Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΠολιτικήVIDEO: Τι συμβαίνει πίσω από τις κλειστές πόρτες της Βουλής; Η επιστολή που προκαλεί αντιδράσεις
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

VIDEO: Τι συμβαίνει πίσω από τις κλειστές πόρτες της Βουλής; Η επιστολή που προκαλεί αντιδράσεις

 30.10.2026 - 21:21
VIDEO: Τι συμβαίνει πίσω από τις κλειστές πόρτες της Βουλής; Η επιστολή που προκαλεί αντιδράσεις

Την παρέμβαση της Προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων, Αννίτας Δημητρίου, ζητούν εργαζόμενοι του Κοινοβουλίου, καταγγέλλοντας απαξιωτικές συμπεριφορές από πλευράς βουλευτών.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του τηλεοπτικού σταθμού Alpha, το οποίο επικαλείται και δημοσίευμα της εφημερίδας «Πολίτης», η έντονη ενόχληση των εργαζομένων φαίνεται να προκλήθηκε από συγκεκριμένες δημόσιες δηλώσεις, αλλά και αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Όπως αναφέρεται στο ρεπορτάζ, σε σχετική επιστολή που διαβιβάστηκε προς την Πρόεδρο της Βουλής καταγράφονται συμπεριφορές που, σύμφωνα με τους εργαζομένους, συνιστούν υποτίμηση, στοχοποίηση και απαξίωση του έργου τους, τόσο εντός του Κοινοβουλίου όσο και μέσω δημόσιων τοποθετήσεων.

Στην επιστολή γίνεται λόγος για αναφορές που απαξιώνουν τους υπαλλήλους, υποτιμούν την εργασία τους και τους αποδίδουν συλλήβδην ευθύνες και αρνητικούς χαρακτηρισμούς, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη ο θεσμικός τους ρόλος και οι πιεστικές συνθήκες υπό τις οποίες εργάζονται.

Οι εργαζόμενοι, σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, υποστηρίζουν ότι οι συμπεριφορές αυτές πλήττουν την επαγγελματική και προσωπική τους αξιοπρέπεια, δημιουργώντας παράλληλα κλίμα απογοήτευσης και ανασφάλειας, ενώ θέτουν σε κίνδυνο τη σχέση συνεργασίας τους με τους βουλευτές.

Παρότι στην επιστολή δεν κατονομάζονται συγκεκριμένα πρόσωπα, πληροφορίες του Alpha αναφέρουν ότι οι καταγγελίες αφορούν βουλευτές από διαφορετικά πολιτικά κόμματα.

Οι επίμαχες συμπεριφορές φέρεται να καταγράφονται εδώ και εβδομάδες και να συνδέονται με διάφορα περιστατικά, μεταξύ των οποίων και το πρόσφατο λάθος που προκάλεσε αντιδράσεις.

Η Πρόεδρος της Βουλής έχει παραλάβει την επιστολή, ωστόσο, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Alpha, απέφυγε να προβεί σε οποιοδήποτε σχόλιο.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Προσοχή – Επηρεάζεσαι;  Χωρίς νερό από χθες το βράδυ αυτή η περιοχή – Πότε θα αποκατασταθεί η υδροδότηση
Αύξηση περιστατικών κορωνοϊού και εποχικών ιώσεων στην Κύπρο - Τα συμπτώματα που δεν πρέπει να αγνοήσετε
Γονείς, ξέρετε τι κάνουν τα παιδιά κατά τη διάρκεια του σχολικού διαλείμματος; Όσα αξίζει να γνωρίζετε
VIDEO: Το απόλυτο χάος χθες στον αυτοκινητόδρομο - Απίστευτη ταλαιπωρία - «Το συγκεκριμένο όχημα δεν επιτρέπεται να κυκλοφορεί»
Δύσκολες ώρες για Κύπριο βουλευτή - «Υπάρχουν απώλειες που δεν κάνουν θόρυβο, αφήνουν απλώς ένα τεράστιο κενό»
Αυτοκίνητο παρέσυρε δύο ποδηλάτισσες – Τραυματίστηκε η μία, εξαφανίστηκε η δεύτερη

