Π. Μαρινάκης: Δεν υπάρχει θέμα άδειας από άλλο κράτος για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας - Κύπρου

Μιλώντας την Παρασκευή στην τηλεόραση του Open, o κ. Μαρινάκης ξεκαθάρισε ότι για την ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης - Κύπρο, η διαδικασία αδειοδότησης βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη από τις ελληνικές Αρχές και ότι δεν τίθεται θέμα εμπλοκής άλλου κράτους. Όπως είπε, «δεν υπάρχει κανένα ζήτημα άδειας ή αιτήματος άδειας ή διαδικασίας αδειοδότησης από κανένα άλλο κράτος, πλην του ελληνικού κράτους».

Απαντώντας σε σχετικά δημοσιεύματα, ο κ. Μαρινάκης επεσήμανε ότι πρέπει να γίνεται σαφής διάκριση ανάμεσα στην ενημέρωση και στην αδειοδότηση. Η ενημέρωση, όπως ανέφερε, αποτελεί διαδικασία που ακολουθείται από την εταιρεία σε αντίστοιχα έργα και δεν παράγει έννομα αποτελέσματα. Αντίθετα, η αίτηση για χορήγηση άδειας έχει διαφορετικό χαρακτήρα, σύμφωνα με τον ίδιο. Ο κ. Μαρινάκης απέκλεισε επίσης το ενδεχόμενο η Γαλλία να αναλάβει οποιαδήποτε διαδικασία αδειοδότησης, επίσημη ή άτυπη, έναντι της Τουρκίας. «Η Ελλάδα δεν ετεροκαθορίζει ούτε τη στρατηγική της ούτε την πολιτική της», ανέφερε, προσθέτοντας ότι το έργο θα υλοποιηθεί με βάση το Διεθνές Δίκαιο και το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα.

Ο Έλληνας Κυβερνητικός Εκπρόσωπος ρωτήθηκε και για το εάν η Αθήνα είναι έτοιμη να απαντήσει στο πεδίο, σε περίπτωση νέας τουρκικής παρεμπόδισης. Δεν περιέγραψε συγκεκριμένες κινήσεις, ωστόσο διαβεβαίωσε ότι «θα γίνει αυτό το οποίο πρέπει να γίνει για να προχωρήσει το έργο χωρίς καμία υποχώρηση».

Ο Παύλος Μαρινάκης απέρριψε και τις κατηγορίες περί ενδοτικότητας έναντι της Άγκυρας. Για να στηρίξει τη θέση του, επικαλέστηκε την επέκταση των ελληνικών χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια στο Ιόνιο, τις συμφωνίες οριοθέτησης θαλάσσιων ζωνών με την Ιταλία και την Αίγυπτο, καθώς και τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό.

ΚΥΠΕ