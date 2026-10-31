Τα πρωτοσέλιδα του Σαββάτου 31 Οκτωνβρίου: Διπλωματικό παρασκήνιο, φοροελαφρύνσεις και αδιέξοδα

Από άλλα πρωτοσέλιδα θέματα ξεχωρίζουν οι καταγγελίες των υπαλλήλων της Βουλής για ανάρμοστη συμπεριφορά και εργασιακό εκφοβισμό από βουλευτές, η έναρξη των εσωκομματικών διεργασιών στο ΑΚΕΛ ενόψει των επόμενων Προεδρικών Εκλογών, η αύξηση των φορολογικών εσόδων του κράτους, οι εξαγγελθείσες απεργιακές κινητοποιήσεις στα υποστηρικτικά προγράμματα του Υπουργείου Παιδείας και οι προειδοποιήσεις της Κεντρικής Τράπεζας για τις επιπτώσεις ενός ενεργειακού σοκ στον πληθωρισμό.

Η «Αλήθεια» στο κύριο της θέμα με τίτλο «Οι 19 ιδέες το άλλοθι για τη στασιμότητα» γράφει ότι η κυβέρνηση αναζητεί ανταπόκριση στις εισηγήσεις της την ώρα που η απεσταλμένη του ΟΗΕ συνδέει τη διευρυμένη συνάντηση με συγκεκριμένη πρόοδο, χωρίς να προεξοφλεί αποτέλεσμα πριν από την αποχώρηση Γκουτέρες. Σε άλλο θέμα αναφέρει ότι καταγράφεται αύξηση εσόδων από φόρους κατά €730 εκατ. στο διάστημα Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2026, γράφοντας ότι οι φορολογούμενοι είναι οι αιμοδότες των δημοσιονομικών πλεονασμάτων. Επίσης, αναφέρεται σε μεγάλη κινητοποίηση και πορεία στο Προεδρικό την Πέμπτη και επ’ αόριστον απεργία στα υποστηρικτικά προγράμματα του Υπουργείου Παιδείας.

Ο «Πολίτης» στο κύριο του θέμα με τίτλο «Αδιέξοδο για τις επικίνδυνες οικοδομές» γράφει ότι ελλείψεις σε προσωπικό, υψηλό κόστος και νομοθετικά εμπόδια καθυστερούν τις επισκευές σε εκατοντάδες κτήρια στην Κύπρο, ενώ στη Βουλή συζητούνται αλλαγές για παρεμβάσεις από τους Επαρχιακούς Οργανισμούς Αυτοδιοίκησης. Σε άλλο θέμα σημειώνει την αισιοδοξία της Μαρίας Άνχελα Ολγκίν ακόμη και για συνάντηση 5+1 πριν από το τέλος του έτους, ενόψει της τριμερούς συνάντησης της 9ης Νοεμβρίου. Αλλού αναφέρεται σε καταγγελίες υπαλλήλων της Βουλής για μπουλινγκ και αυταρχισμό από βουλευτές.

Ο «Φιλελεύθερος» στο κύριο του θέμα με τίτλο «Στο ακουστικό για ρεύμα και καύσιμα» αναφέρει ότι η Κύπρος αναμένει απάντηση από την Κομισιόν στα αιτήματα για μείωση των φορολογιών σε ηλεκτρισμό και καύσιμα κίνησης κάτω από τα όρια της ΕΕ, ενώ ετοιμάζεται νέο σχέδιο χορηγιών για ηλεκτροκίνηση. Σε άλλο θέμα σημειώνει ότι το ΑΚΕΛ μπαίνει σε τροχιά προεδρικών εκλογών ανοίγοντας τη συζήτηση για το πλαίσιο συνεργασιών στη σημερινή συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής. Επίσης, δημοσιεύει ρεπορτάζ για τη δράση των ταχύτερων διασωστών με μοτοσικλέτες της Υπηρεσίας Ασθενοφόρων που φτάνουν σε λίγα λεπτά στα περιστατικά.

Η «Χαραυγή» στο κύριο της θέμα με τίτλο «Ολγκίν: "Θα συνεχίσουμε να πιέζουμε..."» γράφει ότι η προσωπική απεσταλμένη του ΓΓ του ΟΗΕ ζητά από τους δύο ηγέτες πρόοδο στα ΜΟΕ, στη μεθοδολογία και σε ζητήματα ουσίας. Αλλού γράφει ότι η Κεντρική Επιτροπή του ΑΚΕΛ αποφασίζει σήμερα για το προγραμματικό πλαίσιο και τον οδικό χάρτη ενόψει προεδρικών εκλογών. Σε άλλο θέμα αναφέρει ότι οι κυνηγοί ξενυχτούν απόψε αφού αύριο τα ξημερώματα ξεκινά το κυνήγι λαγού, πέρδικας και φραγκολίνας.

Η αγγλόγλωσση «Cyprus Mail» στο κύριο της θέμα με τίτλο «Ο ΟΗΕ τρέχει να αναζωογονήσει τις σταλωμένες ειρηνευτικές συνομιλίες» αναφέρεται στις δηλώσεις Ολγκίν μετά τη συνάντηση με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη και στις προσπάθειες για διευρυμένη συνάντηση πριν από το τέλος του έτους. Σε άλλο θέμα αναφέρει ότι το προσωπικό της Βουλής καταγγέλλει ανάρμοστη και απαξιωτική συμπεριφορά από βουλευτές. Επίσης, γράφει για τις προειδοποιήσεις της Κεντρικής Τράπεζας ότι ένα παρατεταμένο ενεργειακό σοκ απειλεί τις προοπτικές του πληθωρισμού.