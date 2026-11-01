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ΕΛΛΑΔΑ

«Μάζεψαν 136.000 ευρώ για το παιδί μου και μας έδωσαν μόνο 7.000»: Συγκλονίζει ο πατέρας του 17χρονου που πέθανε από λευχαιμία

 01.11.2026 - 14:04
«Μάζεψαν 136.000 ευρώ για το παιδί μου και μας έδωσαν μόνο 7.000»: Συγκλονίζει ο πατέρας του 17χρονου που πέθανε από λευχαιμία

Μια «βιομηχανία» εκμετάλλευσης ανθρώπινου πόνου είχε στήσει ο 37χρονος ιδρυτής της ΜΚΟ στην Βόρεια Ελλάδα ο οποίος συγκέντρωνε εκατοντάδες, χιλιάδες ευρώ από εράνους για παιδιά με σοβαρά προβλήματα υγείας αλλά τα χρήματα από τις φιλανθρωπίες κατέληγαν στην τσέπη του.

Ένα από τα θύματά του ήταν ο 17χρονος Γιώργος από την Νάουσα της Ημαθίας ο οποίος το 2018 διαγνώστηκε με οξεία, μυελογενή λευχαιμία. Παιδί πολύτεκνης οικογένειας που αντιμετώπιζε σοβαρά, οικονομικά προβλήματα καθώς οι γονείς είχαν μείνει χωρίς δουλειά.

Και ενώ το παιδί έδινε τη μάχη του από τα νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης ο 37χρονος επικοινώνησε με τους γονείς του και προσφέρθηκε να βοηθήσει μέσω της ΜΚΟ που είχε ιδρύσει.

Αρχικά προσέγγισε τον πατέρα του παιδιού στον οποίο υποσχέθηκε ότι θα συγκεντρώσει χρήματα ώστε το παιδί να πάει στο εξωτερικό και να συνεχίσει τις θεραπείες του εκεί.

Ο καιρός, όμως, περνούσε και τα χρήματα που είχαν συγκεντρωθεί για τον Γιώργο ήταν ελάχιστα. Κάποια στιγμή ο πατέρας του επικοινώνησε με τον 37χρονο για τον ενημερώσει σχετικά με τον έρανο καθώς ο τραπεζικός λογαριασμός που είχε ανοίξει ήταν στο όνομα της ΜΚΟ και όχι της οικογένειας.

Σε αυτόν υπήρχαν μόλις 5.000 ευρώ την ώρα που η οικογένεια λάμβανε καθημερινά χιλιάδες μηνύματα από πολίτες που είχαν κάνει δωρεά για τον 17χρονο Γιώργο.

«Ακούω τώρα για 150.000 και εγώ όλο το ποσό που είδα τότε ήταν 5.000 ευρώ που μου έδωσαν. Και στο τέλος ακόμη 2.000 ευρώ για το μνήμα του παιδιού. Αυτοί με πήραν γιατί είχαν μάθει για την περίπτωση του Γιώργου και μου είπε αυτός "θέλουμε να σας βοηθήσουμε οικονομικά". Τότε εγώ ήθελα να μαζέψω χρήματα να πάμε στο εξωτερικό. Στην ανάρτηση που κάναμε για τον Γιωργάκη αυτοί έβαλαν το δικό τους λογαριασμό όχι το δικό μας. Και έβαλαν τρεις λογαριασμούς. Μάζευαν καιρό λεφτά αλλά όταν τον ρώτησα πόσα χρήματα έχουν μαζευτεί μου είπε 5.000 ευρώ», λέει στο protothema.gr ο πατέρας του 17χρονου ο οποίος άφησε την τελευταία του πνοή τον Ιούλιο του 2021 μετά από πολυετή μάχη με τη νόσο.

Οι γονείς του παιδιού αντιλήφθηκαν πως κάτι δεν πάει καλά καθώς έβλεπαν στα σχόλια κάτω από την ανάρτηση για τον έρανο ότι ο κόσμος διαμαρτυρόταν.

«Αφού είχαμε την ανάρτηση για τον Γιώργο και ξέραμε ότι μπαίνουν συνεχώς λεφτά. Ο κόσμος διαμαρτυρόταν και έλεγε να τα δώσουν σε εμάς. Όταν τον ρώτησα πάλι για τα χρήματα μου απάντησε με ύφος "άμα θέλω τώρα το σταματάω. Δεν έχω ανάγκη από λεφτά". Μου έδωσε σύνολο 7.000 και όταν κάναμε εμείς ανάρτηση μόνοι μας τα λεφτά αυτά από τον κόσμο τα ξεπεράσαμε μέσα σε 15 ημέρες. Και στο τέλος όταν μίλησα με κάποια και της είπα ότι δεν έχουμε λεφτά για το μνήμα μου έδωσε και 2.000 για να το κάνουμε», αναφέρει ο ίδιος την ώρα που η έρευνα των Αρχών έδειξε ότι το ποσό που συγκέντρωσε η ΜΚΟ για τον 17χρονο Γιώργο ήταν πάνω από 136.000 ευρώ.

Σήμερα, ο πατέρας του Γιώργου το μόνο που ζητά είναι να βρεθούν τα χρήματα που χάθηκαν από την απάτη και να δοθούν για το σκοπό που τα έδωσε ο κόσμος. Για παιδιά που τα έχουν ανάγκη για να ζήσουν...

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