Ώρες αγωνίας για το βρέφος με λεγεωνέλλα στο Μακάρειο - Η κατάσταση της υγείας του

Όπως ανέφερε ο κ. Χαριλάου, δεν παρατηρείται διαφοροποίηση στην κατάσταση της υγείας του βρέφους, το οποίο εξακολουθεί να βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση, σύμφωνα με την αξιολόγηση των θεραπόντων ιατρών.

Το βρέφος συνεχίζει να νοσηλεύεται με μηχανική υποστήριξη στη Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών του Μακάρειου Νοσοκομείου, λαμβάνοντας όλη την ενδεδειγμένη θεραπευτική αγωγή.

Υπενθυμίζεται ότι αρνητικά ήταν τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων για λεγεωνέλλα στην ιδιωτική κλινική της Λευκωσίας, όπου είχε εντοπιστεί το βακτήριο και είχε ανασταλεί προσωρινά η λειτουργία της.

Η εξέλιξη αυτή είχε ανοίξει τον δρόμο για την επαναλειτουργία του νοσηλευτηρίου, μετά το πράσινο φως που έδωσε το Υπουργείο Υγείας.

Τι είναι η νόσος των λεγεωναρίων

Σύμφωνα με τις Ιατρικές Υπηρεσίες, η νόσος των λεγεωναρίων προκαλείται από το βακτήριο Legionella και εκδηλώνεται κυρίως ως πνευμονία, η οποία μπορεί να είναι σοβαρή και δυνητικά θανατηφόρα.

Το όνομά της προέρχεται από επιδημία που καταγράφηκε το 1976 σε συγκέντρωση Αμερικανών Λεγεωνάριων στη Φιλαδέλφεια.

Το βακτήριο αναπτύσσεται σε φυσικά και τεχνητά συστήματα νερού, με ιδανική θερμοκρασία ανάπτυξης μεταξύ 20 και 45 βαθμών Κελσίου.

Πιθανές εστίες μόλυνσης αποτελούν οι δεξαμενές νερού, οι σωληνώσεις, οι βρύσες, τα ντους, οι πύργοι ψύξης και τα συστήματα ζεστού και κρύου νερού, ιδιαίτερα όταν το νερό παραμένει στάσιμο.

Η μετάδοση γίνεται κυρίως μέσω της εισπνοής μικροσκοπικών σταγονιδίων νερού (αερολυμάτων) που περιέχουν το βακτήριο.

Σύμφωνα με τα επιστημονικά δεδομένα, η νόσος δεν μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο.