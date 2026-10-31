Space of Beauty και BOYHERO έφεραν νέα πνοή ομορφιάς στη Λεμεσό - Δείτε τι έγινε στο μεγάλο event -Φωτογραφίες

Το LifeNews CY βρέθηκε στην εκδήλωση, κατέγραψε στιγμιότυπα από τη μεγάλη προσέλευση του κοινού και συνομίλησε με τον Gingerbread, δημιουργό του BOYHERO, ο οποίος μίλησε για την ιστορία πίσω από το brand, τη σχέση του με την Κύπρο και τα επόμενα επαγγελματικά του βήματα.

Από τις πρώτες στιγμές της εκδήλωσης, το ενδιαφέρον των επισκεπτών ήταν έντονο, με πλήθος κόσμου να συγκεντρώνεται στον χώρο για να γνωρίσει τα νέα προϊόντα, να τα δοκιμάσει και να συναντήσει από κοντά τον δημοφιλή δημιουργό.

Το BOYHERO έκανε την επίσημη πρεμιέρα του στην Κύπρο

Μέσα από την αποκλειστική συνεργασία του με το Space of Beauty, το ελληνικό beauty brand BOYHERO πραγματοποιεί την είσοδό του στην κυπριακή αγορά.

Με κεντρικό μήνυμα «Be Your Own Hero», το brand προβάλλει την προσωπική έκφραση και την αυτοπεποίθηση, παρουσιάζοντας προϊόντα που συνδυάζουν την περιποίηση με το μακιγιάζ.

Οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να ανακαλύψουν από κοντά το LIPHERO! και το All-Over Stick, το πολυχρηστικό προϊόν που, όπως αποκάλυψε ο δημιουργός του, αποτέλεσε την αφετηρία για την ανάπτυξη του BOYHERO.

Η ατμόσφαιρα στο κατάστημα ήταν ιδιαίτερα ζωντανή, με το κοινό να δείχνει ενθουσιασμό και μεγάλο ενδιαφέρον για τις νέες αφίξεις στον χώρο της ομορφιάς.

Ο Gingerbread μιλά στο LifeNews CY: «Ήταν ένα όνειρο από μικρός»

Στο περιθώριο της εκδήλωσης, ο Gingerbread παραχώρησε συνέντευξη στο LifeNews CY, αποκαλύπτοντας πώς γεννήθηκε η ιδέα για τη δημιουργία του δικού του beauty brand.

Όπως ανέφερε, παρόλο που η σκέψη υπήρχε από πολύ μικρή ηλικία, για αρκετό καιρό απέφευγε να την υλοποιήσει, καθώς θεωρούσε ότι ένα τέτοιο εγχείρημα απαιτεί σημαντική ευθύνη, αφοσίωση και ωριμότητα.

«Πιστεύω ότι τώρα που έφτασα 25 χρονών μπορώ να στηρίξω ένα τέτοιο όνειρο και επαγγελματικά αλλά και δημιουργικά, διότι έχω δει πολλά πράγματα, έχω δουλέψει μέσα σε αυτόν τον χώρο», δήλωσε.

Εξήγησε ακόμη ότι το BOYHERO δημιουργήθηκε μέσα από την ανάγκη του να έχει έναν δικό του δημιουργικό χώρο, όπου θα μπορούσε να συνεργάζεται με ανθρώπους που μοιράζονται το ίδιο πάθος και να επενδύει τις ιδέες του.

Η προσωπική ιστορία πίσω από το όνομα BOYHERO

Μιλώντας στο LifeNews CY για την ονομασία του brand, ο Gingerbread αποκάλυψε ότι αρχικά είχε επιλέξει διαφορετικό όνομα και διαφορετική κατεύθυνση, που τελικά δεν εξέφραζαν το προσωπικό του όραμα.

Το όνομα BOYHERO προέκυψε αυθόρμητα και απέκτησε σταδιακά βαθύτερο νόημα, καθώς συνδέθηκε με τη δική του ιστορία αλλά και με το μήνυμα ότι κάθε άνθρωπος μπορεί να είναι ο ήρωας του εαυτού του.

