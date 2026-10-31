Τι θέλουν πραγματικά οι γυναίκες από έναν άνδρα; Η έρευνα που αποδομεί τον μύθο του «alpha male»

Μια νέα έρευνα, ωστόσο, για λογαριασμό του Chyrpe -ενός dating app σχεδιασμένου για γυναίκες που προτιμούν να παίρνουν την πρωτοβουλία- αποδομεί εντελώς αυτόν τον μύθο:

Το 63% των γυναικών που συμμετείχαν δήλωσε ότι προτιμά έναν σύντροφο υποστηρικτικό και συναισθηματικά διαθέσιμο , παρά έναν «άλφα αρσενικό» (alpha male).

και , παρά έναν «άλφα αρσενικό» (alpha male). Το 54% θεωρεί ότι η σχέση με έναν « άλφα » σημαίνει συχνά ότι οι δικές του ανάγκες μπαίνουν συστηματικά σε πρώτο πλάνο.

« » σημαίνει συχνά ότι οι δικές του ανάγκες μπαίνουν συστηματικά σε πρώτο πλάνο. Μόλις το 3% επιθυμεί κάποιον που να ασκεί έλεγχο, ενώ ένα ισχνό 9% ενδιαφέρεται για σχέσεις κυριαρχίας.

Αναρωτιέται κανείς πόσοι από αυτούς τους αυτοαποκαλούμενους «dating gurus» μπήκαν στον κόπο να ρωτήσουν τις ίδιες τις γυναίκες τι πραγματικά θέλουν...

Πίεση και για τους δύο

Η έρευνα διεξήχθη από την εταιρεία 3Gem σε δείγμα 2.000 ενηλίκων στις ΗΠΑ. Φυσικά, το Chyrpe έχει το δικό του ενδιαφέρον για τα ευρήματα αυτά, καθώς προωθεί σχέσεις όπου η γυναίκα έχει τον πρώτο λόγο (μάλιστα, σε δελτίο Τύπου είχε καλέσει ανοιχτά τους «αυτοαποκαλούμενους άλφα» να μείνουν μακριά από την εφαρμογή).

Όμως, η έρευνα φέρνει στην επιφάνεια και κάτι πολύ ουσιαστικό για τους άνδρες: τη μεγάλη κοινωνική πίεση που δέχονται για να συντηρήσουν το προφίλ του «σκληρού άλφα».

Το 35% των ανδρών παραδέχτηκε ότι οι φίλοι τους θα τους έκαναν καζούρα αν άφηναν τη σύντροφό τους να πάρει τα ηνία.

αν άφηναν τη σύντροφό τους να πάρει τα ηνία. Το 37% αισθάνεται πίεση από τα social media για να υιοθετήσει μια κυριαρχική συμπεριφορά.

για να υιοθετήσει μια κυριαρχική συμπεριφορά. Σχεδόν 4 στους 10 ανησυχούν ότι το να ανοιχτούν συναισθηματικά δεν θα εκτιμηθεί θετικά από τις συντρόφους τους.

Σημειώστε: Τι εκτιμούν πραγματικά οι γυναίκες

Η ειδικός σχέσεων του Chyrpe, Gigi Engle, επισημαίνει ότι στους άνδρες καλλιεργείται διαρκώς η ιδέα πως πρέπει να είναι κυριαρχικοί για να είναι ελκυστικοί -παρότι η πλειοψηφία των γυναικών διαφωνεί. Μάλιστα, το 45% των γυναικών δήλωσε ότι οι «άλφα άνδρες» είναι ελκυστικοί μόνο στη μυθοπλασία και τις ταινίες.

Η όλη εμμονή με το «άλφα αρσενικό» γίνεται ακόμα πιο αστεία αν αναλογιστεί κανείς την καταγωγή του όρου:

Η παρεξήγηση με τους λύκους: Ο βιολόγος L. David Mech βοήθησε να γίνει δημοφιλής ο όρος στο βιβλίο του για τους λύκους το 1970, βασιζόμενος σε παλαιότερες μελέτες ζώων που ζούσαν σε αιχμαλωσία. Όταν όμως μελέτησε τους λύκους στη φύση, συνειδητοποίησε ότι οι «αγέλες» ήταν απλώς οικογένειες, όπου οι γονείς ανέτρεφαν τα μωρά τους! Ο Mech αμφισβήτησε τη θεωρία του και πέρασε χρόνια ζητώντας από τον εκδότη του να σταματήσει την κυκλοφορία του βιβλίου, μέχρι που τελικά αποσύρθηκε.

Η επιστήμη μίλησε: Η καλοσύνη κερδίζει την κυριαρχία

Οι επιστημονικές έρευνες γύρω από την ερωτική έλξη επιβεβαιώνουν το ίδιο πράγμα, γράφει το VICE. Σε μελέτη της ψυχολόγου Lauri Jensen-Campbell, διαπιστώθηκε ότι η κυριαρχία από μόνη της δεν κάνει έναν άνδρα πιο ελκυστικό. Αντίθετα, οι γυναίκες αξιολόγησαν ως πολύ πιο επιθυμητούς συντρόφους τους άνδρες που έδειχναν ευγένεια, καλοσύνη και διάθεση για προσφορά.

Η καλοσύνη, μάλιστα, δεν βοηθάει μόνο στο να βγει κανείς ραντεβού, αλλά χτίζει και μακροχρόνια ευτυχία. Μελέτη του 2011 έδειξε ότι τα ζευγάρια με συνεργάσιμους συντρόφους ήταν πιο ευτυχισμένα, ενώ η δεκτικότητα ήταν ο μόνος χαρακτήρας που μπορούσε να προβλέψει αν ένα ζευγάρι θα παραμείνει μαζί.

Το δια ταύτα: Ένας άνδρας που ξέρει τι θέλει μπορεί να είναι πολύ ελκυστικός. Ένας άνδρας όμως που νομίζει ότι ξέρει τι θέλει κάθε γυναίκα… είναι μια τελείως διαφορετική ιστορία.

ΠΗΓΗ: Έθνος