Αναθεώρηση προς τα πάνω για την οικονομία - Τι αλλάζει στις προβλέψεις για το 2026

Συγκεκριμένα, σημειώνεται ότι ο ρυθμός μεγέθυνσης του πραγματικού ΑΕΠ στην Κύπρο προβλέπεται να επιβραδυνθεί από 4,8% το 2025 σε 3,2% το 2026 και 3,1% το 2027, αντανακλώντας τις επιπτώσεις των συνεχιζόμενων πληθωριστικών πιέσεων και των αυστηρότερων νομισματικών συνθηκών.

Παρ' όλα αυτά, το ΚΟΕ αναφέρει ότι οι ανοδικές αναθεωρήσεις στα ιστορικά στοιχεία για τον ρυθμό μεγέθυνσης του ΑΕΠ που δημοσιεύθηκαν στις 20 Οκτωβρίου 2026 συμβάλλουν στη διαμόρφωση ευνοϊκών προβλέψεων για την περίοδο 2026–2027, με την οικονομική δραστηριότητα να αναμένεται να συνεχίσει να αυξάνεται με ικανοποιητικούς ρυθμούς παρά τις αντιξοότητες.

Όπως σημειώνεται, σε σχέση με το τεύχος Ιουλίου, η πρόβλεψη για το 2026 είναι κατά 0,5 ποσοστιαία μονάδα υψηλότερη, ενώ η πρόβλεψη για το 2027 παραμένει αμετάβλητη. Οι ισχυρότερες οικονομικές προοπτικές για το 2026 σε σχέση με το τεύχος Ιουλίου αποδίδονται κυρίως στον υψηλότερο από τον αναμενόμενο ρυθμό οικονομικής μεγέθυνσης το δεύτερο τρίμηνο, καθώς και σε ευνοϊκές εξελίξεις το τρίτο τρίμηνο, όπως η ενίσχυση της οικονομικής εμπιστοσύνης, η χαμηλή ανεργία και η συνεχιζόμενη αύξηση των νέων στεγαστικών δανείων.

Αναθεώρηση προς τα πάνω και για τον πληθωρισμό

Σύμφωνα με τις οικονομικές προβλέψεις Οκτωβρίου, ο πληθωρισμός (βάσει του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή) προβλέπεται να επιταχυνθεί σημαντικά, από 0,1% το 2025 σε 3,1% το 2026 και να επιβραδυνθεί σε 2,3% το 2027. Συγκριτικά με το τεύχος Ιουλίου, οι προβλέψεις για τον πληθωρισμό το 2026 και το 2027 είναι υψηλότερες κατά 0,1 και 0,2 ποσοστιαίες μονάδες αντίστοιχα.

Όπως αναφέρεται, οι ανοδικές αναθεωρήσεις οφείλονται κυρίως στις πρόσφατες εξελίξεις στις τιμές και στην πραγματική οικονομία, συμπεριλαμβανομένων των συνεχιζόμενων έντονων αυξήσεων στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου, αλλά και της ισχυρής οικονομικής μεγέθυνσης και της χαμηλής ανεργίας στην Κύπρο.

Όπως και στο τεύχος Ιουλίου, οι κίνδυνοι για δυσμενέστερες προοπτικές μεγέθυνσης και υψηλότερο πληθωρισμό σε σχέση με τις τρέχουσες προβλέψεις εξακολουθούν να κυριαρχούν. "Η συνεχιζόμενη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή έχει εντείνει τις πληθωριστικές πιέσεις, προκαλώντας κατ’ επέκταση ανοδικές πιέσεις στο κόστος διαβίωσης, και παραμένει βασική πηγή αβεβαιότητας", αναφέρει το ΚΟΕ, προσθέτοντας ότι ενισχύεται ο κίνδυνος χαμηλότερου ρυθμού μεγέθυνσης και υψηλότερου πληθωρισμού από ό,τι προβλέπεται στις προβλέψεις Οκτωβρίου.

Περαιτέρω, σημειώνεται ότι αυστηρότερες από τις αναμενόμενες συνθήκες χρηματοδότησης λόγω επίμονα υψηλού πληθωρισμού θα μπορούσαν να δημιουργήσουν νέες προκλήσεις για τις επιχειρήσεις, τα νοικοκυριά και τα δημόσια οικονομικά, οδηγώντας σε ασθενέστερο ρυθμό αύξησης του ΑΕΠ από τις τρέχουσες προβλέψεις.

ΚΥΠΕ