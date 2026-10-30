Χαμός στο Μεξικό: Οδηγός ξέχασε το μωρό στην οροφή αυτοκινήτου - Δείτε βίντεο

Βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνει ένα καροτσάκι με μωρό να βρίσκεται στην οροφή αυτοκινήτου το οποίο οδηγούσε ο ένας άνδρας στην Ávila Camacho στο Τορεόν του Μεξικού.

Στο βίντεο που τράβηξε οδηγός μηχανής που αντιλήφθηκε το περιστατικό, δείχνει την απεγνωσμένη προσπάθειά του να ειδοποιήσει τον οδηγό, με κόρνες και φωνές, ότι πρέπει να σταματήσει το όχημα.

Εκείνος, αντιθέτος, δείχνει να αγνοεί τις φωνές, ενώ όταν κάποια στιγμή σταμάτησε στην άκρη του δρόμου, ρώτησε με επιθετικό ύφος τον οδηγό τι συμβαίνει.

Μόλις εκείνος του εξηγεί και αντιλαμβάνεται τι έχει γίνει, ο άνδρας σοκαρισμένος σπεύδει να βάλει το καλαθάκι με το μωρό μέσα στο αυτοκίνητο.

Το βίντεο καταγράφει ακόμα και το κλάμα του μωρού όσο το αυτοκίνητο έτρεχε.

Μάλιστα, όπως γράφει η εφημερίδα The Sun, ο άνδρας είπε στη συνέχεια ότι αυτό «μπορεί να συμβεί στον καθέναν μας», ενώ ζήτησε και από τον μοτοσικλετιστή να διαγράψει το βίντεο.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, δεν έχει γίνει γνωστό αν έχει ξεκινήσει κάποια έρευνα για το περιστατικό αλλά και για τη σχέση του άνδρα με το μωρό.

ΠΗΓΗ: Newsbomb.gr