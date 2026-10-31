Εντυπωσιακές εικόνες στην Πάφο: Τεράστιος υδροστρόβιλος εμφανίστηκε στη θάλασσα

Το φαινόμενο έκανε την εμφάνισή του γύρω στις 17:00, προκαλώντας το ενδιαφέρον όσων βρίσκονταν στην περιοχή.

Ο υδροστρόβιλος παρέμεινε ορατός για αρκετά λεπτά, ενώ μπορούσε να παρατηρηθεί από διαφορετικά σημεία της πόλης.

Σύμφωνα με τις εικόνες που δημοσιοποιήθηκαν, ο εντυπωσιακός σχηματισμός φαίνεται να ξεκινούσε από ένα πυκνό και ογκώδες σύννεφο, στα νοτιοανατολικά της Πάφου, και να εκτεινόταν μέχρι την επιφάνεια της θάλασσας.

Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο από τους «Καιρόφιλους Κύπρου», αποτυπώνοντας το ιδιαίτερο καιρικό φαινόμενο που τράβηξε τα βλέμματα.

Δείτε το εντυπωσιακό βίντεο από την εμφάνιση του υδροστρόβιλου στην Πάφο.