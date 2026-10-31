Ξαναχτύπησαν στη Λεμεσό; Στόχος εμπρηστικής επίθεσης εστιατόριο επιχειρηματία στη Μαρίνα - Είχε απασχολήσει ξανά την Αστυνομία

Σε δηλώσεις του, ο Βοηθός Αστυνομικός Διευθυντής Λεμεσού, Λευτέρης Κυριάκου, ανέφερε ότι η Αστυνομία έλαβε πληροφορία για φωτιά στο εστιατόριο και αμέσως κινητοποιήθηκαν μέλη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και περιπολικά της Αστυνομικής Διεύθυνσης Λεμεσού, τα οποία μετέβησαν στη σκηνή και την απέκλεισαν.

Η φωτιά κατασβέστηκε από την Πυροσβεστική Υπηρεσία, ενώ προκάλεσε ζημιές στην προθήκη του εστιατορίου.

Από τις επιτόπιες εξετάσεις, είπε ο κ. Κυριάκου, φαίνεται ότι η φωτιά τέθηκε κακόβουλα με τη χρήση εύφλεκτης ύλης.

Όπως ανέφερε, οι εξετάσεις συνεχίζονται στην περιοχή με σκοπό τη συλλογή μαρτυριών που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στον εντοπισμό των δραστών.

Ερωτηθείς κατά πόσον είχαν εξασφαλιστεί στοιχεία από την προηγούμενη υπόθεση και εάν ο επιχειρηματίας είχε αναφέρει ότι δεχόταν απειλές, ο κ. Κυριάκου είπε ότι κατά την προηγούμενη κατάθεσή του είχε δώσει κάποια στοιχεία και ισχυρισμούς για διαφορές με συγκεκριμένα πρόσωπα, οι οποίοι διερευνήθηκαν χωρίς, ωστόσο, να προκύψει μέχρι στιγμής θετικό αποτέλεσμα.

Πρόσθεσε ότι η υπόθεση της προηγούμενης εγκληματικής ενέργειας εξακολουθεί να διερευνάται, ενώ αναμένεται να ληφθούν νέες καταθέσεις από τον επιχειρηματία, προκειμένου να διαπιστωθεί κατά πόσον υπήρξαν νέες απειλές ή άλλα στοιχεία που θα μπορούσαν να βοηθήσουν τις έρευνες.

Παράλληλα, είπε πως αναμένεται η ολοκλήρωση της κατάθεσής του για τη σημερινή υπόθεση, ώστε να διαπιστωθεί κατά πόσον υποψιάζεται οποιοδήποτε πρόσωπο.