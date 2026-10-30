Ζήτησαν λύση για τις μετακινήσεις τους οι ηλικιωμένοι - Η υπόσχεση του ΠτΔ

Συνοδευόμενος από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κ. Μαρίνο Μουσιούττα και την Υφυπουργό Κοινωνικής Πρόνοιας κα Τίνα Παύλου, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ξεναγήθηκε στους χώρους της Στέγης και είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με τους ηλικιωμένους που διαμένουν εκεί.

Ανάμεσα στα προβλήματα που τέθηκαν στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας ήταν και το ζήτημα της μετακίνησης ηλικιωμένων που βρίσκονται σε τροχοκάθισμα, όταν πρέπει να μεταβούν σε ιατρούς, με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας να τους διαβεβαιώνει ότι η Κυβέρνηση θα φροντίσει για την αγορά ειδικού αυτοκινήτου για μεταφορά αναπηρικών αμαξιδίων που θα δοθεί στη Στέγη, έτσι ώστε να καλυφθούν οι συγκεκριμένες ανάγκες μετακίνησης των ηλικιωμένων αυτών.

Κατά την επίσκεψη του, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είχε, επίσης, συνάντηση με τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Στέγης Ηλικιωμένων «Αρχάγγελος Μιχαήλ», η οποία αποτελεί μη κερδοσκοπικό οργανισμό και θεωρείται πρότυπη δομή φροντίδας ηλικιωμένων, διαθέτοντας Κέντρο Ημέρας, καθώς και το πρώτο εξειδικευμένο Κέντρο Αποκατάστασης Άνοιας στην Κύπρο