«Και η αλήθεια είναι ότι με το που συνειδητοποίησα ότι όλο αυτό είναι πιο προσωπικό και πηγάζει μέσα από τη δικιά μου ιστορία αλλά και για κάθε άνθρωπο ο οποίος θέλει να είναι ο δικός του ήρωας, άρχισε και έβγαζε νόημα για μένα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ποιο προϊόν ξεχωρίζει ο ίδιος;

Ερωτηθείς ποιο από τα προϊόντα του BOYHERO έχει ξεχωριστή θέση στην καρδιά του, ο Gingerbread επέλεξε το All-Over Stick, εξηγώντας ότι συνδέεται άμεσα με την αρχή της διαδρομής του brand.

«Το προϊόν το οποίο ξεχωρίζω αυτή τη στιγμή είναι το All over stick, γιατί αυτό δημιούργησε όλο αυτό που ζω τώρα, αλλά νομίζω κάθε προϊόν έχει μια ξεχωριστή θέση και στο τσαντάκι σας αλλά και στην καρδιά μου», είπε.

Γιατί επέλεξε την Κύπρο – Τα μηνύματα που δέχθηκε

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχαν και όσα ανέφερε για την απόφαση να φέρει το BOYHERO στην κυπριακή αγορά.

Όπως εξήγησε, αρχικά η ομάδα του είχε επιλέξει να επικεντρωθεί στην Ελλάδα, χωρίς να πραγματοποιεί αποστολές προϊόντων στην Κύπρο. Ωστόσο, το έντονο ενδιαφέρον και τα μηνύματα από το κυπριακό κοινό αποτέλεσαν σημαντικό κίνητρο για την επέκταση.

«Θέλαμε να ξεκινήσουμε πολύ μαζεμένα στην Ελλάδα γιατί εντάξει, δεν ήξερα ότι μπορεί να φτάσει το προϊόν στην Κύπρο, ότι θα έχει μεγάλη ανταπόκριση, αλλά από ό,τι φαίνεται λαμβάνουμε πάρα πολλά μηνύματα από την Κύπρο», δήλωσε.

Ο ίδιος δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του για το νησί, κάνοντας μάλιστα ιδιαίτερη αναφορά στον καλό καιρό και στη διαφορετική ατμόσφαιρα της Κύπρου.

Τα επόμενα σχέδια: Νέα προϊόντα και περισσότερες εκδηλώσεις

Ο Gingerbread μίλησε στο LifeNews CY και για το μέλλον του BOYHERO, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να πραγματοποιηθούν αντίστοιχες εκδηλώσεις και σε άλλα εμπορικά κέντρα.

«Η αλήθεια είναι ότι αναμένουμε να κάνουμε και άλλα τέτοια events. Θα ήθελα πραγματικά να πάμε και σε άλλα mall και να εξελίξουμε όλο αυτό που είδαμε σήμερα», ανέφερε.

Παράλληλα, εξέφρασε την επιθυμία του να παρουσιάσει νέα προϊόντα, επισημαίνοντας τη χαρά που του δίνει να παρακολουθεί τις αντιδράσεις του κόσμου όταν τα δοκιμάζει για πρώτη φορά.

Πλήθος κόσμου και ενθουσιασμός στο Space of Beauty

Η εκδήλωση στο My Mall Limassol συγκέντρωσε μεγάλο αριθμό επισκεπτών, οι οποίοι είχαν την ευκαιρία να περιηγηθούν στον ανανεωμένο χώρο του Space of Beauty και να γνωρίσουν από κοντά το BOYHERO.

Ο φωτογραφικός φακός του LifeNews CY κατέγραψε την έντονη κινητικότητα, τον ενθουσιασμό των παρευρισκομένων και το ενδιαφέρον για τα προϊόντα, αποτυπώνοντας το κλίμα που επικράτησε κατά τη διάρκεια της παρουσίασης.

Η επίσημη άφιξη του BOYHERO στην Κύπρο, μέσα από την αποκλειστική συνεργασία με το Space of Beauty, συνοδεύτηκε από θερμή υποδοχή, ενώ ο δημιουργός του έδωσε ήδη το στίγμα για περισσότερες συναντήσεις με το κυπριακό κοινό.

Δείτε φωτογραφίες από την εκδήλωση: