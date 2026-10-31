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ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αγώνας δρόμου για τη συνταξιοδοτική μεταρύθμιση - Στενεύουν τα περιθώρια για εφαρμογή από 1η Ιανουαρίου

 31.10.2026 - 14:03
Αγώνας δρόμου για τη συνταξιοδοτική μεταρύθμιση - Στενεύουν τα περιθώρια για εφαρμογή από 1η Ιανουαρίου

Λιγοστεύει ο χρόνος για συζήτηση στη Βουλή και ψήφιση του νομοσχεδίου για τη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση εντός των επιθυμητών χρονοδιαγραμμάτων, δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Μαρίνος Μουσιούττας, σημειώνοντας ότι το Ν/σ εκκρεμεί στη Νομική Υπηρεσία για νομοτεχνικό έλεγχο και μόλις ολοκληρωθεί προτίθεται να το καταθέσει στο Υπουργικό Συμβούλιο.

Αναγνωρίζει, ωστόσο, ότι δεν μένει πολύς καιρός διαθέσιμος πριν από το κλείσιμο της Βουλής για τα Χριστούγεννα, καθώς η πρόθεση είναι η μεταρρύθμιση να ψηφιστεί πριν το τέλος του χρόνου, για να εφαρμοστεί από την 1η Ιανουαρίου 2027.

Ο Υπουργός ανέφερε, επίσης, στο ΚΥΠΕ, ότι έχει ολοκληρωθεί η συζήτηση για τον πυλώνα 0 και 1 στο Εργατικό Συμβουλευτικό Σώμα, το οποίο θα συνεχίζει τις συνεδριάσεις του κάθε Δευτέρα, από τις 9 Νοεμβρίου, συζητώντας τον δεύτερο πυλώνα, σε μια προσπάθεια να βρεθεί η χρυσή τομή μεταξύ των κοινωνικών εταίρων.

Ερωτηθείς πότε αναμένεται να τεθεί ενώπιον του Υπουργικού Συμβουλίου η μεταρρύθμιση, ο κ. Μουσιούττας είπε ότι «αναμένουμε τη γνωμάτευση της Νομικής Υπηρεσίας. Μόλις είναι έτοιμη, θα πάμε Υπουργικό και Βουλή». «Όντως ήθελα να το παραδώσω πιο γρήγορα», είπε, αναφέροντας ότι έμεινε 1,5 μήνας πριν να κλείσει η Βουλή.

Απαντώντας κατά πόσο θα προλάβει τα χρονοδιαγράμματα που έθεσε, για εφαρμογή από 1η του χρόνου, ο Υπουργός σημείωσε ότι «όσο λιγοστεύει ο χρόνος, τόσο δυσκολεύει», εκτιμώντας, ωστόσο, ότι «θα προλάβουμε». «Θεωρώ ότι μπορούμε», ανέφερε, σημειώνοντας ότι το Υπουργείο θα είναι σε θέση να απαντήσει τάχιστα κατά πόσο μπορούν να υλοποιηθούν ενδεχόμενες προτάσεις των Βουλευτών. «Οι αλλαγές που μπορεί να θέλουν είναι οικονομικής φύσεως, που δεν υπάρχουν πολλά περιθώρια», ανέφερε.

Ο κ. Μουσιούττας θα απουσιάζει στο εξωτερικό την ερχόμενη εβδομάδα, επομένως δεν αναμένεται τα νομοσχέδια να κατατεθούν στο Υπουργικό Συμβούλιο αυτή τη βδομάδα.

Εξάλλου, απαντώντας κατά πόσο έχει ολοκληρωθεί η συζήτηση για τους πυλώνες 0 και 1 στο Εργατικό Συμβουλευτικό Σώμα, που σχετίζονται πιο άμεσα με τα νομοσχέδια που θα οδηγηθούν προς ψήφιση, ο Υπουργός είπε ότι «δεν έχω πρόθεση να ξανανοίξω αυτό το θέμα στο Εργατικό, εκτός εάν προκύψει κάτι». Η συζήτηση μεταφέρεται στη Βουλή, είπε, εκτός αν οι κοινωνικοί εταίροι έρθουν με κάποια νέα εισήγηση, που να είναι στο πλαίσιο των δυνατοτήτων του Ταμείου.

Όσον αφορά την προϋπόθεση που θέτουν οι συντεχνίες για να υπάρχει συμφωνία και οδικός χάρτης για τα Ταμεία Προνοίας, πριν ψηφιστούν τα νομοσχέδια για τη μεταρρύθμιση του πυλώνα 0 και 1, ο Υπουργός είπε ότι αυτό «θα το κρίνει η Βουλή». «Εμείς ξεκινήσαμε τη συζήτηση, η οποία ήδη γινόταν εδώ και καιρό στις Τεχνικές Επιτροπές. Έφερα το θέμα στο Εργατικό Συμβουλευτικό Σώμα. Έγινε προχτές η πρώτη συζήτηση και θα συνεχιστεί στις 9 του Νοέμβρη», είπε.

«Πρόθεσή μας είναι να προχωρήσει», είπε, διευκρινίζοντας, ωστόσο, ότι δεν μπορεί να καθυστερήσει η μεταρρύθμιση για αυτό. Σημείωσε ότι διαφάνηκε ήδη ότι υπάρχουν δύο μεγάλα σημεία διαφωνίας μεταξύ των δύο πλευρών: το κατά πόσο τα Ταμεία Προνοίας θα είναι εθελοντικά ή υποχρεωτικά, και το κατά πόσο τα υφιστάμενα Ταμεία Προνοίας θα εμπίπτουν στη μεταρρύθμιση ή όχι.

Ο Υπουργός είπε ότι στόχος είναι να βρεθεί η χρυσή τομή και σε επόμενη συνεδρία η κυβέρνηση θα παρουσιάσει τη θέση της. Εκτίμησε, εξάλλου, ότι μέχρι να ξεκινήσει η συζήτηση στη Βουλή, η συζήτηση για τα Ταμεία Προνοίας θα έχει προχωρήσει. «Με καλή θέληση μπορούν να ξεπεραστούν» τα ζητήματα, είπε.

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