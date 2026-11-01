Έρχονται βροχές που «δεν ξαναείχαμε» στην Κύπρο - Η πρόβλεψη του καιρού για τις επόμενες βδομάδες

Όπως ανέφερε στο ThemaOnline, μέχρι στιγμής τα επίπεδα βροχόπτωσης για τον Οκτώβριο είναι ιδιαίτερα αυξημένα, σημειώνοντας χαρακτηριστικά ότι «μέχρι τώρα παίρνουμε σχεδόν 300% βροχές των Οκτώβρη».

«Η χρονιά αυτή είναι εντελώς διαφορετική από άλλες», δήλωσε ο κ. Λεωνίδου, υποστηρίζοντας παράλληλα ότι «σχεδόν ποτέ δεν ξανασυνέβη αυτό το πράγμα».

Αναφερόμενος στην εξέλιξη του καιρού τις επόμενες ημέρες, ο Λεωνίδας Λεωνίδου εκτιμά ότι μετά τις βροχές που καταγράφονται αυτή την περίοδο θα υπάρξει μια σύντομη διακοπή, διάρκειας περίπου δύο ημερών, πριν από την επιστροφή των φαινομένων.

Συγκεκριμένα, ανέφερε πως αναμένει νέες βροχοπτώσεις από τις 2 έως τις 5 Νοεμβρίου, ενώ εκτιμά ότι θα ακολουθήσει νέο βαρομετρικό χαμηλό.

Στη συνέχεια, σύμφωνα με τις δικές του εκτιμήσεις, ενδέχεται να υπάρξει νέα περίοδος βροχών μεταξύ 14 και 20 Νοεμβρίου, με τα φαινόμενα να εντείνονται προς το τέλος του μήνα.

«Βλέπω ότι από τις 25 με 30 του Νοέμβρη και από 1η μέχρι 10», ανέφερε χαρακτηριστικά, περιγράφοντας ένα διάστημα κατά το οποίο, σύμφωνα με την ανάλυσή του, αναμένονται εκτεταμένες βροχοπτώσεις.

Μάλιστα, εκτιμά ότι ενδέχεται να ακολουθήσει μια παρατεταμένη περίοδος βροχών, διάρκειας περίπου 15 ημερών, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για μια εξέλιξη που σπάνια έχει παρατηρηθεί.

Η εκτίμηση για το φράγμα του Κούρη

Ιδιαίτερη αναφορά κάνει και στα αποθέματα νερού, εκφράζοντας την εκτίμηση ότι οι βροχοπτώσεις που αναμένει θα μπορούσαν να συμβάλουν ουσιαστικά στην αύξηση των αποθεμάτων στα φράγματα.

«Βλέπω ότι φέτος θα γεμίσει και το φράγμα του Κούρρη», σημείωσε ο ερασιτέχνης αναλυτής καιρού, συνδέοντας την εκτίμησή του με την αναμενόμενη εξέλιξη των βροχοπτώσεων.

Παράλληλα, δηλώνει ότι, κατά τον ίδιο, οι εκτιμήσεις που έχει διατυπώσει μέχρι σήμερα έχουν επιβεβαιωθεί, σημειώνοντας χαρακτηριστικά: «Δεν είχα απόκλιση λάθους σε όσα είπα μέχρι σήμερα».

Σημειώνεται ότι οι πιο πάνω αναφορές αποτελούν εκτιμήσεις του ερασιτέχνη αναλυτή καιρού και όχι επίσημη μετεωρολογική πρόγνωση.