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Ερντογάν: «Καμία λύση στο Κυπριακό χωρίς διασφάλιση των δικαιωμάτων των Τ/κ»

 30.10.2026 - 20:53
ΠτΔ: «Είμαι συγκρατημένα αισιόδοξος μετά τη συζήτηση με την προσωπική απεσταλμένη του ΓΓ των ΗΕ για το Κυπριακό»

ΠτΔ: «Είμαι συγκρατημένα αισιόδοξος μετά τη συζήτηση με την προσωπική απεσταλμένη του ΓΓ των ΗΕ για το Κυπριακό»

Μετά τα όσα συζήτησε με την προσωπική απεσταλμένη του ΓΓ των ΗΕ για το Κυπριακό κα Μαρία Άνχελα Ολγκίν κατά τη σημερινή τους συνάντηση, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης εκφράζει συγκρατημένη αισιοδοξία, ελπίζοντας αυτή η αισιοδοξία να μετουσιωθεί σε θετικά αποτελέσματα.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

ΠτΔ: «Είμαι συγκρατημένα αισιόδοξος μετά τη συζήτηση με την προσωπική απεσταλμένη του ΓΓ των ΗΕ για το Κυπριακό»

ΠτΔ: «Είμαι συγκρατημένα αισιόδοξος μετά τη συζήτηση με την προσωπική απεσταλμένη του ΓΓ των ΗΕ για το Κυπριακό»

  •  30.10.2026 - 16:42
VIDEO: Τι συμβαίνει πίσω από τις κλειστές πόρτες της Βουλής; Η επιστολή που προκαλεί αντιδράσεις

VIDEO: Τι συμβαίνει πίσω από τις κλειστές πόρτες της Βουλής; Η επιστολή που προκαλεί αντιδράσεις

  •  30.10.2026 - 21:21
Αναθεώρηση προς τα πάνω για την οικονομία - Τι αλλάζει στις προβλέψεις για το 2026

Αναθεώρηση προς τα πάνω για την οικονομία - Τι αλλάζει στις προβλέψεις για το 2026

  •  30.10.2026 - 20:07
Σοβαρή καταγγελία: Μαθήτρια καταγγέλλει εκπαιδευτικό για σεξουαλική παρενόχληση

Σοβαρή καταγγελία: Μαθήτρια καταγγέλλει εκπαιδευτικό για σεξουαλική παρενόχληση

  •  30.10.2026 - 17:56
Ζήτησαν λύση για τις μετακινήσεις τους οι ηλικιωμένοι - Η υπόσχεση του ΠτΔ

Ζήτησαν λύση για τις μετακινήσεις τους οι ηλικιωμένοι - Η υπόσχεση του ΠτΔ

  •  30.10.2026 - 18:23
Ερντογάν: «Καμία λύση στο Κυπριακό χωρίς διασφάλιση των δικαιωμάτων των Τ/κ»

Ερντογάν: «Καμία λύση στο Κυπριακό χωρίς διασφάλιση των δικαιωμάτων των Τ/κ»

  •  30.10.2026 - 20:53
Νέα δεδομένα στα σχολεία από το 2027 - Πρόγευμα, ολοήμερα και στήριξη μαθητών με προβλήματα συμπεριφοράς

Νέα δεδομένα στα σχολεία από το 2027 - Πρόγευμα, ολοήμερα και στήριξη μαθητών με προβλήματα συμπεριφοράς

  •  30.10.2026 - 17:27
Χειροπέδες σε 28χρονο στη Λάρνακα για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση - Καταζητείτο από τις Αρχές του Βελγίου

Χειροπέδες σε 28χρονο στη Λάρνακα για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση - Καταζητείτο από τις Αρχές του Βελγίου

  •  30.10.2026 - 20:24

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα