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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Δεν αποφασίζουμε σε ψαροταβέρνες»: Ανακατατάξεις ενόψει Προεδρικών; Οι κινήσεις του ΑΚΕΛ και οι πιθανές συμμαχίες

 31.10.2026 - 21:49
«Δεν αποφασίζουμε σε ψαροταβέρνες»: Ανακατατάξεις ενόψει Προεδρικών; Οι κινήσεις του ΑΚΕΛ και οι πιθανές συμμαχίες

Σε διαδικασία προετοιμασίας για τις Προεδρικές Εκλογές του 2028 εισέρχεται το ΑΚΕΛ, θέτοντας στο επίκεντρο την αναζήτηση πολιτικών συνεργασιών, τη διαμόρφωση προγράμματος και την επιλογή υποψηφίου.

Κατά τη συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής, ο Γενικός Γραμματέας του κόμματος, Στέφανος Στεφάνου, παρουσίασε τις βασικές κατευθύνσεις της προσπάθειας, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην ανάγκη δημιουργίας ενός ευρύτερου προοδευτικού μετώπου.

Με ποιους επιδιώκει επαφές το ΑΚΕΛ

Η εξεύρεση συμμάχων αποτελεί βασική προτεραιότητα στον σχεδιασμό του κόμματος ενόψει του 2028.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το AlphaNews, οι πρώτες επαφές αναμένεται να γίνουν με το ΑΛΜΑ, ενώ στον σχεδιασμό περιλαμβάνονται συναντήσεις με το ΒΟΛΤ, την Άμεση Δημοκρατία και τους Οικολόγους.

Παράλληλα, δεν αποκλείονται επαφές με τη ΔΗΠΑ, την ΕΔΕΚ και το ΔΗΚΟ, παρά τη συμμετοχή τους στη σημερινή διακυβέρνηση.

Στόχος, σύμφωνα με την προσέγγιση που παρουσίασε η ηγεσία του ΑΚΕΛ, είναι η διαμόρφωση κοινών πολιτικών θέσεων που θα μπορούσαν να αποτελέσουν τη βάση μιας ευρύτερης συνεργασίας.

Η αναφορά στις «ψαροταβέρνες»

Ο Στέφανος Στεφάνου άσκησε κριτική στον ΔΗΣΥ και στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη, υποστηρίζοντας ότι η χώρα χρειάζεται διαφορετική πολιτική κατεύθυνση.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στον τρόπο με τον οποίο θα ληφθούν οι αποφάσεις για την προεδρική υποψηφιότητα.

«Οι αποφάσεις μας δε θα είναι πίσω από κλειστές πόρτες, ούτε και σε ψαροταβέρνες», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ συνέδεσε επίσης την κριτική του με τις πολιτικές των τελευταίων ετών, αποδίδοντας ευθύνες στον ΔΗΣΥ, στον πρώην Πρόεδρο Νίκο Αναστασιάδη και στη σημερινή κυβέρνηση.

Οι βασικές προτεραιότητες για το 2028

Στην πολιτική συζήτηση τέθηκαν επτά άξονες που θα καθοδηγήσουν την προετοιμασία του ΑΚΕΛ για τις Προεδρικές Εκλογές.

Μεταξύ των βασικών ζητημάτων που αναδείχθηκαν βρίσκονται το Κυπριακό, η ακρίβεια, το στεγαστικό πρόβλημα και η προστασία των εργαζομένων και των ευάλωτων ομάδων.

Στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται επίσης προτάσεις για διαφορετικό οικονομικό μοντέλο, ενίσχυση του κράτους δικαίου και αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στους θεσμούς.

Παράλληλα, ο Στέφανος Στεφάνου εξέφρασε την αντίθεση του κόμματος στο ενδεχόμενο συμμετοχής του ΕΛΑΜ στη διακυβέρνηση, καλώντας τις πολιτικές δυνάμεις που συμμερίζονται τις θέσεις του ΑΚΕΛ να αναζητήσουν κοινό έδαφος.

Στο πεδίο της εξωτερικής πολιτικής, το κόμμα έθεσε ζήτημα αλλαγής προσανατολισμού στις σχέσεις της Κύπρου με τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ.

Ποιο πρόσωπο δεν αποκλείεται για την Προεδρία

Το ΑΚΕΛ δεν έχει ανακοινώσει υποψήφιο για τις Προεδρικές του 2028, καθώς προηγείται η διαδικασία διαβουλεύσεων με άλλες πολιτικές δυνάμεις.

Ωστόσο, σύμφωνα με το δημοσίευμα, δεν αποκλείεται ακόμη και το ενδεχόμενο υποψηφιότητας του ίδιου του Στέφανου Στεφάνου.

Η συζήτηση για τα πρόσωπα αναμένεται να εξελιχθεί παράλληλα με τις επαφές για τις πιθανές συνεργασίες.

Η τελική πρόταση για τον υποψήφιο θα τεθεί ενώπιον Έκτακτης Παγκύπριας Εκλογικής Συνδιάσκεψης, η οποία θα κληθεί να λάβει τη σχετική απόφαση.

Προς το παρόν, η ηγεσία του κόμματος επικεντρώνεται στη διαμόρφωση των πολιτικών προϋποθέσεων για την επόμενη προεδρική αναμέτρηση.

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