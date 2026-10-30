Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΑστυνομικό ΡεπορτάζΑνατροπή από το Εφετείο: Ακύρωσε αθώωση για επίθεση σε γυναίκα, αλλά δεν θα γίνει νέα δίκη
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Ανατροπή από το Εφετείο: Ακύρωσε αθώωση για επίθεση σε γυναίκα, αλλά δεν θα γίνει νέα δίκη

 30.10.2026 - 15:32
Ανατροπή από το Εφετείο: Ακύρωσε αθώωση για επίθεση σε γυναίκα, αλλά δεν θα γίνει νέα δίκη

Το Εφετείο ακύρωσε αθωωτική απόφαση του Επαρχιακού Δικαστηρίου Αμμοχώστου σε υπόθεση επίθεσης, που φέρεται να διαπράχθηκε το 2018, κρίνοντας ότι το πρωτόδικο Δικαστήριο προχώρησε σε πλημμελή αξιολόγηση της μαρτυρίας.

Ωστόσο, αποφάσισε να μην διατάξει επανεκδίκαση της υπόθεσης, με αποτέλεσμα ο κατηγορούμενος να απαλλαγεί.

Η απόφαση εκδόθηκε ομόφωνα στις 29 Οκτωβρίου του 2026, στο πλαίσιο ποινικής έφεσης που καταχώρισε ο Γενικός Εισαγγελέας κατά της αθωωτικής απόφασης.

Η υπόθεση αφορούσε καταγγελία γυναίκας ότι στις 7 Δεκεμβρίου του 2018, κατά τη διάρκεια διαφωνίας με τον τότε σύντροφό της στην οικία του στο Λιοπέτρι, εκείνος την έσπρωξε στο κρεβάτι και της γύρισε τον αριστερό αστράγαλο, προκαλώντας της τραυματισμό.

Σύμφωνα με την καταγγελία της, μετά το περιστατικό μετέβη στο Γενικό Νοσοκομείο, όπου υποβλήθηκε σε ακτινογραφία και της τοποθετήθηκε γυψονάρθηκας.

Κατά την πρωτόδικη διαδικασία, ο γιατρός που την εξέτασε επιβεβαίωσε ότι η γυναίκα είχε επισκεφθεί το νοσοκομείο την επίδικη ημερομηνία και ότι της τοποθετήθηκε γυψονάρθηκας.

Ωστόσο, διευκρίνισε ότι στην ιατρική έκθεση, η οποία συντάχθηκε μεταγενέστερα, δεν είχαν καταγραφεί δικές του ιατρικές διαπιστώσεις, αλλά οι πληροφορίες που του είχε δώσει η παραπονούμενη.

Το πρωτόδικο Δικαστήριο έκρινε ότι υπήρχαν ουσιώδεις αντιφάσεις και κενά στη μαρτυρία της κατηγορούσας Αρχής, με αποτέλεσμα να αθωώσει και να απαλλάξει τον κατηγορούμενο.

Εξετάζοντας την έφεση του Γενικού Εισαγγελέα, το Εφετείο έκρινε ότι το πρωτόδικο Δικαστήριο ορθά διαπίστωσε πως ο γιατρός δεν είχε καταγράψει τις δικές του ιατρικές διαπιστώσεις. Εντόπισε, ωστόσο, ουσιώδη σφάλματα στον τρόπο αξιολόγησης της μαρτυρίας.

Συγκεκριμένα, σημείωσε ότι το πρωτόδικο Δικαστήριο, ενώ εντόπισε αντιφάσεις μεταξύ της παραπονούμενης και του γιατρού, δεν προχώρησε σε σαφή κρίση ως προς την αξιοπιστία των δύο μαρτύρων.

Παράλληλα, παρέλειψε να αξιολογήσει ξεχωριστά τη μαρτυρία του γιατρού υπό την ιδιότητά του ως εμπειρογνώμονα, σύμφωνα με τις σχετικές νομολογιακές αρχές.

Το Εφετείο υπέδειξε, επίσης, ότι η διαπίστωση κενών στη μαρτυρία της κατηγορούσας Αρχής δεν απαλλάσσει το Δικαστήριο από την υποχρέωση να αιτιολογεί ειδικά γιατί αποδέχεται ή απορρίπτει τη μαρτυρία κάθε μάρτυρα.

Παρά τη διαπίστωση ότι η πρωτόδικη απόφαση ήταν λανθασμένη, το Εφετείο έκρινε ότι η επανεκδίκαση της υπόθεσης δεν θα αποτελούσε την ενδεδειγμένη λύση.

Έλαβε υπόψη ότι το περιστατικό φέρεται να διαπράχθηκε τον Δεκέμβριο του 2018, ενώ η υπόθεση καταχωρίστηκε στο Δικαστήριο τον Μάιο του 2021, περίπου δυόμισι χρόνια αργότερα.

Συνυπολόγισε, επίσης, το χρονικό διάστημα που έχει παρέλθει έκτοτε και τη σημαντική διαφοροποίηση των προσωπικών συνθηκών τόσο της παραπονούμενης, όσο και του κατηγορουμένου.

