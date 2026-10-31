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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Αναστάτωση στη Λεμεσό: Στρατιωτικά φυσίγγια, όπλο και χιλιάδες ευρώ στα ευρήματα της Αστυνομίας

 31.10.2026 - 15:24
Αναστάτωση στη Λεμεσό: Στρατιωτικά φυσίγγια, όπλο και χιλιάδες ευρώ στα ευρήματα της Αστυνομίας

Έρευνες σε τρείς οικίες και υποστατικά στην επαρχία Λεμεσού, διενήργησαν σήμερα το πρωί μέλη του Κλιμακίου Πάταξης Λαθροθηρίας της ΜΜΑΔ, δυνάμει δικαστικών ενταλμάτων.

Συγκεκριμένα, κατά την έρευνα που διενεργήθηκε στην οικία και υποστατικά ιδιοκτησία 39χρονου, εντοπίστηκαν και παραλήφθηκαν ως τεκμήρια, 70 πλήρη φυσίγγια απαγορευμένου τύπου.

Ο 39χρονος οδηγήθηκε στα Γραφεία του ΤΑΕ Λεμεσού όπου κατηγορήθηκε γραπτώς και αφέθηκε ελεύθερος για να κλητευθεί ενώπιον Δικαστηρίου.

Επίσης, σε έρευνα που διενεργήθηκε στην οικία και υποστατικά 47χρονου, εντοπίστηκαν και παραλήφθηκαν ως τεκμήρια, 33 στρατιωτικά φυσίγγια διαμετρήματος 7,62χιλ με αποτέλεσμα τη σύλληψη του για αυτόφωρο αδίκημα. Ο 47χρονος οδηγήθηκε αργότερα ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού το οποίο εξέδωσε διάταγμα τριήμερης κράτησης του.

Τέλος, σε έρευνα που διενεργήθηκε στην οικία και υποστατικά 50χρονου, εντοπίστηκε το χρηματικό ποσό των €14,000 καθώς και ένα όπλο τύπου φλομπέρτ, για το οποίο δεν είχε άδεια κατοχής. Τόσο το χρηματικό ποσό όσο και το όπλο, παραλήφθηκαν ως τεκμήρια ενώ ο 50χρονος συνελήφθη και τέθηκε υπό κράτηση.

Το ΤΑΕ Λεμεσού συνεχίζει τις εξετάσεις.

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