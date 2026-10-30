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ΔΙΕΘΝΗ

Κούρσα για την ηγεσία του ΟΗΕ: Ενισχύει το προβάδισμά της η Γκρίνσπαν - Πήρε 11 θετικές ψήφους στην έβδομη άτυπη ψηφοφορία

 30.10.2026 - 22:19
Κούρσα για την ηγεσία του ΟΗΕ: Ενισχύει το προβάδισμά της η Γκρίνσπαν - Πήρε 11 θετικές ψήφους στην έβδομη άτυπη ψηφοφορία

Ισχυροποιεί τη θέση της στη διαδικασία επιλογής του επόμενου Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ η Ρεμπέκα Γκρίνσπαν, η οποία εξασφάλισε 11 ψήφους ενθάρρυνσης και τέσσερις αποθάρρυνσης κατά την έβδομη άτυπη ψηφοφορία του Συμβουλίου Ασφαλείας, ενισχύοντας το προβάδισμά της.

Ο Ραφαέλ Γκρόσι ακολούθησε με εννέα ψήφους ενθάρρυνσης, τέσσερις αποθάρρυνσης και δύο «χωρίς γνώμη», ενώ η Λάνα Νουσεϊμπέ, στην πρώτη συμμετοχή της στη διαδικασία, έλαβε επτά θετικές, έξι αρνητικές και δύο «χωρίς γνώμη».

Η ψηφοφορία πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο κλειστών διαβουλεύσεων που είχαν προγραμματιστεί υπό την ελληνική προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ψηφοφορίας, η Κάρολιν Ροντρίγκες Μπιρκέτ συγκέντρωσε οκτώ ψήφους ενθάρρυνσης, έξι αποθάρρυνσης και μία «χωρίς γνώμη». Ο Ολάρα Οτούνου έλαβε τέσσερις θετικές και έντεκα αρνητικές ψήφους, ενώ η Μαρία Φερνάντα Εσπινόσα συγκέντρωσε δύο θετικές, δέκα αρνητικές και τρεις «χωρίς γνώμη». Η Ιβόν Α-Μπάκι έλαβε μία ψήφο ενθάρρυνσης και δεκατέσσερις αποθάρρυνσης.

Σε σύγκριση με την έκτη άτυπη ψηφοφορία, η Γκρίνσπαν αύξησε τις θετικές ψήφους της από εννέα σε έντεκα και περιόρισε τις αρνητικές από πέντε σε τέσσερις. Ο Γκρόσι ενίσχυσε επίσης την υποστήριξή του, από οκτώ σε εννέα θετικές ψήφους, ενώ οι αρνητικές μειώθηκαν από έξι σε τέσσερις. Η Ροντρίγκες Μπίρκετ διατήρησε την ίδια κατανομή ψήφων.

Τα διαθέσιμα αποτελέσματα δεν περιλαμβάνουν χωριστή κατανομή των ψήφων των πέντε μόνιμων μελών. Επομένως, δεν επιτρέπουν να διαπιστωθεί εάν οι αρνητικές ψήφοι για κάθε υποψήφιο προέρχονται από κράτη που διαθέτουν δικαίωμα βέτο. Οι ψήφοι αποθάρρυνσης στην άτυπη διαδικασία δεν συνιστούν επίσημη άσκηση βέτο.

Η συμμετοχή της Νουσεϊμπέ ακολουθεί την επίσημη υποβολή της υποψηφιότητάς της από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα στις 21 Οκτωβρίου. Από την κούρσα έχει αποχωρήσει ο πρώην Πρόεδρος της Σενεγάλης, Μακί Σαλ.

Στα σημεία ενημέρωσης Τύπου της ελληνικής προεδρίας καταγράφεται ότι τα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας πραγματοποίησαν άτυπο διάλογο με τη Νουσεϊμπέ στις 28 Οκτωβρίου. Η υποψήφια παρουσίασε τις απόψεις της για τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες που αντιμετωπίζουν τα Ηνωμένα Έθνη και ακολούθησαν ερωτήσεις και συζήτηση με τα μέλη του Συμβουλίου.

Στο ίδιο κείμενο υπογραμμίζεται ότι η επιλογή θα συνεχιστεί σύμφωνα με το άρθρο 97 του Καταστατικού Χάρτη και την κοινή επιστολή των Προέδρων της Γενικής Συνέλευσης και του Συμβουλίου Ασφαλείας της 25ης Νοεμβρίου 2025, «με γνώμονα τις αρχές της διαφάνειας και της συμπερίληψης, με δομημένο και έγκαιρο τρόπο».

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Τουρκία ενδέχεται να παρουσιάσει την υποψηφιότητα του Φεριντούν Σινιρλίογλου την επόμενη εβδομάδα, ανάλογα και με τα αποτελέσματα της άτυπης ψηφοφορίας του Σαββάτου.

Το Συμβούλιο σχεδιάζει να υποβάλει εγκαίρως τη σύστασή του προς τη Γενική Συνέλευση, ώστε ο διορισμός να αφήσει στον νέο Γενικό Γραμματέα «επαρκή χρόνο για να προετοιμαστεί για τα καθήκοντά του».

Ο Γενικός Γραμματέας διορίζεται από τη Γενική Συνέλευση κατόπιν σύστασης του Συμβουλίου Ασφαλείας. Για τη σύσταση απαιτούνται τουλάχιστον εννέα θετικές ψήφοι και κανένα βέτο από τα πέντε μόνιμα μέλη — τις ΗΠΑ, τη Ρωσία, την Κίνα, τη Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο.

ΚΥΠΕ

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