ThemaPoll: Προεδρικές 2028: Χριστοδουλίδης μπροστά σε ένα κατακερματισμένο πολιτικό σκηνικό- Τα αποτελέσματα

Συνολικά 9.836 αναγνώστες συμμετείχαν στην ψηφοφορία, η οποία πραγματοποιήθηκε από την Τρίτη 27 Οκτωβρίου έως την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου 2026, σε μια περίοδο έντονων πολιτικών διεργασιών, εσωκομματικών αντιπαραθέσεων και αναζήτησης νέων συμμαχιών.

Η συζήτηση για τις Προεδρικές του 2028 έχει ήδη ανοίξει, παρά το γεγονός ότι απομένει περισσότερο από ένας χρόνος μέχρι την εκλογική αναμέτρηση. Στον Δημοκρατικό Συναγερμό οι εξελίξεις προκαλούν αναταράξεις, στον χώρο της αντιπολίτευσης εξετάζονται εναλλακτικά σενάρια, ενώ νέα πρόσωπα αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο να διεκδικήσουν την Προεδρία της Δημοκρατίας.

Χριστοδουλίδης: Πρώτος με διαφορά, αλλά χωρίς απόλυτη κυριαρχία

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, συγκεντρώνει 36,23% και 3.564 ψήφους, εξασφαλίζοντας την πρώτη θέση με σημαντική διαφορά από τους υπόλοιπους.

Το προβάδισμά του παρουσιάζει πολιτικό ενδιαφέρον, καθώς καταγράφεται σε μια περίοδο κατά την οποία η κυβέρνηση βρίσκεται αντιμέτωπη με σημαντικές προκλήσεις, τόσο στο εσωτερικό όσο και στο Κυπριακό.

Η προσπάθεια επανεκκίνησης των διαπραγματεύσεων, οι επαφές με τα Ηνωμένα Έθνη και η διαχείριση των καθημερινών προβλημάτων των πολιτών αποτελούν ζητήματα που αναμένεται να βρίσκονται στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης μέχρι το 2028.

Η πρώτη θέση του Νίκου Χριστοδουλίδη δείχνει ότι διατηρεί σημαντική απήχηση μεταξύ όσων επέλεξαν να συμμετάσχουν στην ψηφοφορία.

Το ερώτημα για τον Πρόεδρο δεν είναι μόνο εάν θα διατηρήσει το προβάδισμά του, αλλά και κατά πόσο θα μπορέσει να διευρύνει τις πολιτικές και κοινωνικές του συμμαχίες, εφόσον αποφασίσει να διεκδικήσει δεύτερη θητεία.

Αβέρωφ Νεοφύτου: Δεύτερος στη σκιά της κρίσης στον ΔΗΣΥ

Στη δεύτερη θέση βρίσκεται ο Αβέρωφ Νεοφύτου με 15,78% και 1.552 ψήφους, σε μια συγκυρία ιδιαίτερα κρίσιμη για τον Δημοκρατικό Συναγερμό.

Ο τέως πρόεδρος του κόμματος έχει ήδη εκδηλώσει την πρόθεσή του να διεκδικήσει την Προεδρία, ωστόσο η πορεία προς το 2028 περνά πρώτα μέσα από τις εσωκομματικές διαδικασίες.

Η απόφαση της Αννίτας Δημητρίου να μη διεκδικήσει το χρίσμα, η αντιπαράθεση γύρω από την υποψηφιότητα Νεοφύτου και κυρίως η δημόσια διαφοροποίηση του Χάρη Γεωργιάδη έχουν διαμορφώσει ένα ιδιαίτερα φορτισμένο περιβάλλον.

Η επιστολή του πρώην υπουργού Οικονομικών, με την οποία ξεκαθάρισε ότι δεν θα συμμετάσχει σε προεκλογική εκστρατεία υπέρ του Αβέρωφ Νεοφύτου, εφόσον αυτός επιλεγεί ως υποψήφιος, ανέδειξε το βάθος των εσωκομματικών διαφωνιών.

