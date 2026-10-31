Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΚοινωνίαΏρες αγωνίας για το βρέφος με λεγεωνέλλα στο Μακάρειο - Η κατάσταση της υγείας του
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ώρες αγωνίας για το βρέφος με λεγεωνέλλα στο Μακάρειο - Η κατάσταση της υγείας του

 31.10.2026 - 12:42
Ώρες αγωνίας για το βρέφος με λεγεωνέλλα στο Μακάρειο - Η κατάσταση της υγείας του

Κρίσιμη παραμένει η κατάσταση της υγείας του βρέφους που διαγνώστηκε με λεγεωνέλλωση και νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών του Μακάρειου Νοσοκομείου, δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο εκπρόσωπος Τύπου του ΟΚΥπΥ, Χαράλαμπος Χαριλάου.

Όπως ανέφερε ο κ. Χαριλάου, δεν παρατηρείται διαφοροποίηση στην κατάσταση της υγείας του βρέφους, το οποίο εξακολουθεί να βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση, σύμφωνα με την αξιολόγηση των θεραπόντων ιατρών.

Το βρέφος συνεχίζει να νοσηλεύεται με μηχανική υποστήριξη στη Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών του Μακάρειου Νοσοκομείου, λαμβάνοντας όλη την ενδεδειγμένη θεραπευτική αγωγή.

Υπενθυμίζεται ότι αρνητικά ήταν τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων για λεγεωνέλλα στην ιδιωτική κλινική της Λευκωσίας, όπου είχε εντοπιστεί το βακτήριο και είχε ανασταλεί προσωρινά η λειτουργία της.

Η εξέλιξη αυτή είχε ανοίξει τον δρόμο για την επαναλειτουργία του νοσηλευτηρίου, μετά το πράσινο φως που έδωσε το Υπουργείο Υγείας.

Τι είναι η νόσος των λεγεωναρίων

Σύμφωνα με τις Ιατρικές Υπηρεσίες, η νόσος των λεγεωναρίων προκαλείται από το βακτήριο Legionella και εκδηλώνεται κυρίως ως πνευμονία, η οποία μπορεί να είναι σοβαρή και δυνητικά θανατηφόρα.

Το όνομά της προέρχεται από επιδημία που καταγράφηκε το 1976 σε συγκέντρωση Αμερικανών Λεγεωνάριων στη Φιλαδέλφεια.

Το βακτήριο αναπτύσσεται σε φυσικά και τεχνητά συστήματα νερού, με ιδανική θερμοκρασία ανάπτυξης μεταξύ 20 και 45 βαθμών Κελσίου.

Πιθανές εστίες μόλυνσης αποτελούν οι δεξαμενές νερού, οι σωληνώσεις, οι βρύσες, τα ντους, οι πύργοι ψύξης και τα συστήματα ζεστού και κρύου νερού, ιδιαίτερα όταν το νερό παραμένει στάσιμο.

Η μετάδοση γίνεται κυρίως μέσω της εισπνοής μικροσκοπικών σταγονιδίων νερού (αερολυμάτων) που περιέχουν το βακτήριο.

Σύμφωνα με τα επιστημονικά δεδομένα, η νόσος δεν μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Θρίλερ στη Λεμεσό: Σε υπόθεση φόνου εξελίχθηκε η εξαφάνιση γυναίκας - Χειροπέδες σε 43χρονο
Σε κινητοποίηση η Πυροσβεστική τα ξημερώματα - Ξέσπασε πυρκαγιά έξω από εστιατόριο στο παλιό Λιμάνι Λεμεσού
Παγιδεύτηκαν στα συντρίμμια μετά από μετωπική σύγκρουση οχημάτων - Στο Νοσοκομείο δύο πρόσωπα
Νέο τέλος €2 στα πακέτα από Κίνα: Πως επηρεάζονται οι καταναλωτές στην Κύπρο και πότε μπορεί να φτάσει τα… €6
ΑΝΑΛΥΣΗ: Η «τέλεια καταιγίδα» που μπορεί να εκτοξεύσει τις τιμές – Οι φόβοι για πετρέλαιο, diesel και τρόφιμα

