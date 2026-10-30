Σοκ στη Ραφήνα: 30χρονος βρέθηκε νεκρός έξω από κατάστημα - Τα πρώτα στοιχεία

Ο άνδρας βρέθηκε περίπου στις 08:00, έξω από κατάστημα ζωοτροφών, στη συμβολή των οδών Δημοκρατίας και Φλέμινγκ. Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις, ενώ κλήθηκε και ιατροδικαστής για να πραγματοποιήσει αυτοψία.

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, ο άνδρας δεν έφερε εμφανή τραύματα. Το στοιχείο αυτό εξετάζεται από τις αρμόδιες Αρχές, χωρίς να μπορεί προς το παρόν να εξαχθεί ασφαλές συμπέρασμα για τα αίτια του θανάτου του.

Την προανάκριση έχει αναλάβει το αρμόδιο Τμήμα Ασφαλείας, ενώ καθοριστικά για τη διαλεύκανση της υπόθεσης αναμένονται τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης, που θα συμβάλουν στον προσδιορισμό των αιτιών θανάτου.

ΠΗΓΗ: Tanea.gr