Η δεύτερη θέση του Αβέρωφ στην ψηφοφορία δείχνει ότι εξακολουθεί να διαθέτει πολιτική απήχηση μεταξύ των συμμετεχόντων. Ωστόσο, το μεγάλο ζητούμενο είναι κατά πόσο θα μπορέσει να εξασφαλίσει ευρύτερη στήριξη, να συσπειρώσει τον ΔΗΣΥ και να προσελκύσει ψηφοφόρους πέραν της παραδοσιακής κομματικής του βάσης.

Ανδρέας Μαυρογιάννης: Τρίτος και με ανοιχτό το ενδεχόμενο νέας υποψηφιότητας

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η τρίτη θέση του Ανδρέα Μαυρογιάννη, ο οποίος συγκεντρώνει 14,83% και 1.459 ψήφους, σε μικρή απόσταση από τον Αβέρωφ Νεοφύτου.

Ο πρώην διαπραγματευτής για το Κυπριακό και υποψήφιος των Προεδρικών Εκλογών του 2023 δεν έχει αποκλείσει μια νέα διεκδίκηση της Προεδρίας.

Σύμφωνα με όσα έχει δηλώσει, προτίθεται να λάβει τις αποφάσεις του μέχρι το τέλος του 2026, με την ανακοίνωση να τοποθετείται το αργότερο τον Ιανουάριο του 2027.

Η στάση του παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς έχει διαμηνύσει ότι δεν προτίθεται να περιμένει την ολοκλήρωση των διαδικασιών του ΑΚΕΛ για την επιλογή υποψηφίου.

Το ποσοστό που καταγράφει στη διαδικτυακή ψηφοφορία υποδηλώνει ότι εξακολουθεί να αποτελεί μια αναγνωρίσιμη πολιτική επιλογή μεταξύ των συμμετεχόντων, παρά το γεγονός ότι δεν έχει ανακοινώσει νέα υποψηφιότητα.

Μια ενδεχόμενη επιστροφή του στην εκλογική αναμέτρηση θα δημιουργούσε νέα δεδομένα στον χώρο της αντιπολίτευσης, ιδιαίτερα σε σχέση με τις πολιτικές συνεργασίες που ενδέχεται να διαμορφωθούν.

Γιώργος Παμπορίδης: Το δεύτερο μέτωπο στον Συναγερμό

Ο Γιώργος Παμπορίδης καταλαμβάνει την τέταρτη θέση με 11,23% και 1.105 ψήφους.

Ο πρώην υπουργός Υγείας διεκδικεί επίσης το χρίσμα του Δημοκρατικού Συναγερμού, επιχειρώντας να παρουσιάσει μια διαφορετική πολιτική πρόταση σε σχέση με εκείνη του Αβέρωφ Νεοφύτου.

Η παρουσία του στην εσωκομματική αναμέτρηση δημιουργεί ένα επιπλέον πεδίο αντιπαράθεσης, καθώς η διαδικασία επιλογής υποψηφίου εξελίσσεται σε δοκιμασία για τη συνοχή της παράταξης.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι Αβέρωφ Νεοφύτου και Γιώργος Παμπορίδης συγκεντρώνουν αθροιστικά 27,01% στη συγκεκριμένη ψηφοφορία.

Πρόκειται για δύο διαφορετικές πολιτικές επιλογές και όχι για ένα ενιαίο εκλογικό ποσοστό που θα μπορούσε αυτομάτως να μεταφερθεί στον τελικό υποψήφιο του ΔΗΣΥ.

Το κρίσιμο ερώτημα παραμένει κατά πόσο η εσωκομματική διαδικασία θα οδηγήσει σε συσπείρωση ή θα αφήσει πίσω της νέες πληγές ενόψει του 2028.

