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ΔΙΕΘΝΗ

Σε εξέλιξη μεγάλες διαδηλώσεις σε 34 πόλεις της Γερμανίας

 31.10.2026 - 17:25
Σε εξέλιξη μεγάλες διαδηλώσεις σε 34 πόλεις της Γερμανίας

Μεγάλες διαδηλώσεις σε 34 πόλεις της Γερμανίας βρίσκονται σε εξέλιξη το Σάββατο αργά το μεσημέρι, με κεντρικό τους σύνθημα «η γενιά Ζ δεν αντέχει άλλο».

Πρόκειται κυρίως για διαδηλώσεις νεολαίας φοιτητών και μαθητών, με βασικό αίτημα περισσότερα χρήματα για την παιδεία, ενώ στρέφονται και εναντίον της υποχρεωτικής στράτευσης.

Ήδη το μεσημέρι του Σαββάτου, χιλιάδες άτομα ξεκίνησαν να συρρέουν στα κέντρα των μεγάλων γερμανικών πόλεων, όπως στην Πύλη του Βραδεμβούργου στο Βερολίνο.

Οι διαδηλώσεις αναμένεται πως θα είναι αρχικά ειρηνικές, ωστόσο οι αρχές εκφράζουν φόβο για το τι ενδέχεται να ακολουθήσει τις βραδινές ώρες, καθώς στο διαδίκτυο υπάρχουν καλέσματα για πράξεις βίας και ειδικότερα πλιάτσικο σε καταστήματα πολυτελείας, στο πρότυπο των επεισοδίων στο Παρίσι.

Στο πλαίσιο αυτό, τα καταστήματα στους κεντρικούς δρόμους του Βερολίνου και άλλων μεγάλων γερμανικών πόλεων έχουν προβεί σε οχυρωματικά έργα, κλείνοντας τις βιτρίνες τους με ξύλινες κατασκευές, ενώ τα περισσότερα δεν πρόκειται να λειτουργήσουν σήμερα.

Τα αστυνομικά μέτρα είναι ιδιαίτερα αυστηρά παντού, με τις αρχές να τονίζουν πως δεν πρόκειται να γίνουν ανεκτές πράξεις βίας και η απάντηση της αστυνομίας θα είναι ιδιαίτερα δυναμική σε περίπτωση που υπάρξουν έκτροπα.

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