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Χαρμόσυνα νέα για γνωστή Ελληνίδα, έγινε μανούλα και πλέει σε πελάγη ευτυχίας - Δείτε φωτογραφία

 31.10.2026 - 12:32
Επόμενο άρθρο

Προεδρικές 2028: Το ΑΚΕΛ ανοίγει παιχνίδι συνεργασιών - Οι αποφάσεις της Κεντρικής Επιτροπής

 31.10.2026 - 13:06
Κυπριακό: Αχτίδα αισιοδοξίας μετά τη συνάντηση Χριστοδουλίδη-Ολγκίν - Το βλέμμα στα επόμενα βήματα

Κυπριακό: Αχτίδα αισιοδοξίας μετά τη συνάντηση Χριστοδουλίδη-Ολγκίν - Το βλέμμα στα επόμενα βήματα

Σε μια κρίσιμη περίοδο για τις προσπάθειες επανεκκίνησης των συνομιλιών στο Κυπριακό, πραγματοποιήθηκε χθες η συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη, με την προσωπική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, Μαρία Άνχελα Ολγκίν.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Κυπριακό: Αχτίδα αισιοδοξίας μετά τη συνάντηση Χριστοδουλίδη-Ολγκίν - Το βλέμμα στα επόμενα βήματα

Κυπριακό: Αχτίδα αισιοδοξίας μετά τη συνάντηση Χριστοδουλίδη-Ολγκίν - Το βλέμμα στα επόμενα βήματα

  •  31.10.2026 - 08:02
Αγώνας δρόμου για τη συνταξιοδοτική μεταρύθμιση - Στενεύουν τα περιθώρια για εφαρμογή από 1η Ιανουαρίου

Αγώνας δρόμου για τη συνταξιοδοτική μεταρύθμιση - Στενεύουν τα περιθώρια για εφαρμογή από 1η Ιανουαρίου

  •  31.10.2026 - 14:03
Προεδρικές 2028: Το ΑΚΕΛ ανοίγει παιχνίδι συνεργασιών - Οι αποφάσεις της Κεντρικής Επιτροπής

Προεδρικές 2028: Το ΑΚΕΛ ανοίγει παιχνίδι συνεργασιών - Οι αποφάσεις της Κεντρικής Επιτροπής

  •  31.10.2026 - 13:06
Αιχμές Λετυμπιώτη κατά Τουρκίας - «Κατέχει το 37% της Κύπρου και θέλει την ηγεσία του ΟΗΕ»

Αιχμές Λετυμπιώτη κατά Τουρκίας - «Κατέχει το 37% της Κύπρου και θέλει την ηγεσία του ΟΗΕ»

  •  31.10.2026 - 11:54
ΑΝΑΛΥΣΗ: Η «τέλεια καταιγίδα» που μπορεί να εκτοξεύσει τις τιμές – Οι φόβοι για πετρέλαιο, diesel και τρόφιμα

ΑΝΑΛΥΣΗ: Η «τέλεια καταιγίδα» που μπορεί να εκτοξεύσει τις τιμές – Οι φόβοι για πετρέλαιο, diesel και τρόφιμα

  •  31.10.2026 - 07:22
Ώρες αγωνίας για το βρέφος με λεγεωνέλλα στο Μακάρειο - Η κατάσταση της υγείας του

Ώρες αγωνίας για το βρέφος με λεγεωνέλλα στο Μακάρειο - Η κατάσταση της υγείας του

  •  31.10.2026 - 12:42
Νέο τέλος €2 στα πακέτα από Κίνα: Πως επηρεάζονται οι καταναλωτές στην Κύπρο και πότε μπορεί να φτάσει τα… €6

Νέο τέλος €2 στα πακέτα από Κίνα: Πως επηρεάζονται οι καταναλωτές στην Κύπρο και πότε μπορεί να φτάσει τα… €6

  •  31.10.2026 - 07:26
Νέα επίθεση: Έριξαν άγνωστο αντικείμενο στο κεφάλι διανομέα στη Λεμεσό - Μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο

Νέα επίθεση: Έριξαν άγνωστο αντικείμενο στο κεφάλι διανομέα στη Λεμεσό - Μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο

  •  31.10.2026 - 10:42

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα