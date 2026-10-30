VIDEO: Τι συμβαίνει πίσω από τις κλειστές πόρτες της Βουλής; Η επιστολή που προκαλεί αντιδράσεις

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του τηλεοπτικού σταθμού Alpha, το οποίο επικαλείται και δημοσίευμα της εφημερίδας «Πολίτης», η έντονη ενόχληση των εργαζομένων φαίνεται να προκλήθηκε από συγκεκριμένες δημόσιες δηλώσεις, αλλά και αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Όπως αναφέρεται στο ρεπορτάζ, σε σχετική επιστολή που διαβιβάστηκε προς την Πρόεδρο της Βουλής καταγράφονται συμπεριφορές που, σύμφωνα με τους εργαζομένους, συνιστούν υποτίμηση, στοχοποίηση και απαξίωση του έργου τους, τόσο εντός του Κοινοβουλίου όσο και μέσω δημόσιων τοποθετήσεων.

Στην επιστολή γίνεται λόγος για αναφορές που απαξιώνουν τους υπαλλήλους, υποτιμούν την εργασία τους και τους αποδίδουν συλλήβδην ευθύνες και αρνητικούς χαρακτηρισμούς, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη ο θεσμικός τους ρόλος και οι πιεστικές συνθήκες υπό τις οποίες εργάζονται.

Οι εργαζόμενοι, σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, υποστηρίζουν ότι οι συμπεριφορές αυτές πλήττουν την επαγγελματική και προσωπική τους αξιοπρέπεια, δημιουργώντας παράλληλα κλίμα απογοήτευσης και ανασφάλειας, ενώ θέτουν σε κίνδυνο τη σχέση συνεργασίας τους με τους βουλευτές.

Παρότι στην επιστολή δεν κατονομάζονται συγκεκριμένα πρόσωπα, πληροφορίες του Alpha αναφέρουν ότι οι καταγγελίες αφορούν βουλευτές από διαφορετικά πολιτικά κόμματα.

Οι επίμαχες συμπεριφορές φέρεται να καταγράφονται εδώ και εβδομάδες και να συνδέονται με διάφορα περιστατικά, μεταξύ των οποίων και το πρόσφατο λάθος που προκάλεσε αντιδράσεις.

Η Πρόεδρος της Βουλής έχει παραλάβει την επιστολή, ωστόσο, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Alpha, απέφυγε να προβεί σε οποιοδήποτε σχόλιο.