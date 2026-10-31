Στεφάνου: «Χριστοδουλίδης και ΔΗΣΥ πρέπει να φύγουν από την εξουσία» - Το πλάνο του ΑΚΕΛ για το 2028

Στην ομιλία του, ο κ. Στεφάνου ξεκαθάρισε ότι η επιδίωξη του ΑΚΕΛ είναι η προοδευτική αλλαγή στη διακυβέρνηση του τόπου, μέσα από συνεργασίες με πολιτικές και κοινωνικές δυνάμεις, στη βάση κοινών θέσεων και στόχων.

Όπως ανέφερε, η σημερινή συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής πραγματοποιείται με στόχο τη συζήτηση και έγκριση του πολιτικού πλαισίου ενόψει των Προεδρικών Εκλογών του Φεβρουαρίου 2028, συνδέοντας παράλληλα τη διαδικασία με τη συμπλήρωση 100 χρόνων ιστορίας του ΚΚΚ-ΑΚΕΛ.

«Είτε Χριστοδουλίδης είτε ΔΗΣΥ, στην ουσία τίποτα δεν αλλάζει»

Ιδιαίτερα επικριτικός εμφανίστηκε ο Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ απέναντι στην κυβέρνηση Χριστοδουλίδη και τον ΔΗΣΥ, στους οποίους καταλόγισε ευθύνες για τις οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες που επικρατούν στη χώρα.

Αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στο κούρεμα καταθέσεων, την κατάρρευση του Συνεργατισμού, τις εκποιήσεις, το πρόγραμμα πολιτογραφήσεων, τη διαφθορά και την απορρύθμιση των εργασιακών σχέσεων, αποδίδοντας τις εξελίξεις αυτές στις πολιτικές που εφαρμόστηκαν τα τελευταία δεκατρία χρόνια.

«Αυτή είναι η Κύπρος που δυστυχώς ζούμε τα τελευταία χρόνια. Και οι ένοχοι γι’ αυτή την οικτρή κατάσταση έχουν όνομα: είναι η κυβέρνηση Αναστασιάδη – ΔΗΣΥ και η κυβέρνηση Χριστοδουλίδη», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Συνεχίζοντας, υποστήριξε ότι οι δύο πλευρές δεν παρουσιάζουν ουσιαστικές πολιτικές διαφορές.

«Επί της ουσίας ΔΗΣΥ και κυβέρνηση Χριστοδουλίδη δεν διαφέρουν σε τίποτα μεταξύ τους. Τους ενώνουν οι ίδιες πολιτικές και το μόνο που τους χωρίζει είναι οι προσωπικές φιλοδοξίες και σκοπιμότητες. Είτε Χριστοδουλίδης είτε ΔΗΣΥ στην ουσία τίποτα δεν αλλάζει».

Ο κ. Στεφάνου έστειλε σαφές μήνυμα για την πολιτική κατεύθυνση του κόμματός του, δηλώνοντας πως «Χριστοδουλίδης και ΔΗΣΥ πρέπει να φύγουν από την εξουσία για να αναπνεύσει η κοινωνία».

Πλατύ προοδευτικό μέτωπο – Πρώτα το πολιτικό πλαίσιο, μετά το πρόσωπο

Αναφερόμενος στη στρατηγική του ΑΚΕΛ για τις Προεδρικές Εκλογές, ο Στέφανος Στεφάνου υπογράμμισε ότι το κόμμα θα επιδιώξει τη διαμόρφωση ευρύτερων πολιτικών και κοινωνικών συνεργασιών.

«Το εύκολο είναι να ακολουθήσουμε τον μοναχικό δρόμο, προτάσσοντας θέσεις και προτάσεις που απηχούν το συναίσθημα του στενού κομματικού μας ακροατηρίου. Το δύσκολο -και αυτό θα πράξουμε- είναι να αναζητήσουμε συμμαχίες ώστε να διαμορφωθεί ένα πλατύ προοδευτικό μέτωπο με στόχο την αλλαγή».

Ξεκαθάρισε, ωστόσο, ότι οι συνεργασίες θα πρέπει να στηρίζονται σε κοινή πολιτική βάση και όχι απλώς σε εκλογικές σκοπιμότητες.

Σύμφωνα με τον Γενικό Γραμματέα του ΑΚΕΛ, το επόμενο διάστημα θα αρχίσουν βολιδοσκοπήσεις, ζυμώσεις και επαφές με πολιτικές και κοινωνικές δυνάμεις, προκειμένου να διαπιστωθούν τα περιθώρια συναντίληψης.

Σε ό,τι αφορά το πρόσωπο που θα διεκδικήσει την Προεδρία, ο κ. Στεφάνου σημείωσε ότι η σχετική συζήτηση θα ακολουθήσει σε μεταγενέστερο στάδιο.

«Κι ασφαλώς, κάποια στιγμή θα φτάσουμε και στη συζήτηση για το πρόσωπο που θα ηγηθεί και θα εκφράσει την προοδευτική συνεργασία που επιχειρούμε να κτίσουμε».

Οι επτά άξονες της προοδευτικής αλλαγής

Ο Στέφανος Στεφάνου παρουσίασε επτά βασικούς άξονες, οι οποίοι, σύμφωνα με το ΑΚΕΛ, μπορούν να αποτελέσουν τη βάση μιας προοδευτικής διακυβέρνησης.

Πρώτος άξονας είναι η λύση του Κυπριακού, με αξιοποίηση του διαπραγματευτικού κεκτημένου και του Πλαισίου Γκουτέρες, με στόχο τον τερματισμό της τουρκικής κατοχής και την επανένωση της Κύπρου.

Δεύτερος άξονας είναι η ενίσχυση του κοινωνικού κράτους και των εργασιακών δικαιωμάτων, με έμφαση στο κόστος ζωής, τη στεγαστική και ενεργειακή κρίση, τις κοινωνικές ανισότητες και τη στήριξη των ευάλωτων ομάδων.

Τρίτος άξονας είναι η υπεράσπιση της δημοκρατίας απέναντι στον φασισμό και την ακροδεξιά. Στο πλαίσιο αυτό, ο κ. Στεφάνου αναφέρθηκε στο ενδεχόμενο συμμετοχής του ΕΛΑΜ στη διακυβέρνηση, εκφράζοντας έντονη ανησυχία για τις επιπτώσεις που, κατά την εκτίμησή του, θα μπορούσε να έχει.

Τέταρτος άξονας είναι η διαμόρφωση νέου οικονομικού μοντέλου, με επίκεντρο τη βιώσιμη ανάπτυξη, την προστασία του περιβάλλοντος και την αντιμετώπιση ζητημάτων όπως η ενέργεια, το υδατικό, η διαχείριση αποβλήτων και το κυκλοφοριακό.

Πέμπτος άξονας είναι η προστασία των στρατηγικών υποδομών, των υπηρεσιών υγείας και παιδείας και του δημόσιου πλούτου από την εκχώρησή τους σε ξένα κεφάλαια και επενδυτικά ταμεία.

Έκτος άξονας είναι η ενίσχυση του κράτους δικαίου, η αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στους θεσμούς και η αντιμετώπιση της διαφθοράς, της διαπλοκής και της αναξιοκρατίας.

Τέλος, ο έβδομος άξονας αφορά την εξωτερική πολιτική, με τον Γενικό Γραμματέα του ΑΚΕΛ να προτάσσει την ανάγκη μιας πολυδιάστατης προσέγγισης, στηριγμένης στο διεθνές δίκαιο, την ειρήνη και την αποφυγή εμπλοκής της Κύπρου σε περιφερειακές στρατιωτικές συγκρούσεις.

«Η Κύπρος έχει ανάγκη από αλλαγή»

Κλείνοντας την ομιλία του, ο Στέφανος Στεφάνου επανήλθε στη συμπλήρωση 100 χρόνων από την ίδρυση του ΚΚΚ-ΑΚΕΛ, υπογραμμίζοντας ότι η ιστορική πορεία του κόμματος συνοδεύεται από την ευθύνη ανάληψης πρωτοβουλιών για το μέλλον της χώρας.

«Το ΑΚΕΛ ποτέ δεν φοβήθηκε την ανάληψη ευθύνης για να υπηρετήσει την Κύπρο και τον λαό μας αξιοποιώντας κάθε εφαλτήριο που δίνει τη δυνατότητα γι’ αυτό, περιλαμβανομένης και της προεδρίας του κράτους», ανέφερε.

Καταλήγοντας, έστειλε το μήνυμα ότι το ΑΚΕΛ θα συνεχίσει να διεκδικεί ρόλο στη διακυβέρνηση της χώρας, αρχίζοντας από τις Προεδρικές Εκλογές του 2028.