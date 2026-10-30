Χειροπέδες σε 28χρονο στη Λάρνακα για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση - Καταζητείτο από τις Αρχές του Βελγίου

Από μέλη της Αστυνομίας στην Κύπρο συνελήφθη άντρας ηλικίας 28 ετών, ο οποίος καταζητείται από τις Αρχές του Βελγίου.

Οι Αρχές του Βελγίου εξέδωσαν ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης του 28χρονου, σε σχέση με αδικήματα που σχετίζονται με συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, αδικήματα οικονομικής φύσης, καθώς και αδικήματα που φέρεται να διαπράχθηκαν με ηλεκτρονικά μέσα. Σύμφωνα με τις Αρχές της ευρωπαϊκής χώρας, τα αδικήματα διαπράχθηκαν κατά παράβαση της νομοθεσίας του Βελγίου, στο χρονικό διάστημα μεταξύ 01/02/2024 και 28/10/2026.

Κατόπιν σχετικής πληροφορίας, μέλη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (ΔΑΟΕ – Υποδιεύθυνση Πληροφοριών και Ειδικών Επιχειρήσεων), εντόπισαν τον 28χρονο στη Λάρνακα λίγο μετά τις 12.00 το μεσημέρι. Ακολούθως, εκδόθηκε προσωρινό δικαστικό ένταλμα σύλληψης του 28χρονου, στη βάση του οποίου αυτός συνελήφθη λίγο πριν τις 3.00 το απόγευμα και τέθηκε υπό κράτηση, για σκοπούς έναρξης της δικαστικής διαδικασίας για έκδοση του στις Αρχές του Βελγίου.

Το ΤΑΕ Λάρνακας συνεχίζει τις εξετάσεις.