Παίρνεις αντιβιοτικά; Τι πρέπει να γνωρίζεις - Γιατί οι ειδικοί στην Κύπρο κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου

Αυτό ανακοίνωσε ο Υπουργός Υγείας, Νεόφυτος Χαραλαμπίδης, σε χαιρετισμό του στην επιστημονική ημερίδα με θέμα «Ορθολογική συνταγογράφηση αντιμικροβιακών στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας».

Ο κ. Χαραλαμπίδης υπογράμμισε ότι τα ευρωπαϊκά δεδομένα επιτήρησης καταγράφουν υψηλή κατανάλωση αντιβιοτικών στην Κύπρο και σημαντική επιβάρυνση από τη μικροβιακή αντοχή, η οποία περιορίζει τις διαθέσιμες θεραπευτικές επιλογές και δυσχεραίνει την αντιμετώπιση των λοιμώξεων. Όπως ανέφερε, καθώς το μεγαλύτερο μέρος των αντιβιοτικών καταναλώνεται στην κοινότητα, καθοριστική είναι η συμβολή των προσωπικών ιατρών και των παιδιάτρων στην ορθολογική συνταγογράφηση.

Ο κ. Χαραλαμπίδης σημείωσε ότι η Πολιτεία οφείλει να στηρίζει τους επαγγελματίες υγείας με τεκμηριωμένες οδηγίες, εκπαίδευση και ενημέρωση του πληθυσμού. Στο πλαίσιο αυτό, αναφέρθηκε στην υιοθέτηση από το Υπουργείο Υγείας των «Συστάσεων για τη Διάγνωση και Θεραπεία των Λοιμώξεων (2025)» της Ελληνικής Εταιρείας Λοιμώξεων, κατόπιν εισήγησης της Κυπριακής Εταιρείας Κλινικής Μικροβιολογίας και Λοιμώξεων.

Είπε επίσης ότι η ημερίδα δίνει τη δυνατότητα να συζητηθούν οι δυσκολίες εφαρμογής των συστάσεων στην καθημερινή κλινική πράξη και να αξιοποιηθεί η εμπειρία διαφορετικών ιατρικών ειδικοτήτων.

Παράλληλα, τόνισε την ανάγκη ενημέρωσης των πολιτών, επισημαίνοντας ότι αυτή δεν μπορεί να περιορίζεται στον χρόνο της ιατρικής επίσκεψης. «Το μήνυμα προς το κοινό», ανέφερε, «πρέπει να είναι σαφές: η ανάγκη χορήγησης αντιβιοτικού κρίνεται από τον γιατρό».

Ο Υπουργός Υγείας ανέφερε ότι οι παρεμβάσεις στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα αποτελούν μέρος ευρύτερου σχεδιασμού, σημειώνοντας ότι έχουν εγκριθεί δύο Εθνικά Σχέδια Δράσης για την περίοδο 2026-2030. Το πρώτο αφορά την Αντιμετώπιση της Μικροβιακής Αντοχής, με βάση την προσέγγιση «Ενιαία Υγεία», και το δεύτερο την Πρόληψη και τον Έλεγχο των Λοιμώξεων.

Όπως εξήγησε, η εφαρμογή των δύο σχεδίων συνδέει τις προσπάθειες στην κοινότητα με τις παρεμβάσεις στα νοσηλευτήρια. Στα νοσηλευτήρια έχει καταστεί υποχρεωτική η σύσταση και λειτουργία Τοπικών Επιτροπών Ελέγχου Λοιμώξεων και Ομάδων Επιμελητείας Αντιβιοτικών, καθώς και η υποβολή σχετικών δεδομένων και ετήσιων εκθέσεων.

Για την οργανωμένη επιτήρηση, πρόσθεσε, αναπτύσσεται η εθνική ηλεκτρονική πλατφόρμα BIOCARE, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Κύπρου και με χρηματοδότηση από το NextGenerationEU. Τα υποσυστήματα που αφορούν τις νοσοκομειακές λοιμώξεις και την κατανάλωση αντιμικροβιακών βρίσκονται ήδη σε λειτουργία, ενώ προγραμματίζεται η ολοκλήρωση δύο ακόμη υποσυστημάτων, για την υγιεινή των χεριών και τους ποιοτικούς δείκτες.

Ο κ. Χαραλαμπίδης αναφέρθηκε ακόμη στην επιστημονική καθοδήγηση και την εκπαίδευση του προσωπικού, σημειώνοντας ότι έχουν ολοκληρωθεί 19 κλινικές κατευθυντήριες οδηγίες για την πρόληψη και τον έλεγχο των λοιμώξεων. Παράλληλα, υλοποιείται το εκπαιδευτικό πρόγραμμα DRIVE-AMS για την επιμελητεία αντιβιοτικών στα νοσηλευτήρια, στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής Κοινής Δράσης EU-JAMRAI 2.

Κλείνοντας, ο Υπουργός τόνισε ότι η ορθή και επιστημονικά τεκμηριωμένη συνταγογράφηση, σε συνδυασμό με τη συστηματική παρακολούθηση της χρήσης των αντιβιοτικών, είναι απαραίτητες για τη διατήρηση της αποτελεσματικότητάς τους. «Κάθε χορήγηση πρέπει να υπηρετεί μια πραγματική θεραπευτική ανάγκη», ανέφερε, προσθέτοντας ότι το Υπουργείο θα συνεχίσει να συνεργάζεται με τον ιατρικό κόσμο, ώστε η επιστημονική γνώση να καθοδηγεί την καθημερινή κλινική πράξη προς όφελος των ασθενών.

(ΚΥΠΕ/ΘΚΕ/ΜΧ)