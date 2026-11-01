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Στο νοσοκομείο 21χρονος, αφού στέγνωσε τα μαλλιά του έντονα με πετσέτα στην Αγγλία - Το κρακ στον αυχένα του

 01.11.2026 - 14:50
Στο νοσοκομείο 21χρονος, αφού στέγνωσε τα μαλλιά του έντονα με πετσέτα στην Αγγλία - Το κρακ στον αυχένα του

Στα επείγοντα του νοσοκομείου με αφόρητους πόνους κατέληξε ένας νεαρός από το Γιορκσάιρ της Αγγλίας, όταν άργησε να ξυπνήσει και ενώ βιαζόταν για να μην αργοπορήσει στη δουλειά, είχε ένα περίεργο ατύχημα.

Ο Σάμιουελ Τζόνσον στις 30 Σεπτεμβρίου, σηκώθηκε 45 λεπτά αργότερα από ότι έπρεπε με αποτέλεσμα να του μείνουν μόλις 15 λεπτά για να ολοκληρώσει την πρωινή του ρουτίνα για να μην αργήσει.

Στη βιασύνη του να φτιάξει τα «ακατάστατα» μαλλιά του, ο Σάμιουελ τα έβρεξε κάτω από τη βρύση του μπάνιου πριν αρπάξει μια πετσέτα για να στεγνώσει γρήγορα.

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Όμως, ο 21χρονος λέει ότι «στέγνωσε τα μαλλιά του πολύ έντονα» και η πετσέτα πιάστηκε στο πίσω μέρος του κεφαλιού του. Αντί να την αφαιρέσει προσεκτικά, τράβηξε κατά λάθος το λαιμό του «μέχρι κάτω» μαζί με την πετσέτα και είπε ότι άκουσε ένα «κρακ» στον αυχένα του.

Αρχικά ο πόνος δεν ήταν έντονος και κατάφερε να φτάσει στη δουλειά με μόλις 10 λεπτά καθυστέρηση. Ωστόσο, ο πόνος επιδεινώθηκε κατά τη διάρκεια της ημέρας και έγινε τόσο έντονος που δυσκολευόταν να γυρίσει το κεφάλι του προς τα πλάγια, ενώ ένιωθε σαν να «χτυπούσε ακολουθώντας τον ρυθμό της καρδιάς του».

Μέχρι τη στιγμή που επέστρεψε στο σπίτι έκλαιγε από τον πόνο με τη μητέρα του να τον μεταφέρει στα επείγοντας. Οι γιατροί διέγνωσαν στον ντροπιασμένο νεαρό, ένα παγιδευμένο νεύρο και τον έστειλαν σπίτι με παυσίπονα.

Μια εβδομάδα μετά το περιστατικό, ο Samuel είπε ότι ο λαιμός του ένιωθε καλύτερα και τώρα προτρέπει τον κόσμο να μην βιάζεται αν έχει αργήσει, καθώς δεν αξίζει να θυσιάζει κανείς την υγεία του.

ΠΗΓΗ: Newsbomb.gr

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