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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Στους δρόμους από αύριο η Αστυνομία - Τι θα ελέγχει με τη νέα εκστρατεία

 01.11.2026 - 16:18
Στους δρόμους από αύριο η Αστυνομία - Τι θα ελέγχει με τη νέα εκστρατεία

Η Αστυνομία ανακοινώνει τη διενέργεια παγκύπριας εκστρατείας διαφώτισης και αστυνόμευσης για την αντιμετώπιση της απόσπασης της προσοχής κατά την οδήγηση, με έμφαση στη χρήση κινητού τηλεφώνου ή άλλων αντικειμένων χωρίς τη χρήση ελεύθερων χεριών.

Η εκστρατεία θα αρχίσει αύριο, Δευτέρα 2 Νοεμβρίου 2026, και θα ολοκληρωθεί την ερχόμενη Κυριακή 8 Νοεμβρίου 2026. Καθ’ όλη τη διάρκεια της, μέλη της Τροχαίας θα διενεργούν στοχευμένους τροχονομικούς ελέγχους σε παγκύπρια βάση.

Σύμφωνα με στοιχεία της τριετίας 2023 – 2025, η απρόσεκτη οδήγηση και η απόσπαση της προσοχής κατά την οδήγηση ευθύνονται για το 22,1% των θανατηφόρων οδικών συγκρούσεων, ενώ αποτελούν αιτία του 29,4% των σοβαρών οδικών τραυματισμών.

Πρόκειται για την πρώτη αιτία πρόκλησης σοβαρών και θανατηφόρων οδικών συγκρούσεων, γεγονός που καταδεικνύει τη σοβαρότητα του προβλήματος και την ανάγκη συμμόρφωσης των οδηγών με τους κανόνες οδικής ασφάλειας.

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