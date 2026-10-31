Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΚοινωνίαΕντυπωσιακές εικόνες στην Πάφο: Τεράστιος υδροστρόβιλος εμφανίστηκε στη θάλασσα
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Εντυπωσιακές εικόνες στην Πάφο: Τεράστιος υδροστρόβιλος εμφανίστηκε στη θάλασσα

 31.10.2026 - 22:32
Εντυπωσιακές εικόνες στην Πάφο: Τεράστιος υδροστρόβιλος εμφανίστηκε στη θάλασσα

Ένα εντυπωσιακό και ασυνήθιστο θέαμα αντίκρισαν το απόγευμα του Σαββάτου, 31 Οκτωβρίου, κάτοικοι και πολίτες στην Πάφο, όταν ένας μεγάλος υδροστρόβιλος σχηματίστηκε πάνω από τη θάλασσα.

Το φαινόμενο έκανε την εμφάνισή του γύρω στις 17:00, προκαλώντας το ενδιαφέρον όσων βρίσκονταν στην περιοχή.

Ο υδροστρόβιλος παρέμεινε ορατός για αρκετά λεπτά, ενώ μπορούσε να παρατηρηθεί από διαφορετικά σημεία της πόλης.

Σύμφωνα με τις εικόνες που δημοσιοποιήθηκαν, ο εντυπωσιακός σχηματισμός φαίνεται να ξεκινούσε από ένα πυκνό και ογκώδες σύννεφο, στα νοτιοανατολικά της Πάφου, και να εκτεινόταν μέχρι την επιφάνεια της θάλασσας.

Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο από τους «Καιρόφιλους Κύπρου», αποτυπώνοντας το ιδιαίτερο καιρικό φαινόμενο που τράβηξε τα βλέμματα.

Δείτε το εντυπωσιακό βίντεο από την εμφάνιση του υδροστρόβιλου στην Πάφο.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Θρίλερ στη Λεμεσό: Σε υπόθεση φόνου εξελίχθηκε η εξαφάνιση γυναίκας - Χειροπέδες σε 43χρονο
Σε κινητοποίηση η Πυροσβεστική τα ξημερώματα - Ξέσπασε πυρκαγιά έξω από εστιατόριο στο παλιό Λιμάνι Λεμεσού
Παγιδεύτηκαν στα συντρίμμια μετά από μετωπική σύγκρουση οχημάτων - Στο Νοσοκομείο δύο πρόσωπα
Νέο τέλος €2 στα πακέτα από Κίνα: Πως επηρεάζονται οι καταναλωτές στην Κύπρο και πότε μπορεί να φτάσει τα… €6
ΑΝΑΛΥΣΗ: Η «τέλεια καταιγίδα» που μπορεί να εκτοξεύσει τις τιμές – Οι φόβοι για πετρέλαιο, diesel και τρόφιμα

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Ραγδαίες εξελίξεις στη Λεμεσό: Ο 43χρονος παραδέχθηκε τον φόνο της 61χρονης – Πού υπέδειξε ότι βρίσκεται η σορός

 31.10.2026 - 21:08
Επόμενο άρθρο

Τραγική εξέλιξη στη Λεμεσό: Εντοπίστηκε σε πηγάδι η σορός της 61χρονης Όλγας – Παραδοχή φόνου από τον 43χρονο - Φωτογραφίες

 31.10.2026 - 21:46
Κυπριακό: Νέα κινητικότητα μετά τη συνάντηση Χριστοδουλίδη - Ολγκίν – Η κρίσιμη ημερομηνία και τα επόμενα βήματα

Κυπριακό: Νέα κινητικότητα μετά τη συνάντηση Χριστοδουλίδη - Ολγκίν – Η κρίσιμη ημερομηνία και τα επόμενα βήματα

Νέα κινητικότητα καταγράφεται στο Κυπριακό, μετά τη συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη, με την προσωπική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, Μαρία Άνχελα Ολγκίν.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Κυπριακό: Νέα κινητικότητα μετά τη συνάντηση Χριστοδουλίδη - Ολγκίν – Η κρίσιμη ημερομηνία και τα επόμενα βήματα

Κυπριακό: Νέα κινητικότητα μετά τη συνάντηση Χριστοδουλίδη - Ολγκίν – Η κρίσιμη ημερομηνία και τα επόμενα βήματα

  •  31.10.2026 - 18:10
Τραγική εξέλιξη στη Λεμεσό: Εντοπίστηκε σε πηγάδι η σορός της 61χρονης Όλγας – Παραδοχή φόνου από τον 43χρονο - Φωτογραφίες

Τραγική εξέλιξη στη Λεμεσό: Εντοπίστηκε σε πηγάδι η σορός της 61χρονης Όλγας – Παραδοχή φόνου από τον 43χρονο - Φωτογραφίες

  •  31.10.2026 - 21:46
«Δεν αποφασίζουμε σε ψαροταβέρνες»: Ανακατατάξεις ενόψει Προεδρικών; Οι κινήσεις του ΑΚΕΛ και οι πιθανές συμμαχίες

«Δεν αποφασίζουμε σε ψαροταβέρνες»: Ανακατατάξεις ενόψει Προεδρικών; Οι κινήσεις του ΑΚΕΛ και οι πιθανές συμμαχίες

  •  31.10.2026 - 21:49
Υπουργείο Δικαιοσύνης προς ΔΗΣΥ: «Δεν θα μας κρίνουν από τις ανακοινώσεις» – Τι απαντά για τον προϋπολογισμό

Υπουργείο Δικαιοσύνης προς ΔΗΣΥ: «Δεν θα μας κρίνουν από τις ανακοινώσεις» – Τι απαντά για τον προϋπολογισμό

  •  31.10.2026 - 19:33
Ξαναχτύπησαν στη Λεμεσό; Στόχος εμπρηστικής επίθεσης εστιατόριο επιχειρηματία στη Μαρίνα - Είχε απασχολήσει ξανά την Αστυνομία

Ξαναχτύπησαν στη Λεμεσό; Στόχος εμπρηστικής επίθεσης εστιατόριο επιχειρηματία στη Μαρίνα - Είχε απασχολήσει ξανά την Αστυνομία

  •  31.10.2026 - 16:30
Αγώνας δρόμου για τη συνταξιοδοτική μεταρύθμιση - Στενεύουν τα περιθώρια για εφαρμογή από 1η Ιανουαρίου

Αγώνας δρόμου για τη συνταξιοδοτική μεταρύθμιση - Στενεύουν τα περιθώρια για εφαρμογή από 1η Ιανουαρίου

  •  31.10.2026 - 14:03
«Κινδυνεύουν ανθρώπινες ζωές»: Δείτε την επικίνδυνη εικόνα έξω από Νοσοκομείο στη Λευκωσία - Μια τεράστια τρύπα στο δρόμο

«Κινδυνεύουν ανθρώπινες ζωές»: Δείτε την επικίνδυνη εικόνα έξω από Νοσοκομείο στη Λευκωσία - Μια τεράστια τρύπα στο δρόμο

  •  31.10.2026 - 14:43
Παίρνεις αντιβιοτικά; Τι πρέπει να γνωρίζεις - Γιατί οι ειδικοί στην Κύπρο κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου

Παίρνεις αντιβιοτικά; Τι πρέπει να γνωρίζεις - Γιατί οι ειδικοί στην Κύπρο κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου

  •  31.10.2026 - 17:49

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα