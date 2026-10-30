Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΕλλάδαΣοκ στη Ραφήνα: 30χρονος βρέθηκε νεκρός έξω από κατάστημα - Τα πρώτα στοιχεία
ΕΛΛΑΔΑ

Σοκ στη Ραφήνα: 30χρονος βρέθηκε νεκρός έξω από κατάστημα - Τα πρώτα στοιχεία

 30.10.2026 - 16:12
Σοκ στη Ραφήνα: 30χρονος βρέθηκε νεκρός έξω από κατάστημα - Τα πρώτα στοιχεία

Νεκρός εντοπίστηκε το πρωί της Παρασκευής ένας άνδρας περίπου 30 ετών στη Ραφήνα, με τις αστυνομικές Αρχές να διερευνούν τις συνθήκες θανάτου του.

Ο άνδρας βρέθηκε περίπου στις 08:00, έξω από κατάστημα ζωοτροφών, στη συμβολή των οδών Δημοκρατίας και Φλέμινγκ. Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις, ενώ κλήθηκε και ιατροδικαστής για να πραγματοποιήσει αυτοψία.

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, ο άνδρας δεν έφερε εμφανή τραύματα. Το στοιχείο αυτό εξετάζεται από τις αρμόδιες Αρχές, χωρίς να μπορεί προς το παρόν να εξαχθεί ασφαλές συμπέρασμα για τα αίτια του θανάτου του.

Την προανάκριση έχει αναλάβει το αρμόδιο Τμήμα Ασφαλείας, ενώ καθοριστικά για τη διαλεύκανση της υπόθεσης αναμένονται τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης, που θα συμβάλουν στον προσδιορισμό των αιτιών θανάτου.

ΠΗΓΗ: Tanea.gr

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Προσοχή – Επηρεάζεσαι;  Χωρίς νερό από χθες το βράδυ αυτή η περιοχή – Πότε θα αποκατασταθεί η υδροδότηση
Αύξηση περιστατικών κορωνοϊού και εποχικών ιώσεων στην Κύπρο - Τα συμπτώματα που δεν πρέπει να αγνοήσετε
Γονείς, ξέρετε τι κάνουν τα παιδιά κατά τη διάρκεια του σχολικού διαλείμματος; Όσα αξίζει να γνωρίζετε
VIDEO: Το απόλυτο χάος χθες στον αυτοκινητόδρομο - Απίστευτη ταλαιπωρία - «Το συγκεκριμένο όχημα δεν επιτρέπεται να κυκλοφορεί»
Δύσκολες ώρες για Κύπριο βουλευτή - «Υπάρχουν απώλειες που δεν κάνουν θόρυβο, αφήνουν απλώς ένα τεράστιο κενό»
Αυτοκίνητο παρέσυρε δύο ποδηλάτισσες – Τραυματίστηκε η μία, εξαφανίστηκε η δεύτερη

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής ο Αντώνης Ρέμος - Δείτε γιατί

 30.10.2026 - 15:58
Επόμενο άρθρο

Ανείπωτη θλίψη: Στην γειτονιά των αγγέλων ο αγαπημένος Νεόφυτος - Η επιθυμία της οικογένειας για την κηδεία

 30.10.2026 - 16:15
Κυπριακό: Στόχος η νέα συνάντηση 5+1 - Τι συζήτησαν Χριστοδουλίδης και Ολγκίν

Κυπριακό: Στόχος η νέα συνάντηση 5+1 - Τι συζήτησαν Χριστοδουλίδης και Ολγκίν

Μπορεί να υπάρξει θετικό αποτέλεσμα μέχρι το τέλος της επίσκεψης της κας Ολγκίν στην Κύπρο φτάνει να υπάρχει ειλικρινής πολιτική βούληση και την άλλη πλευρά, είπε σήμερα ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος κ. Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Κυπριακό: Στόχος η νέα συνάντηση 5+1 - Τι συζήτησαν Χριστοδουλίδης και Ολγκίν

Κυπριακό: Στόχος η νέα συνάντηση 5+1 - Τι συζήτησαν Χριστοδουλίδης και Ολγκίν

  •  30.10.2026 - 15:01
VIDEO: Τα είπαν τηλεφωνικώς Χάρης Γεωργιάδης – Δημήτρης Δημητρίου πριν από την επιστολή παραίτησης

VIDEO: Τα είπαν τηλεφωνικώς Χάρης Γεωργιάδης – Δημήτρης Δημητρίου πριν από την επιστολή παραίτησης

  •  30.10.2026 - 14:03
Ανατροπή από το Εφετείο: Ακύρωσε αθώωση για επίθεση σε γυναίκα, αλλά δεν θα γίνει νέα δίκη

Ανατροπή από το Εφετείο: Ακύρωσε αθώωση για επίθεση σε γυναίκα, αλλά δεν θα γίνει νέα δίκη

  •  30.10.2026 - 15:32
Στο τραπέζι οι Προεδρικές του 2028 – Συνεδριάζει αύριο η Κεντρική Επιτροπή του ΑΚΕΛ

Στο τραπέζι οι Προεδρικές του 2028 – Συνεδριάζει αύριο η Κεντρική Επιτροπή του ΑΚΕΛ

  •  30.10.2026 - 12:27
VIDEO: Δύσκολες ώρες για τον 31χρονο: Δίνει μάχη για να κρατηθεί στη ζωή μετά το εργατικό – Πώς έγινε το ατύχημα

VIDEO: Δύσκολες ώρες για τον 31χρονο: Δίνει μάχη για να κρατηθεί στη ζωή μετά το εργατικό – Πώς έγινε το ατύχημα

  •  30.10.2026 - 12:02
Διορισμοί εκπαιδευτικών: Το μεγάλο «αγκάθι» και η ημερομηνία που βάζει η ΥΠΑΝ

Διορισμοί εκπαιδευτικών: Το μεγάλο «αγκάθι» και η ημερομηνία που βάζει η ΥΠΑΝ

  •  30.10.2026 - 12:44
Σκότωσε τον γάτο του γείτονα με σκουπόξυλο – Τον στέλνει φυλακή το Εφετείο

Σκότωσε τον γάτο του γείτονα με σκουπόξυλο – Τον στέλνει φυλακή το Εφετείο

  •  30.10.2026 - 14:06
Αναστάτωση στους Τρούλλους: Μεταφέρουν σανό από κτηνοτροφικές μονάδες με αφθώδη πυρετό – Δείτε φωτογραφίες

Αναστάτωση στους Τρούλλους: Μεταφέρουν σανό από κτηνοτροφικές μονάδες με αφθώδη πυρετό – Δείτε φωτογραφίες

  •  30.10.2026 - 12:14

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα