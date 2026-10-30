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ΔΙΕΘΝΗ

Προσοχή: Ανακαλούν προφυλακτικά από αυτή την εταιρεία - Δείτε σε ποια αγορά και τον λόγο

 30.10.2026 - 16:32
Προσοχή: Ανακαλούν προφυλακτικά από αυτή την εταιρεία - Δείτε σε ποια αγορά και τον λόγο

Οι γαλλικές αρχές ανέστειλαν σήμερα την εισαγωγή και τις πωλήσεις εξαιρετικά λεπτών ανδρικών προφυλακτικών από λάτεξ που παρασκευάζονται από τη μαλαισιανή εταιρεία Richter Rubber Technology λόγω κατασκευαστικών ελαττωμάτων.

Η απόφαση αυτή συνοδεύεται από την απόσυρση και ανάκληση «15 κωδικών προϊόντων» λόγω ελαττωμάτων «που θα μπορούσαν να προκαλέσουν σπάσιμο ή διάτρηση των προφυλακτικών», σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Οικονομίας.

Αυτά τα προϊόντα, που είναι αναρτημένα στον ιστότοπο Rappel Conso, «αντιπροσωπεύουν περίπου 7 εκατομμύρια προφυλακτικά για την Ευρωπαϊκή Ένωση, εκ των οποίων μόνο ένα μέρος πωλείται στη Γαλλία», δήλωσαν οι αρχές.

Συνιστούν στις χρήστες αυτών των «προφυλακτικών που δεν πληρούν τα κριτήρια» να επισκεφτούν ένα εργαστήριο ιατρικών εξετάσεων για έλεγχο για σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα και να κάνουν τεστ εγκυμοσύνης σε περίπτωση καθυστέρησης της εμμήνου ρύσεως. Η αναστολή ισχύει για ένα έτος και θα ανανεωθεί αν κριθεί απαραίτητο, τονίζεται στην ανακοίνωση.

Τον Αύγουστο, οι γαλλικές αρχές -αρμόδιες για την καταπολέμηση της απάτης και τη δημόσια υγεία- είχαν προχωρήσει στην ανάκληση περίπου 260.000 προφυλακτικών για τους ίδιους λόγους.

Η συνεχιζόμενη έρευνα της γαλλικής γενικής αρχής ανταγωνισμού, καταναλωτικών υποθέσεων και καταπολέμησης απάτης (DGCCRF) οδήγησε στην απόφαση για αυτά τα προϊόντα της μαλαισιανής εταιρείας.

Η έρευνά κατέληξε στο συμπέρασμα ότι «η διαδικασία κατασκευής που χρησιμοποιείται για την γκάμα εξαιρετικά λεπτών προφυλακτικών είναι πιθανό να προκαλέσει διακυμάνσεις στο πάχος και την ποιότητα της μεμβράνης από λάτεξ, με αποτέλεσμα ελαττώματα που θέτουν σε κίνδυνο την υγεία των χρηστών», σύμφωνα με την ανακοίνωση.

«Ορισμένοι χρήστες έχουν αναφέρει σπάσιμο προφυλακτικών και ανεπιθύμητες εγκυμοσύνες που συνδέονται με τις ανακληθείσες παρτίδες», σύμφωνα με απόφαση που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, που διευκρινίζει ότι ο αντιπρόσωπος του μαλαισιανού κατασκευαστή είναι η γερμανική εταιρεία RRT Vertrieb und Service GmbH.

Protothema.gr

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