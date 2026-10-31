Προεδρικές 2028: Το ΑΚΕΛ ανοίγει παιχνίδι συνεργασιών - Οι αποφάσεις της Κεντρικής Επιτροπής

Κατά τη σημερινή συνεδρία της Ολομέλειας της Κεντρικής Επιτροπής, επαναβεβαιώθηκε ότι βασικός και αδιαπραγμάτευτος στόχος του ΑΚΕΛ είναι η «προοδευτική αλλαγή» στη διακυβέρνηση της χώρας το 2028, μέσα από τη δημιουργία μιας ευρύτερης πολιτικής και κοινωνικής πλειοψηφίας.

Όπως τονίζεται στην απόφαση, η επιδιωκόμενη αλλαγή δεν περιορίζεται στην εναλλαγή προσώπων στην εξουσία, αλλά αφορά κυρίως την αλλαγή της πολιτικής πορείας της χώρας.

Οι βασικοί άξονες της στρατηγικής

Το πολιτικό πλαίσιο που καθορίστηκε περιλαμβάνει τη λύση του Κυπριακού, τον τερματισμό της τουρκικής κατοχής και την επανένωση της Κύπρου, καθώς και την υιοθέτηση ενός νέου οικονομικού μοντέλου που θα προωθεί τη βιώσιμη ανάπτυξη και την κοινωνική δικαιοσύνη.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην αντιμετώπιση της ακρίβειας, των κοινωνικών ανισοτήτων και της στεγαστικής κρίσης, στην ενίσχυση του κοινωνικού κράτους και στην κατοχύρωση των εργασιακών δικαιωμάτων.

Παράλληλα, στις προτεραιότητες του ΑΚΕΛ περιλαμβάνονται η προστασία των στρατηγικών υποδομών και του δημόσιου πλούτου, η ενίσχυση του κράτους δικαίου, η καταπολέμηση της διαφθοράς και της διαπλοκής, καθώς και η υπεράσπιση της δημοκρατίας απέναντι στην ακροδεξιά.

Σε ό,τι αφορά την εξωτερική πολιτική, το κόμμα προτάσσει την ανάγκη πολυδιάστατης προσέγγισης, με έμφαση στο διεθνές δίκαιο και την ειρήνη, αντί της πολιτικής προσκόλλησης στις ΗΠΑ και το Ισραήλ, την οποία επικρίνει.

Ξεκινούν επαφές για συνεργασίες

Η απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής σηματοδοτεί την έναρξη της οργανωμένης προετοιμασίας του κόμματος για τις Προεδρικές Εκλογές.

Το επόμενο διάστημα αναμένεται να αρχίσει εσωκομματικός διάλογος στη βάση του πολιτικού πλαισίου, με τη συμμετοχή των μελών του ΑΚΕΛ, της Κοινωνικής Συμμαχίας, καθώς και προσωπικοτήτων και ομάδων που στηρίζουν την επιδίωξη για προοδευτική αλλαγή.

Την ίδια ώρα, η Κεντρική Επιτροπή εξουσιοδότησε την ηγεσία να προχωρήσει σε επαφές με άλλες πολιτικές δυνάμεις, οργανωμένα σύνολα και προσωπικότητες, με στόχο την εξεύρεση κοινών προγραμματικών θέσεων που θα μπορούσαν να αποτελέσουν τη βάση ευρύτερων συνεργασιών.

Σε επόμενο στάδιο η επιλογή υποψηφίου

Σε ό,τι αφορά το πρόσωπο που θα διεκδικήσει την Προεδρία της Δημοκρατίας, το ΑΚΕΛ δεν προχώρησε σε ανακοίνωση υποψηφιότητας, ξεκαθαρίζοντας ότι η σχετική απόφαση θα προκύψει μέσα από τις συλλογικές διαδικασίες του κόμματος.

Συγκεκριμένα, θα διαμορφωθεί πρόταση προς την Έκτακτη Παγκύπρια Εκλογική Συνδιάσκεψη, η οποία θα κληθεί να επιλέξει την υποψηφιότητα που θα εκφράζει το πολιτικό πλαίσιο της προοδευτικής αλλαγής.

Με την ολοκλήρωση της συνεδρίας, το ΑΚΕΛ απηύθυνε κάλεσμα προς τον κόσμο της Αριστεράς, αλλά και προς τις προοδευτικές και δημοκρατικές δυνάμεις της κυπριακής κοινωνίας, για συστράτευση στην προσπάθεια διαμόρφωσης μιας ευρύτερης συνεργασίας ενόψει των Προεδρικών Εκλογών του 2028.