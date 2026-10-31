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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αιχμές Λετυμπιώτη κατά Τουρκίας - «Κατέχει το 37% της Κύπρου και θέλει την ηγεσία του ΟΗΕ»

 31.10.2026 - 11:54
Αιχμές Λετυμπιώτη κατά Τουρκίας - «Κατέχει το 37% της Κύπρου και θέλει την ηγεσία του ΟΗΕ»

Ως «πολιτικό οξύμωρο και βαθιά θεσμική αντίφαση» χαρακτήρισε την υποψηφιότητα του Τούρκου διπλωμάτη Φεριντούν Σινιρλίογλου για τη θέση του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, σημειώνοντας παράλληλα ότι η προώθηση υποψηφιότητας από την Τουρκία ήταν αναμενόμενη.

Ερωτηθείς σχετικά από το ΚΥΠΕ, ο κ. Λετυμπιώτης ανέφερε ότι η συγκεκριμένη υποψηφιότητα επιβεβαιώνει την υποκρισία της Τουρκίας, την οποία, όπως σημείωσε, ανέδειξε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών.

«Είναι, πράγματι, οξύμωρο μια χώρα που εδώ και 52 χρόνια εξακολουθεί να κατέχει παράνομα το 37% του εδάφους της Κυπριακής Δημοκρατίας, κράτους μέλους των Ηνωμένων Εθνών, και να περιφρονεί τα Ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας, να διεκδικεί την ηγεσία του ίδιου του Οργανισμού που θεμελιώθηκε για την προάσπιση της διεθνούς ειρήνης, της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας των κρατών», δήλωσε.

Ο Εκπρόσωπος έκανε επίσης λόγο για αναθεωρητισμό, επιθετικότητα και καταστρατήγηση του Διεθνούς Δικαίου, του Καταστατικού Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και του Δικαίου της Θάλασσας, καθώς και για στρατιωτική εμπλοκή σε περιφερειακές συγκρούσεις και παραβιάσεις του κράτους δικαίου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Όπως είπε, τα στοιχεία αυτά συνθέτουν μια πολιτική που αντιστρατεύεται ευθέως τις αρχές και την αποστολή του Οργανισμού.

«Δεν μπορείς να διεκδικείς να ηγηθείς των Ηνωμένων Εθνών, όταν αρνείσαι να σεβαστείς τις αρχές που τα θεμελιώνουν. Δεν μπορείς να διεκδικείς να εκπροσωπήσεις το Διεθνές Δίκαιο, όταν εξακολουθείς να το παραβιάζεις», υπογράμμισε.

Αναφερόμενος στη διαδικασία επιλογής του νέου Γενικού Γραμματέα, ο κ. Λετυμπιώτης σημείωσε ότι βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο και διέπεται από ιδιαίτερες θεσμικές και διπλωματικές παραμέτρους.

Πρόσθεσε ότι το Συμβούλιο Ασφαλείας, κατά την αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων, θα συνεκτιμήσει με τη δέουσα σοβαρότητα τόσο τα χαρακτηριστικά, τα προσόντα και τη διαδρομή κάθε υποψηφίου όσο και τη στάση της χώρας που τον προτείνει απέναντι στον Καταστατικό Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, στο Διεθνές Δίκαιο και στις αποφάσεις του ίδιου του Συμβουλίου Ασφαλείας.

Σημειώνεται ότι η Ελλάδα είναι μη μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας για τη διετία 2025-2026 και ασκεί την προεδρία του για τον Οκτώβριο του 2026.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

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