Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΑστυνομικό ΡεπορτάζΧειροπέδες σε 28χρονο στη Λάρνακα για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση - Καταζητείτο από τις Αρχές του Βελγίου
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Χειροπέδες σε 28χρονο στη Λάρνακα για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση - Καταζητείτο από τις Αρχές του Βελγίου

 30.10.2026 - 20:24
Χειροπέδες σε 28χρονο στη Λάρνακα για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση - Καταζητείτο από τις Αρχές του Βελγίου

Από μέλη της Αστυνομίας στην Κύπρο συνελήφθη άντρας ηλικίας 28 ετών, ο οποίος καταζητείται από τις Αρχές του Βελγίου.

Οι Αρχές του Βελγίου εξέδωσαν ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης του 28χρονου, σε σχέση με αδικήματα που σχετίζονται με συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, αδικήματα οικονομικής φύσης, καθώς και αδικήματα που φέρεται να διαπράχθηκαν με ηλεκτρονικά μέσα. Σύμφωνα με τις Αρχές της ευρωπαϊκής χώρας, τα αδικήματα διαπράχθηκαν κατά παράβαση της νομοθεσίας του Βελγίου, στο χρονικό διάστημα μεταξύ 01/02/2024 και 28/10/2026.

Κατόπιν σχετικής πληροφορίας, μέλη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (ΔΑΟΕ – Υποδιεύθυνση Πληροφοριών και Ειδικών Επιχειρήσεων), εντόπισαν τον 28χρονο στη Λάρνακα λίγο μετά τις 12.00 το μεσημέρι. Ακολούθως, εκδόθηκε προσωρινό δικαστικό ένταλμα σύλληψης του 28χρονου, στη βάση του οποίου αυτός συνελήφθη λίγο πριν τις 3.00 το απόγευμα και τέθηκε υπό κράτηση, για σκοπούς έναρξης της δικαστικής διαδικασίας για έκδοση του στις Αρχές του Βελγίου.

Το ΤΑΕ Λάρνακας συνεχίζει τις εξετάσεις.

 

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Προσοχή – Επηρεάζεσαι;  Χωρίς νερό από χθες το βράδυ αυτή η περιοχή – Πότε θα αποκατασταθεί η υδροδότηση
Αύξηση περιστατικών κορωνοϊού και εποχικών ιώσεων στην Κύπρο - Τα συμπτώματα που δεν πρέπει να αγνοήσετε
Γονείς, ξέρετε τι κάνουν τα παιδιά κατά τη διάρκεια του σχολικού διαλείμματος; Όσα αξίζει να γνωρίζετε
VIDEO: Το απόλυτο χάος χθες στον αυτοκινητόδρομο - Απίστευτη ταλαιπωρία - «Το συγκεκριμένο όχημα δεν επιτρέπεται να κυκλοφορεί»
Δύσκολες ώρες για Κύπριο βουλευτή - «Υπάρχουν απώλειες που δεν κάνουν θόρυβο, αφήνουν απλώς ένα τεράστιο κενό»
Αυτοκίνητο παρέσυρε δύο ποδηλάτισσες – Τραυματίστηκε η μία, εξαφανίστηκε η δεύτερη

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Αναθεώρηση προς τα πάνω για την οικονομία - Τι αλλάζει στις προβλέψεις για το 2026

 30.10.2026 - 20:07
Επόμενο άρθρο

Ερντογάν: «Καμία λύση στο Κυπριακό χωρίς διασφάλιση των δικαιωμάτων των Τ/κ»

 30.10.2026 - 20:53
ΠτΔ: «Είμαι συγκρατημένα αισιόδοξος μετά τη συζήτηση με την προσωπική απεσταλμένη του ΓΓ των ΗΕ για το Κυπριακό»

ΠτΔ: «Είμαι συγκρατημένα αισιόδοξος μετά τη συζήτηση με την προσωπική απεσταλμένη του ΓΓ των ΗΕ για το Κυπριακό»

Μετά τα όσα συζήτησε με την προσωπική απεσταλμένη του ΓΓ των ΗΕ για το Κυπριακό κα Μαρία Άνχελα Ολγκίν κατά τη σημερινή τους συνάντηση, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης εκφράζει συγκρατημένη αισιοδοξία, ελπίζοντας αυτή η αισιοδοξία να μετουσιωθεί σε θετικά αποτελέσματα.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

ΠτΔ: «Είμαι συγκρατημένα αισιόδοξος μετά τη συζήτηση με την προσωπική απεσταλμένη του ΓΓ των ΗΕ για το Κυπριακό»

ΠτΔ: «Είμαι συγκρατημένα αισιόδοξος μετά τη συζήτηση με την προσωπική απεσταλμένη του ΓΓ των ΗΕ για το Κυπριακό»

  •  30.10.2026 - 16:42
VIDEO: Τα είπαν τηλεφωνικώς Χάρης Γεωργιάδης – Δημήτρης Δημητρίου πριν από την επιστολή παραίτησης

VIDEO: Τα είπαν τηλεφωνικώς Χάρης Γεωργιάδης – Δημήτρης Δημητρίου πριν από την επιστολή παραίτησης

  •  30.10.2026 - 14:03
Αναθεώρηση προς τα πάνω για την οικονομία - Τι αλλάζει στις προβλέψεις για το 2026

Αναθεώρηση προς τα πάνω για την οικονομία - Τι αλλάζει στις προβλέψεις για το 2026

  •  30.10.2026 - 20:07
Σοβαρή καταγγελία: Μαθήτρια καταγγέλλει εκπαιδευτικό για σεξουαλική παρενόχληση

Σοβαρή καταγγελία: Μαθήτρια καταγγέλλει εκπαιδευτικό για σεξουαλική παρενόχληση

  •  30.10.2026 - 17:56
Ζήτησαν λύση για τις μετακινήσεις τους οι ηλικιωμένοι - Η υπόσχεση του ΠτΔ

Ζήτησαν λύση για τις μετακινήσεις τους οι ηλικιωμένοι - Η υπόσχεση του ΠτΔ

  •  30.10.2026 - 18:23
Ερντογάν: «Καμία λύση στο Κυπριακό χωρίς διασφάλιση των δικαιωμάτων των Τ/κ»

Ερντογάν: «Καμία λύση στο Κυπριακό χωρίς διασφάλιση των δικαιωμάτων των Τ/κ»

  •  30.10.2026 - 20:53
Νέα δεδομένα στα σχολεία από το 2027 - Πρόγευμα, ολοήμερα και στήριξη μαθητών με προβλήματα συμπεριφοράς

Νέα δεδομένα στα σχολεία από το 2027 - Πρόγευμα, ολοήμερα και στήριξη μαθητών με προβλήματα συμπεριφοράς

  •  30.10.2026 - 17:27
Χειροπέδες σε 28χρονο στη Λάρνακα για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση - Καταζητείτο από τις Αρχές του Βελγίου

Χειροπέδες σε 28χρονο στη Λάρνακα για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση - Καταζητείτο από τις Αρχές του Βελγίου

  •  30.10.2026 - 20:24

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα