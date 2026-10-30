Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΠολιτικήΕρντογάν: «Καμία λύση στο Κυπριακό χωρίς διασφάλιση των δικαιωμάτων των Τ/κ»
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ερντογάν: «Καμία λύση στο Κυπριακό χωρίς διασφάλιση των δικαιωμάτων των Τ/κ»

 30.10.2026 - 20:53
Ερντογάν: «Καμία λύση στο Κυπριακό χωρίς διασφάλιση των δικαιωμάτων των Τ/κ»

Τη θέση ότι καμία διαδικασία “που δεν διασφαλίζει τα δικαιώματα και τα συμφέροντα των Τουρκοκυπρίων” δεν μπορεί να αποτελέσει το κλειδί για μια μόνιμη λύση στην Κύπρο εξέφρασε ο Τούρκος Πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, κατά τη συνάντησή του με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη Τουφάν Έρχιουρμαν στην Άγκυρα, σύμφωνα με ανακοίνωση της τουρκικής Προεδρίας.

Ο Ερντογάν δήλωσε επίσης ότι η Τουρκία θα βρίσκεται πάντα στο πλευρό του ψευδοκράτους, ενώ εξέφρασε την ικανοποίησή του “για την εκπροσώπησή του στον Οργανισμό Τουρκικών Κρατών”.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Προεδρικό Μέγαρο στην Άγκυρα, στο περιθώριο της 13ης Συνόδου Κορυφής του Οργανισμού Τουρκικών Κρατών.

Κατά τη συνάντηση συζητήθηκαν οι σχέσεις μεταξύ Τουρκίας και ψευδοκράτους, καθώς και περιφερειακά ζητήματα.

Όπως αναφέρει η τουρκική Προεδρία, ο Τούρκος Πρόεδρος εξέφρασε την ικανοποίηση της Άγκυρας για την εκπροσώπηση της «τουρκικής δημοκρατίας της βόρειας Κύπρου», όπως αποκαλεί το ψευδοκράτος, στον Οργανισμό Τουρκικών Κρατών.

Ο Ερντογάν υποστήριξε ότι «καμία διαδικασία που δεν διασφαλίζει τα δικαιώματα και τα συμφέροντα των Τουρκοκυπρίων δεν μπορεί να αποτελέσει το κλειδί για μια μόνιμη λύση στην Κύπρο», προσθέτοντας ότι η Τουρκία «θα βρίσκεται πάντα στο πλευρό της τδβκ».

Στη συνάντηση, από τουρκικής πλευράς, συμμετείχαν επίσης ο Αντιπρόεδρος του κυβερνώντος Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (AKP), Κιουρσάτ Ζορλού, ο επικεφαλής Επικοινωνίας της τουρκικής Προεδρίας, Μπουρχανετίν Ντουράν, ο προσωπάρχης της Προεδρίας, Χασάν Ντογάν, ο επικεφαλής σύμβουλος του Τούρκου Προέδρου για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Ασφάλειας, Ακίφ Τσαγατάι Κιλίτς, και ο αντιπρόεδρος του Συμβουλίου Ασφάλειας και Εξωτερικής Πολιτικής της Προεδρίας, Τσαγρί Ερχάν.

Η ανακοίνωση δεν αναφέρει άλλες λεπτομέρειες για το περιεχόμενο των συνομιλιών.

ΚΥΠΕ

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Προσοχή – Επηρεάζεσαι;  Χωρίς νερό από χθες το βράδυ αυτή η περιοχή – Πότε θα αποκατασταθεί η υδροδότηση
Αύξηση περιστατικών κορωνοϊού και εποχικών ιώσεων στην Κύπρο - Τα συμπτώματα που δεν πρέπει να αγνοήσετε
Γονείς, ξέρετε τι κάνουν τα παιδιά κατά τη διάρκεια του σχολικού διαλείμματος; Όσα αξίζει να γνωρίζετε
VIDEO: Το απόλυτο χάος χθες στον αυτοκινητόδρομο - Απίστευτη ταλαιπωρία - «Το συγκεκριμένο όχημα δεν επιτρέπεται να κυκλοφορεί»
Δύσκολες ώρες για Κύπριο βουλευτή - «Υπάρχουν απώλειες που δεν κάνουν θόρυβο, αφήνουν απλώς ένα τεράστιο κενό»
Αυτοκίνητο παρέσυρε δύο ποδηλάτισσες – Τραυματίστηκε η μία, εξαφανίστηκε η δεύτερη