Τζον Χριστοδούλου: Ο επιχειρηματίας που εξετάζει την είσοδο στην πολιτική

Με 3,32% και 327 ψήφους, ο Τζον Χριστοδούλου καταγράφει την παρουσία του σε μια περίοδο κατά την οποία το όνομά του έχει αρχίσει να απασχολεί την πολιτική επικαιρότητα.

Ο επιχειρηματίας έχει επιβεβαιώσει δημόσια ότι εξετάζει το ενδεχόμενο να διεκδικήσει την Προεδρία της Δημοκρατίας το 2028, χωρίς ωστόσο να έχει λάβει οριστική απόφαση. Έχει επίσης αναφέρει ότι δέχθηκε προτροπές από πρόσωπα και εκπροσώπους περισσότερων του ενός πολιτικών κομμάτων να εξετάσει μια τέτοια προοπτική.

Η πιθανή είσοδός του στην πολιτική θα αποτελούσε μια νέα παράμετρο στην προεκλογική εξίσωση, ιδιαίτερα εάν επιχειρούσε να προσεγγίσει πολίτες που αναζητούν επιλογές εκτός του παραδοσιακού πολιτικού συστήματος.

Προς το παρόν, δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία για να εξαχθούν συμπεράσματα σχετικά με την απήχηση μιας ενδεχόμενης υποψηφιότητάς του στο εκλογικό σώμα.

Νικόλας Παπαδόπουλος και Οδυσσέας Μιχαηλίδης

Ο πρόεδρος του ΔΗΚΟ, Νικόλας Παπαδόπουλος, συγκεντρώνει 2,24% και 220 ψήφους.

Το ποσοστό του είναι περιορισμένο στη συγκεκριμένη διαδικασία, χωρίς αυτό να προδικάζει τον ρόλο που θα διαδραματίσει το ΔΗΚΟ στις Προεδρικές του 2028.

Οι επιλογές του κόμματος, οι πιθανές συνεργασίες και η στάση του απέναντι σε ενδεχόμενη επαναδιεκδίκηση της Προεδρίας από τον Νίκο Χριστοδουλίδη θα αποτελέσουν σημαντικές παραμέτρους των πολιτικών εξελίξεων.

Ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης συγκεντρώνει 3,06% και 301 ψήφους, διατηρώντας παρουσία στην πολιτική συζήτηση.

Οι υπόλοιπες επιλογές και το μήνυμα της πολυδιάσπασης

Πέραν των συγκεκριμένων προσώπων, 330 συμμετέχοντες (3,36%) επέλεξαν την απάντηση «Άλλο πρόσωπο».

Ακόμη 572 αναγνώστες (5,82%) δήλωσαν ότι δεν επιλέγουν κανένα από τα πρόσωπα που περιλαμβάνονταν στη λίστα, ενώ 406 (4,13%) επέλεξαν «Δεν ξέρω / Δεν απαντώ».

Οι τρεις αυτές κατηγορίες συγκεντρώνουν συνολικά 13,31%, καταγράφοντας την παρουσία συμμετεχόντων που είτε αναζητούν διαφορετική επιλογή είτε δεν εκφράζουν συγκεκριμένη προτίμηση στην παρούσα φάση.

Διευκρίνιση για τη διαδικτυακή ψηφοφορία

Η διαδικτυακή ψηφοφορία του ThemaOnline πραγματοποιήθηκε από την Τρίτη 27 Οκτωβρίου έως την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου 2026, με τη συμμετοχή 9.836 αναγνωστών, οι οποίοι εξέφρασαν αυθόρμητα την προτίμησή τους, έχοντας δικαίωμα μίας μόνο ψήφου ανά χρήστη.

Πρόκειται για ανοιχτή διαδικτυακή ψηφοφορία και όχι για επιστημονική δημοσκόπηση.

Δεν πραγματοποιήθηκε δειγματοληψία με δημογραφικά ή άλλα αντιπροσωπευτικά κριτήρια, ούτε καταγράφηκαν στοιχεία όπως ηλικία, φύλο, επαρχία ή τόπος διαμονής, κομματική προτίμηση και πολιτική τοποθέτηση.