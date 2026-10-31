Πήραν διαζύγιο και μετά παντρεύτηκαν ξανά: Τρία ζευγάρια διηγούνται την ιστορία τους

Μερικές φορές, όμως, ένα ζευγάρι που έκανε αυτό το μεγάλο βήμα, καταλήγει και πάλι μαζί, και γνωρίζεται ξανά από την αρχή.

Έτσι, τρία ζευγάρια μιλούν στην Washington Post για το πώς βρήκαν ο ένας τον άλλον πάλι μετά το διαζύγιο.

Μπρίτανι Μπάνκχεντ & Μπράιαν Κένταλ: «Δεν ήμασταν ευτυχισμένοι»

Μία ηλιόλουστη ημέρα του 2023, η Μπρίτανι και ο Μπράιαν κάθονται μαζί και παρακολουθούν τα δύο τους παιδιά να παίζουν σε μια δημόσια πισίνα, η οποία, σκόπιμα, βρίσκεται ακριβώς ανάμεσα στα δύο σπίτια τους στο Λούμποκ του Τέξας.

Έχουν περάσει δύο χρόνια από τότε που πήραν διαζύγιο. Πούλησαν το μεγάλο, όμορφο σπίτι των ονείρων τους και μετακόμισαν σε δύο μικρότερα σπίτια σε μικρή απόσταση το ένα από το άλλο.

Μπορεί πλέον να μην μένουν μαζί και να μοιράζονται την επιμέλεια των παιδιών, αλλά μερικές φορές ο Μπράιαν θα περάσει από το σπίτι της Μπρίτανι για ένα δείπνο, ή και το αντίστροφο.

H Μπρίτανι Μπάνκχεντ και ο Μπράιαν Κένταλ Washington Post

Όπως λέει η Μπρίτανι, τα παιδιά της δεν έχουν πάρει σοβαρά το διαζύγιο. Συχνά τα ακούει να συζητούν με φίλους τους που οι γονείς τους παίρνουν διαζύγιο για να τους καθησυχάσουν. «Μην ανησυχείτε», λένε τα παιδιά στους φίλους τους, «στην πραγματικότητα, όλα θα μείνουν τα ίδια, απλώς θα έχετε δύο σπίτια αντί για ένα».

«Δεν μισούσαμε ο ένας τον άλλον. Απλώς θέλαμε να ζήσουμε ευτυχισμένες ζωές», λέει η Μπρίτανι, η οποία είναι τώρα 40 ετών, στο αμερικανικό μέσο. «Απλά, όταν ήμασταν μαζί, δεν ήμασταν ευτυχισμένοι».

Ο πρώτος γάμος τους, ο οποίος διήρκεσε 13 χρόνια, ξεκίνησε όταν και οι δύο τους ήταν ακόμη 20άρηδες. Στην αρχή ήταν μόνο οι δύο τους, όταν ακόμη σπούδαζαν, αλλά στη συνέχεια έγιναν τρεις και μετά τέσσερις. Καθώς μεγάλωναν, η σχέση τους άρχισε να φθείρεται: η φιλοδοξία της, όπως λέει η Μπρίτανι, την έκανε εγωκεντρική, και η ευγένειά του, όπως παραδέχεται ο Μπράιαν, τον έκανε αδύναμο.

H Μπρίτανι Μπάνκχεντ και ο Μπράιαν Κένταλ Washington Post

Όμως, τώρα, καθώς κάθονται ο ένας δίπλα στον άλλον στην πισίνα, ο Μπράιαν κοιτάζει τη Μπρίτανι και εκείνη κοιτάζει εκείνον.

«Ξαφνικά ενδιαφέρεται», σκέφτεται ο Μπράιαν, «για τη ζωή μου, για τις απόψεις μου, για τα χόμπι μου, όπως η κηπουρική και η αστρονομία. Καταβάλλει μια ήσυχη αλλά ορατή προσπάθεια να νοιάζεται για τους άλλους. Αυτή είναι μια διαφορετική γυναίκα, από εκείνη με την οποία χώρισα».

Από την πλευρά της, η Μπρίτανι συνειδητοποιεί ότι μετά από τόσο καιρό, ο Μπράιαν έχει μάθει να αναγνωρίζει τι θέλει και να το επιδιώκει. «Φαίνεται ολοκληρωμένος από μόνος του. Και του πάει πολύ αυτό το μαγιό», σκέφτεται.

Τώρα έχουμε φτάσει στο 2024, και τα παιδιά της Μπρίτανι και του Μπράιαν στέκονται μαζί τους στο μπαλκόνι μιας βίλας στο Saint-Jean-Cap-Ferrat στη νότια Γαλλία. Μπροστά σε 20 φίλους και αγαπημένους, όλοι ντυμένοι στα λευκά, τα παιδιά βοηθούν τους γονείς τους να απαγγείλουν τους όρκους τους.

«Πολλοί με ρωτάνε "ήταν απαραίτητο το διαζύγιο; Δεν θα μπορούσατε απλά να χωρίσετε;"», λέει ο Μπράιαν, ο οποίος είναι πλέον 42 ετών. «Αλλά νομίζω ότι ναι, ήταν».

Η Μπρίτανι Μπάνκχεντ και ο Μπράιαν Κένταλ Washington Post

Τζοάν & Τζέι Ρος: «Ή η καριέρα μου ή η δικιά σου»

Το 1965, η Τζοάν παντρεύτηκε τον Τζέι σε ηλικία 18 ετών. Εκείνη την ημέρα του είχε πει ότι αν δεν την έκανε να γελάει κάθε μέρα, δεν θα παρέμενε παντρεμένη μαζί του.

Επτά χρόνια αργότερα, όμως, το 1972, ο Τζέι ταξιδεύει συνεχώς λόγω εργασίας. Ακόμα και όταν καταφέρνει να επιστρέψει στο σπίτι τους στην Αριζόνα, το μόνο που θέλει να κάνει είναι να λιαστεί στην πισίνα. «Δεν είναι πια ο άντρας που παντρεύτηκα», σκέφτεται η Τζοάν.

«Δούλευα σε μια διαφημιστική εταιρεία και δεν μπορούσα να φροντίζω ταυτόχρονα το σπίτι, την πισίνα, τη δουλειά, το σχολείο και το παιδί. Είχαν μαζευτεί πάρα πολλά», θυμάται η Τζοάν, που σήμερα είναι 80 ετών. «Είχαμε φτάσει σε ένα σημείο που υπήρχε συνεχώς ένταση στο σπίτι, κάτι που πραγματικά δεν ήταν καθόλου καλό για εμάς».

Η Τζοάν και ο Τζέι Ρος Washington Post

Έτσι, η Τζοάν και ο Τζέι παίρνουν διαζύγιο, κυρίως για να μπορέσει η Τζοάν να νοικιάσει μια μεζονέτα. Τότε, μια παντρεμένη γυναίκα δεν μπορούσε να μισθώσει κάποιο σπίτι ή να πάρει δάνειο εάν δεν ήταν και ο σύζυγός της παρών στην υπογραφή της σύμβασης.

Κάθε Χριστούγεννα, η Τζοάν στόλιζε με φωτάκια το νέο της διαμέρισμα μαζί με τον γιο της. Όταν εκείνος της έλεγε ότι «ο μπαμπάς θεωρεί τα φωτάκια πολύ ακριβά», η Τζοάν του απαντούσε: «Ξέρεις τι, γλυκέ μου, ο μπαμπάς δεν μένει πια μαζί μας».

Μία ημέρα του 1975, η Τζοάν, η οποία μένει στο Φοίνιξ δέχεται ένα ξαφνικό τηλεφώνημα από το Νέο Μεξικό. Είναι από τον Τζέι, ο οποίος την καλεί για να της ζητήσει μια χάρη. «Θα έρθω στο Φοίνιξ για να βγάλω τους φρονιμίτες μου, μπορείς να με πάρεις και να με επιστρέψεις στο ξενοδοχείο μου με το αυτοκίνητο;», την ρωτάει. Η Τζοάν είπε ναι.

Η Τζοάν και ο Τζέι Ρος Washington Post

Μετά την επέμβαση, καθώς η Τζόαν επιστρέφει τον Τζέι, ο οποίος είναι ζαλισμένος και πρησμένος, στο ξενοδοχείο του, τον κοιτάει ενώ εκείνος κάθεται στην θέση του συνοδηγού. «Αυτός είναι ο άνθρωπος με τον οποίον είσαι ερωτευμένη από το λύκειο», σκέφτεται. «Αυτός είναι ο πατέρας του παιδιού σου. Δεν μπορείς απλά να τον αφήσεις εκεί, σε ένα ξενοδοχείο!». Έτσι αποφασίζει να τον πάει στον σπίτι της.

Όταν είναι εκεί, ο Τζέι λέει στην Τζοάν ότι δέχτηκε μια άλλη θέση στη δουλειά για να μην ταξιδεύει τόσο, με την ελπίδα ότι η Τζοάν θα τον δεχτεί πίσω. Έτσι, ξαναπαντρεύτηκαν το 1976.