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Χειροπέδες σε 28χρονο στη Λάρνακα για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση - Καταζητείτο από τις Αρχές του Βελγίου

 30.10.2026 - 20:24
ΠτΔ: «Είμαι συγκρατημένα αισιόδοξος μετά τη συζήτηση με την προσωπική απεσταλμένη του ΓΓ των ΗΕ για το Κυπριακό»

ΠτΔ: «Είμαι συγκρατημένα αισιόδοξος μετά τη συζήτηση με την προσωπική απεσταλμένη του ΓΓ των ΗΕ για το Κυπριακό»

Μετά τα όσα συζήτησε με την προσωπική απεσταλμένη του ΓΓ των ΗΕ για το Κυπριακό κα Μαρία Άνχελα Ολγκίν κατά τη σημερινή τους συνάντηση, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης εκφράζει συγκρατημένη αισιοδοξία, ελπίζοντας αυτή η αισιοδοξία να μετουσιωθεί σε θετικά αποτελέσματα.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

ΠτΔ: «Είμαι συγκρατημένα αισιόδοξος μετά τη συζήτηση με την προσωπική απεσταλμένη του ΓΓ των ΗΕ για το Κυπριακό»

ΠτΔ: «Είμαι συγκρατημένα αισιόδοξος μετά τη συζήτηση με την προσωπική απεσταλμένη του ΓΓ των ΗΕ για το Κυπριακό»

  •  30.10.2026 - 16:42
VIDEO: Τα είπαν τηλεφωνικώς Χάρης Γεωργιάδης – Δημήτρης Δημητρίου πριν από την επιστολή παραίτησης

VIDEO: Τα είπαν τηλεφωνικώς Χάρης Γεωργιάδης – Δημήτρης Δημητρίου πριν από την επιστολή παραίτησης

  •  30.10.2026 - 14:03
Αναθεώρηση προς τα πάνω για την οικονομία - Τι αλλάζει στις προβλέψεις για το 2026

Αναθεώρηση προς τα πάνω για την οικονομία - Τι αλλάζει στις προβλέψεις για το 2026

  •  30.10.2026 - 20:07
Σοβαρή καταγγελία: Μαθήτρια καταγγέλλει εκπαιδευτικό για σεξουαλική παρενόχληση

Σοβαρή καταγγελία: Μαθήτρια καταγγέλλει εκπαιδευτικό για σεξουαλική παρενόχληση

  •  30.10.2026 - 17:56
Ζήτησαν λύση για τις μετακινήσεις τους οι ηλικιωμένοι - Η υπόσχεση του ΠτΔ

Ζήτησαν λύση για τις μετακινήσεις τους οι ηλικιωμένοι - Η υπόσχεση του ΠτΔ

  •  30.10.2026 - 18:23
Ερντογάν: «Καμία λύση στο Κυπριακό χωρίς διασφάλιση των δικαιωμάτων των Τ/κ»

Ερντογάν: «Καμία λύση στο Κυπριακό χωρίς διασφάλιση των δικαιωμάτων των Τ/κ»

  •  30.10.2026 - 20:53
Νέα δεδομένα στα σχολεία από το 2027 - Πρόγευμα, ολοήμερα και στήριξη μαθητών με προβλήματα συμπεριφοράς

Νέα δεδομένα στα σχολεία από το 2027 - Πρόγευμα, ολοήμερα και στήριξη μαθητών με προβλήματα συμπεριφοράς

  •  30.10.2026 - 17:27
Χειροπέδες σε 28χρονο στη Λάρνακα για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση - Καταζητείτο από τις Αρχές του Βελγίου

Χειροπέδες σε 28χρονο στη Λάρνακα για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση - Καταζητείτο από τις Αρχές του Βελγίου

  •  30.10.2026 - 20:24

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα