Ζεις σε ορεινή περιοχή; Τι είπε ο Πρόεδρος για επιδόματα και στεγαστικά σχέδια - Τρία έργα στο τραπέζι για τον Φαρμακά

Στον χαιρετισμό του στα εγκαίνια του έργου ανάπλασης του παραδοσιακού πυρήνα της Κοινότητας Φαρμακά, ο Πρόεδρος σημείωσε ότι ο Φαρμακάς είναι μια από τις κοινότητες που παρατηρήθηκε αύξηση του πληθυσμού, με 440 άτομα.

Αναφερόμενος στην ανάπλαση του παραδοσιακού πυρήνα, συνολικής δαπάνης €1,5 εκατομμυρίου, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης είπε ότι αναβαθμίζει ουσιαστικά την καρδιά της κοινότητας και βελτιώνει την καθημερινότητα των κατοίκων.

Αναφορικά με τα αιτήματα που του έθεσε η Κοινότητα, ο Πρόεδρος κάλεσε στην ολοκλήρωση της μελέτης για το αμφιθέατρο το συντομότερο δυνατόν, προκειμένου να υπάρχει η δυνατότητα να συμπεριληφθεί στα συγχρηματοδοτούμενα έργα, για τα οποία το Υπουργικό Συμβούλιο θα λάβει απόφαση τον Σεπτέμβριο 2027.

Όσον αφορά τα άλλα δύο έργα (ασφαλτόστρωση του δρόμου Φαρμακά-Απλικίου και την κατασκευή βιολογικού συστήματος απομάκρυνσης επεξεργασίας λυμάτων) ο Πρόεδρος δήλωσε ότι αν είναι ώριμα "είμαστε έτοιμοι να μας τα υποβάλετε ώστε να προχωρήσουμε".

Ο Πρόεδρος σημείωσε ότι η στήριξη της υπαίθρου και ιδιαίτερα των ορεινών περιοχών, αποτελεί κεντρική προτεραιότητα της πολιτικής της κυβέρνησης για ισόρροπη ανάπτυξη σε ολόκληρη την Κύπρο. "Δεν είναι αρκετό να υπάρχει ανάπτυξη μόνο στα αστικά κέντρα. Η σημασία της ανάπτυξης είναι να υπάρχει και στις ορεινές μας περιοχές. Στόχος μας είναι να δημιουργούμε όλες τις προϋποθέσεις ώστε οι άνθρωποι που ζουν στα χωριά μας να μπορούν να παραμείνουν στον τόπο τους, αλλά και ώστε οι νέες οικογένειες να επιλέγουν την ύπαιθρο ως τόπο κατοικίας και εργασίας", είπε.

Πρόσθεσε ότι αυτό γίνεται μέσα από μια σειρά δράσεων και πολιτικών. "Στηρίζουμε έμπρακτα τους κατοίκους των ορεινών περιοχών", είπε, αναφέροντας, ενδεικτικά, την πρόσφατη απόφαση στο Υπουργικό Συμβούλιο για αύξηση το 2026 του επιδόματος στήριξης των κατοίκων ορεινών περιοχών κατά 50 ευρώ ανά νοικοκυριό και 35 ευρώ ανά δικαιούχο κάτοικο, και δηλώνοντας έτοιμος να εξετάσει ξανά αυτά τα ποσά, αν χρειάζεται λόγω των αυξήσεων

Αναφέρθηκε, επίσης, στα στεγαστικά σχέδια τον Μάρτιο του 2026, για την εγκατάσταση νέων οικογενειών στις κοινότητες. "Χαίρομαι ιδιαίτερα για την τεράστια ανταπόκριση που υπάρχει. Έχουμε πάρει απόφαση και σε πολιτικό επίπεδο να βάλουμε περισσότερα λεφτά στα στεγαστικά μας σχέδια γιατί χαιρόμαστε για την ανταπόκριση που υπάρχει στα σχέδια μας από νεαρά ζευγάρια που επιθυμούν να εγκατασταθούν σε ορεινές περιοχές", είπε, ζητώντας απόψεις για το πώς μπορούν τα σχέδια να γίνουν ακόμα πιο ελκυστικά.

Πρόσθεσε, εξάλλου, ότι για να μπορούν να ζουν νέες οικογένειες στις ορεινές περιοχές πρέπει να υπάρχουν σχολεία, υποδομές υγείας, και να προσφέρονται στους πολίτες όπου και αν βρίσκονται οι ίδιες υπηρεσίες.

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης ανέφερε ότι ο προϋπολογισμός για το κράτος πρόνοιας τα έτη 2024, 2025, 2026 και 2027 αυξάνεται κάθε χρόνο πάνω από 6-7%, "γιατί έχουμε υποχρέωση να προσφέρουμε τα ίδια όπου και αν επιλέξουν οι κάτοικοι να ζήσουν".

Πρόσθεσε ότι "η οικονομική υπευθυνότητα με την οποία διαχειριζόμαστε την οικονομία της χώρας δημιουργεί ένα δημόσιο πλεόνασμα και για μας το δημόσιο πλεόνασμα δεν είναι για το κράτος, το δημόσιο πλεόνασμα είναι για τους πολίτες", είπε, σημειώνοντας ότι η ουσία της ανάπτυξης είναι να πάει πίσω στον κόσμο.

"Είμαστε εδώ για να ανταποκριθούμε, η παρουσία μου σήμερα εδώ είναι ακριβώς για να στείλει αυτό το μήνυμα, είμαστε εδώ για να εργαστούμε από κοινού, όχι μόνο για να διατηρηθεί ο Φαρμακάς και οι γύρω κοινότητες με τους κατοίκους που έχουν σήμερα, αλλά ο στόχος είναι να τους αυξήσουμε και μπορούμε να πετύχουμε αυτό τον στόχο", είπε καταληκτικά.