα καταστεί μερικώς συννεφιασμένος και παροδικά συννεφιασμένος, ενώ αναμένονται μεμονωμένες βροχές και πιθανόν και εκδήλωση μεμονωμένης καταιγίδας, κυρίως στα ορεινά, στα βόρεια και ενδεχομένως σε περιοχή στο εσωτερικό και τα ανατολικά.

Τη Δευτέρα ο καιρός θα είναι κατά διαστήματα συννεφιασμένος κυρίως από μέσες και ψηλές νεφώσεις ενώ την Τρίτη, παροδικά αυξημένες νεφώσεις που θα παρατηρούνται αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές, κυρίως μετά το μεσημέρι. Στην ατμόσφαιρα απο τη Δευτέρα ενδέχεται να αιωρείται αραιή σκόνη.

Η θερμοκρασία μέχρι την Τρίτη θα σημειώσει σταδιακά άνοδο, για να κυμανθεί έτσι λίγο πιο πάνω από τις μέσες εποχικές τιμές.