Τώρα είναι 2022. Ο Τζέι έχει αποσυρθεί εδώ και περισσότερα από 25 χρόνια από την εργασία του, χάρη στο εισόδημα της Τζοάν, η οποία είναι μια πετυχημένη συγγραφέας μυθιστορημάτων. Έχει ταξιδέψει σε όλο τον κόσμο για να διδάξει και να μιλήσει για το έργο της. Εκείνος, πέρασε τις τελευταίες δεκαετίες της ζωή τους κάνοντας πεζοπορία σε βουνά και κατασκευάζοντας ξύλινα σκάφη.

Τώρα όμως, στα 79 του, ο Τζέι είναι σε μονάδα υποβοηθούμενης διαβίωσης ηλικιωμένων στην Ουάσιγκτον, έπειτα από μία σύντομη μάχη με τη νόσο του Πάρκινσον και η Τζοάν είναι κάθε μέρα στο πλευρό του.

Η Τζοάν και ο Τζέι Ρος Washington Post

Μέγκαν & Ντίλαν Στάρλινγκ: «Ήθελα να κάνω τη ζωή του κόλαση»

Το 2022, ο Ντίλαν ήταν παντρεμένος με την Μέγκαν, την οποία, όπως ισχυρίζεται, μισούσε τότε. Είχε αλλάξει όλους του τους κωδικούς στα social media σε «hatemegan22».

Έπειτα από τρία χρόνια ενός θυελλώδη γάμου, κατά την διάρκεια του οποίου ήρθε στη ζωή ο γιος της, συνέβη η πανδημία του COVID, και ο Ντίλαν την απάτησε, η Μέγκαν μετακόμισε μαζί με τον γιο τους στο σπίτι των γονιών της.

«Είχαμε γίνει κάτι σαν συγκάτοικοι. Επικοινωνούσαμε μόνο για τον γιο μας», παραδέχεται ο Ντίλαν, που είναι τώρα 33 ετών. «Επέλεξα την εύκολη λύση και την απάτησα».

Από την πλευρά της, η Μέγκαν είχε πάθει εμμονή με τον Ντίλαν. Παρακολουθούσε το αυτοκίνητο του από μια εφαρμογή εύρεσης οχημάτων, καθώς το άγχος της την κυρίευε: «Πώς είναι η ζωή του χωρίς εμένα;», σκεφτόταν.

«Ήθελα να κάνω τη ζωή του κόλαση», λέει η 35χρονη Μέγκαν.

Η Μέγκαν και ο Ντίλαν Στάρλινγκ Washington Post

Δύο χρόνια και πολλές συνεδρίες ψυχοθεραπείας αργότερα, η Μέγκαν και ο Ντίλαν ήταν πλέον καλά μεταξύ τους και μοιράζονταν την επιμέλεια τους παιδιού τους, ενώ το μόνο που τους χώριζε ήταν μισή ώρα απόσταση με το αυτοκίνητο.

Η Μέγκαν, έχοντας πλέον διαγνωστεί με ΔΕΠΥ και κατάθλιψη, άρχισε να χτίζει μια νέα ζωή στα social media. Ο Ντίλαν, εν τω μεταξύ, ακύρωνε όλο και περισσότερα ραντεβού με άλλες γυναίκες για να περνάει χρόνο με τον γιο του, αλλά και για να κουρεύει το γκαζόν της Μέγκαν.

Η Μέγκαν και ο Ντίλαν Στάρλινγκ Washington Post

Έχοντας ως αφορμή μια επαγγελματική ευκαιρία, ο Ντίλαν μετακόμισε μόλις 10 λεπτά μακριά από το σπίτι της Μέγκαν και κάθε μέρα περνούσε χρόνο μαζί της και με τον γιο τους.

Στα τέλη Ιουλίου του 2026, η Μέγκαν είναι και πάλι μαζί με τον Ντίλαν και έχουν εγκατασταθεί μαζί με τον γιο τους σε ένα νέο σπίτι, όπου σχεδίαζαν τις επερχόμενες επισκέψεις τους στη γυναικολόγο. Τότε, η Μέγκαν είχε παρατηρήσει ότι εάν ήταν παντρεμένοι, η ασφαλιστική τους θα κάλυπτε όλα τα έξοδα του τοκετού. «Μωρό μου», της είπε ο Ντίλαν, «αν θέλεις να παντρευτούμε αύριο, πάμε να παντρευτούμε αύριο». Και έτσι έγινε.

Η κόρη τους αναμένεται να έρθει στον κόσμο τον Μάρτιο.

Η Μέγκαν και ο Ντίλαν Στάρλινγκ Washinton Post

ΠΗΓΗ: Newsbomb.gr