Ως εκ τούτου, το Εφετείο ακύρωσε την πρωτόδικη απόφαση, χωρίς να διατάξει επανεκδίκαση, απαλλάσσοντας τον εφεσίβλητο.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Προσοχή – Επηρεάζεσαι;  Χωρίς νερό από χθες το βράδυ αυτή η περιοχή – Πότε θα αποκατασταθεί η υδροδότηση
Αύξηση περιστατικών κορωνοϊού και εποχικών ιώσεων στην Κύπρο - Τα συμπτώματα που δεν πρέπει να αγνοήσετε
Γονείς, ξέρετε τι κάνουν τα παιδιά κατά τη διάρκεια του σχολικού διαλείμματος; Όσα αξίζει να γνωρίζετε
VIDEO: Το απόλυτο χάος χθες στον αυτοκινητόδρομο - Απίστευτη ταλαιπωρία - «Το συγκεκριμένο όχημα δεν επιτρέπεται να κυκλοφορεί»
Δύσκολες ώρες για Κύπριο βουλευτή - «Υπάρχουν απώλειες που δεν κάνουν θόρυβο, αφήνουν απλώς ένα τεράστιο κενό»
Αυτοκίνητο παρέσυρε δύο ποδηλάτισσες – Τραυματίστηκε η μία, εξαφανίστηκε η δεύτερη

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Τόσα χρήματα έβγαλε η Σελίν Ντιόν από τις συναυλίες της στο Παρίσι - Ίλιγγο προκαλεί το ποσό

 30.10.2026 - 15:13
Επόμενο άρθρο

«Μπήκα στην αίθουσα έτοιμη να πεθάνω, ξύπνησα μέρες μετά με πόνους»: Η πρώτη δήλωση της Κρίστα Πάικ μετά την αποτυχημένη εκτέλεσή της

 30.10.2026 - 15:42
Κυπριακό: Στόχος η νέα συνάντηση 5+1 - Τι συζήτησαν Χριστοδουλίδης και Ολγκίν

Κυπριακό: Στόχος η νέα συνάντηση 5+1 - Τι συζήτησαν Χριστοδουλίδης και Ολγκίν

Μπορεί να υπάρξει θετικό αποτέλεσμα μέχρι το τέλος της επίσκεψης της κας Ολγκίν στην Κύπρο φτάνει να υπάρχει ειλικρινής πολιτική βούληση και την άλλη πλευρά, είπε σήμερα ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος κ. Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Κυπριακό: Στόχος η νέα συνάντηση 5+1 - Τι συζήτησαν Χριστοδουλίδης και Ολγκίν

Κυπριακό: Στόχος η νέα συνάντηση 5+1 - Τι συζήτησαν Χριστοδουλίδης και Ολγκίν

  •  30.10.2026 - 15:01
VIDEO: Τα είπαν τηλεφωνικώς Χάρης Γεωργιάδης – Δημήτρης Δημητρίου πριν από την επιστολή παραίτησης

VIDEO: Τα είπαν τηλεφωνικώς Χάρης Γεωργιάδης – Δημήτρης Δημητρίου πριν από την επιστολή παραίτησης

  •  30.10.2026 - 14:03
Ανατροπή από το Εφετείο: Ακύρωσε αθώωση για επίθεση σε γυναίκα, αλλά δεν θα γίνει νέα δίκη

Ανατροπή από το Εφετείο: Ακύρωσε αθώωση για επίθεση σε γυναίκα, αλλά δεν θα γίνει νέα δίκη

  •  30.10.2026 - 15:32
Στο τραπέζι οι Προεδρικές του 2028 – Συνεδριάζει αύριο η Κεντρική Επιτροπή του ΑΚΕΛ

Στο τραπέζι οι Προεδρικές του 2028 – Συνεδριάζει αύριο η Κεντρική Επιτροπή του ΑΚΕΛ

  •  30.10.2026 - 12:27
VIDEO: Δύσκολες ώρες για τον 31χρονο: Δίνει μάχη για να κρατηθεί στη ζωή μετά το εργατικό – Πώς έγινε το ατύχημα

VIDEO: Δύσκολες ώρες για τον 31χρονο: Δίνει μάχη για να κρατηθεί στη ζωή μετά το εργατικό – Πώς έγινε το ατύχημα

  •  30.10.2026 - 12:02
Διορισμοί εκπαιδευτικών: Το μεγάλο «αγκάθι» και η ημερομηνία που βάζει η ΥΠΑΝ

Διορισμοί εκπαιδευτικών: Το μεγάλο «αγκάθι» και η ημερομηνία που βάζει η ΥΠΑΝ

  •  30.10.2026 - 12:44
Σκότωσε τον γάτο του γείτονα με σκουπόξυλο – Τον στέλνει φυλακή το Εφετείο

Σκότωσε τον γάτο του γείτονα με σκουπόξυλο – Τον στέλνει φυλακή το Εφετείο

  •  30.10.2026 - 14:06
Αναστάτωση στους Τρούλλους: Μεταφέρουν σανό από κτηνοτροφικές μονάδες με αφθώδη πυρετό – Δείτε φωτογραφίες

Αναστάτωση στους Τρούλλους: Μεταφέρουν σανό από κτηνοτροφικές μονάδες με αφθώδη πυρετό – Δείτε φωτογραφίες

  •  30.10.2026 - 12:14

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα