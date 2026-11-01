Νοικιάζεις σπίτι στην Κύπρο; Τα έξοδα που πρέπει να υπολογίσεις πέρα από το ενοίκιο

Ιδιαίτερα για όσους πρόκειται να εγκαταλείψουν για πρώτη φορά το πατρικό τους σπίτι ή να μετακομίσουν σε νέα κατοικία, ο σωστός προγραμματισμός του προϋπολογισμού είναι απαραίτητος, καθώς θα πρέπει να διαθέτουν χρήματα όχι μόνο για το ενοίκιο, αλλά και για τα υπόλοιπα έξοδα που συνοδεύουν μια τέτοια απόφαση.

Τα έξοδα πριν από την εγκατάσταση

Ένα από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να υπολογίσει κάποιος πριν νοικιάσει σπίτι είναι το ποσό που θα χρειαστεί να καταβάλει για να εξασφαλίσει την κατοικία. Σε αρκετές περιπτώσεις, ο ιδιοκτήτης ζητά την καταβολή του πρώτου και του τελευταίου ενοικίου, γεγονός που σημαίνει ότι ο ενοικιαστής θα πρέπει να διαθέτει εξαρχής ένα ποσό που αντιστοιχεί σε δύο μηνιαία ενοίκια.

Για παράδειγμα, εάν το μηνιαίο ενοίκιο ανέρχεται στα €800, ο ενοικιαστής θα χρειαστεί €1.600 για το πρώτο και το τελευταίο ενοίκιο, χωρίς να υπολογίζονται άλλα πιθανά έξοδα.

Στο αρχικό κόστος μπορεί να προστεθούν εγγύηση, εφόσον ζητείται ξεχωριστά, μεσιτική αμοιβή, εάν υπάρχει σχετική συμφωνία, καθώς και τα έξοδα μετακόμισης. Ανάλογα με την κατάσταση και τον εξοπλισμό του σπιτιού, ενδέχεται επίσης να χρειαστούν αγορές επίπλων, ηλεκτρικών συσκευών ή άλλων βασικών αντικειμένων.

Για τον λόγο αυτό, πριν από την υπογραφή της συμφωνίας ενοικίασης, είναι σημαντικό να διευκρινίζονται τα ποσά που πρέπει να καταβληθούν, οι όροι της εγγύησης, εφόσον υπάρχει, και οι υποχρεώσεις κάθε πλευράς.

Πόσο κοστίζουν οι λογαριασμοί κάθε μήνα;

Πέρα από το ενοίκιο, οι λογαριασμοί αποτελούν ένα σημαντικό μέρος των μηνιαίων εξόδων. Το ύψος τους εξαρτάται από το μέγεθος της κατοικίας, τον αριθμό των ενοίκων, την κατανάλωση και τις υπηρεσίες που χρησιμοποιούνται.

Το ηλεκτρικό ρεύμα είναι μία από τις βασικές δαπάνες που πρέπει να συνυπολογιστούν. Η χρήση κλιματιστικών κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, αλλά και οι ανάγκες θέρμανσης τον χειμώνα, μπορούν να επηρεάσουν σημαντικά τον λογαριασμό. Για τον προϋπολογισμό μιας κατοικίας, μπορεί να υπολογιστεί ενδεικτικά ένα ποσό της τάξης των €80 έως €160 τον μήνα, το οποίο ενδέχεται να είναι υψηλότερο ανάλογα με την κατανάλωση.

Αντίστοιχα, το νερό αποτελεί ακόμη μία αναγκαία δαπάνη. Για τις ανάγκες ενός ενδεικτικού προϋπολογισμού, μπορεί να υπολογιστεί ποσό περίπου €20 έως €35 τον μήνα, με το πραγματικό κόστος να εξαρτάται από την κατανάλωση και τις χρεώσεις που περιλαμβάνονται στον λογαριασμό.

Στα μηνιαία έξοδα προστίθεται και το διαδίκτυο, για το οποίο μπορεί να υπολογιστεί ενδεικτικά ποσό €25 έως €35, ανάλογα με τον πάροχο και το πακέτο υπηρεσιών.

Για όσους διαμένουν σε διαμέρισμα πολυκατοικίας, θα πρέπει να συνυπολογίζονται και τα κοινόχρηστα. Το ποσό διαφέρει ανάλογα με το κτίριο, τις παροχές και τις υπηρεσίες που προσφέρονται, όπως ο ανελκυστήρας, ο καθαρισμός και ο φωτισμός των κοινόχρηστων χώρων. Ενδεικτικά, μπορεί να κυμαίνεται από €30 έως €80 τον μήνα.

Επιπλέον, σε κατοικίες όπου χρησιμοποιείται υγραέριο για το μαγείρεμα, μπορεί να υπάρχει πρόσθετη δαπάνη, η οποία για σκοπούς προϋπολογισμού μπορεί να υπολογιστεί περίπου στα €10 έως €25 τον μήνα.

Πόσα πληρώνεις πέρα από το ενοίκιο;

Με βάση τα πιο πάνω ενδεικτικά ποσά, ένας ενοικιαστής θα μπορούσε να χρειάζεται περίπου €165 έως €335 σύνολο τον μήνα για ηλεκτρικό ρεύμα, νερό, διαδίκτυο, κοινόχρηστα και υγραέριο, εφόσον υπάρχουν όλες αυτές οι δαπάνες.

Αυτό σημαίνει ότι, σε ένα υποθετικό διαμέρισμα με ενοίκιο €800, το συνολικό μηνιαίο κόστος θα μπορούσε να φτάσει περίπου τα €965 έως €1.135, χωρίς να υπολογίζονται τρόφιμα, μετακινήσεις, προσωπικά έξοδα ή άλλες υποχρεώσεις του νοικοκυριού.

Τα ποσά αυτά είναι ενδεικτικά και δεν αποτελούν επίσημους μέσους όρους για την Κύπρο. Το πραγματικό κόστος μπορεί να διαφέρει σημαντικά ανάλογα με την κατοικία, την εποχή, την κατανάλωση και τις επιμέρους χρεώσεις. Επίσης, δεν έχουν όλα τα σπίτια τις ίδιες ανάγκες ή τις ίδιες κοινόχρηστες υπηρεσίες.

Τι πρέπει να προσέξεις πριν υπογράψεις συμβόλαιο

Πριν από την ενοικίαση, είναι σημαντικό να αποσαφηνιστούν οι οικονομικές υποχρεώσεις του ενοικιαστή και του ιδιοκτήτη.

Οι όροι για τα κοινόχρηστα, τις επισκευές, τις βλάβες και την εγγύηση θα πρέπει να εξετάζονται προσεκτικά, ώστε να αποφεύγονται διαφωνίες κατά τη διάρκεια της μίσθωσης.

Παράλληλα, ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να ενημερωθεί για το ποιος αναλαμβάνει την πληρωμή των λογαριασμών, αν υπάρχουν ξεχωριστές χρεώσεις και υπό ποιους όρους επιστρέφεται η εγγύηση, εφόσον έχει καταβληθεί.

Εξίσου σημαντικό είναι να υπολογιστούν τα έξοδα που μπορεί να προκύψουν μετά την εγκατάσταση, όπως η αγορά βασικού εξοπλισμού ή η κάλυψη αναγκών που δεν περιλαμβάνονται στο ενοίκιο.

Η ενοικίαση ενός σπιτιού απαιτεί, επομένως, περισσότερα από την επιλογή μιας κατοικίας με προσιτό μηνιαίο ενοίκιο. Η καταγραφή των αρχικών και των επαναλαμβανόμενων εξόδων μπορεί να βοηθήσει τον ενδιαφερόμενο να υπολογίσει καλύτερα τις οικονομικές του δυνατότητες και να αποφύγει δυσάρεστες εκπλήξεις μετά τη μετακόμιση.

Σημείωση: Όλα τα ποσά που αναφέρονται στο κείμενο είναι ενδεικτικά.