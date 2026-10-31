Μωρό βρέθηκε πνιγμένο σε τουαλέτα κινηματογράφου - Πώς λύθηκε το μυστήριο 30 χρόνια μετά στις ΗΠΑ

Μισή ώρα αργότερα, μετά το ισχυρό σοκ που παθαίνει, το σημείο έχει αποκλειστεί από αστυνομικούς και ξεκινά μια δύσκολη έρευνα για να βρεθεί ο δράστης ενός αποτρόπαιου εγκλήματος. Μέσα στην τουαλέτα, έχει μόλις βρεθεί πνιγμένο ένα νεογέννητο.

Ο ιατροδικαστής βγάζει πόρισμα σύμφωνα με το οποίο το παιδάκι πέθανε από ασφυξία όταν κάποιος έβαλε το κεφάλι του μέσα στο νερό, λίγα λεπτά αφού πήρε τις πρώτες του ανάσες. Η μητέρα, που ήταν και η βασική ύποπτος, δεν εντοπίστηκε ποτέ, αλλά οι Αρχές της Νέας Υόρκης δεν ξέχασαν την υπόθεση του κινηματογράφου Commack Multiplex, ο οποίος δεν λειτουργεί πια.

Η νέα έρευνα και η σύλληψη

Η υπόθεση παρέμεινε στο αρχείο των ανεξιχνίαστων εγκλημάτων μέχρι την παρέμβαση της ειδικής ομάδας Cold Case Task Force, η οποία αποφάσισε να στείλει ένα δείγμα αίματος του νεογέννητου που είχε συλλεγεί τότε, σε ειδικό εργαστήριο. Ήταν ουσιαστικά το μόνο στοιχείο που οι ερευνητές είχαν στα χέρια τους.

Σύμφωνα με τη New York Post, οι νέες αναλύσεις οδήγησαν στη δημιουργία ενός εξειδικευμένου γενετικού προφίλ DNA, γνωστού ως «Single Nucleotide Polymorphism DNA profile». Η συγκεκριμένη μέθοδος επέτρεψε στους ερευνητές να προχωρήσουν στην αναζήτηση συγγενικών γενετικών στοιχείων και να καταλήξουν στο συμπέρασμα ότι η μητέρα του βρέφους ήταν κατά πάσα πιθανότητα η Michelle Chronick Tyson, μια γυναίκα ηλικίας 59 ετών, που τότε ήταν στα 29 της.

Στις 26 του περασμένου Αυγούστου, οι ερευνητές εξασφάλισαν δικαστικό ένταλμα και έλαβαν δείγμα DNA από το εσωτερικό του μάγουλου της Tyson, προκειμένου να επιβεβαιώσουν τη γενετική συγγένεια.

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι ήταν πράγματι η βιολογική μητέρα του νεογέννητου που είχε βρεθεί νεκρό στην τουαλέτα του κινηματογράφου.

Η εξέλιξη αυτή οδήγησε στη σύλληψή της την περασμένη Τετάρτη, στην πόλη Χάμπτον της Βιρτζίνια. Στη συνέχεια μεταφέρθηκε πίσω στο Λονγκ Άιλαντ, προκειμένου να αντιμετωπίσει τις κατηγορίες που της αποδίδονται.

Την Πέμπτη οδηγήθηκε ενώπιον του δικαστηρίου, όπου της απαγγέλθηκαν επίσημα οι κατηγορίες για ανθρωποκτονία δεύτερου βαθμού. Το δικαστήριο διέταξε την προφυλάκισή της χωρίς δυνατότητα καταβολής εγγύησης.

Εφόσον καταδικαστεί για τη σοβαρότερη κατηγορία, η Tyson αντιμετωπίζει ποινή φυλάκισης από 25 χρόνια έως ισόβια.

ΠΗΓΗ: Έθνος