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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Γυναικοκτονία Λεμεσός: Νέα συγκλονιστικά στοιχεία για την Όλγα - Τι έδειξε η νεκροτομή στη σορό της

 01.11.2026 - 14:11
Γυναικοκτονία Λεμεσός: Νέα συγκλονιστικά στοιχεία για την Όλγα - Τι έδειξε η νεκροτομή στη σορό της

Νέα στοιχεία για τον θάνατο της 61χρονης Όλγας Βασιλίεβα έρχονται στο φως, καθώς η νεκροτομή στη σορό της κατέδειξε βαρύτατη κρανιοεγκεφαλική κάκωση.

Η εξέλιξη αυτή προστίθεται στα στοιχεία που εξετάζουν οι ανακριτές του ΤΑΕ Λεμεσού, οι οποίοι συνεχίζουν τις έρευνες για τη δολοφονία της γυναίκας, η σορός της οποίας εντοπίστηκε σε φρεάτιο στην περιοχή του Σαϊττά.

Τι είχε αναφέρει ο 43χρονος

Σύμφωνα με όσα παρουσιάστηκαν ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού, ο 43χρονος ύποπτος φέρεται να παραδέχθηκε ότι χτύπησε την 61χρονη στο κεφάλι με σφυρί, έπειτα από λογομαχία μεταξύ τους.

Κατά τους ισχυρισμούς που αποδίδονται στον ύποπτο, η σορός παρέμεινε για ένα βράδυ στην οικία του και την επόμενη ημέρα μεταφέρθηκε σε χωράφι, όπου τοποθετήθηκε μέσα σε φρεάτιο.

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Το σημείο εντοπισμού της σορού υποδείχθηκε στις Αρχές από τον ίδιο τον 43χρονο, ενώ η Αστυνομία συνεχίζει τις εξετάσεις για τον εντοπισμό του αντικειμένου που φέρεται να χρησιμοποιήθηκε στην επίθεση.

Οκτώ ημέρες υπό κράτηση ο ύποπτος

Ο 43χρονος τέθηκε υπό οκταήμερη προσωποκράτηση, με τους ανακριτές να συγκεντρώνουν μαρτυρίες και τεκμήρια για να εξακριβώσουν τις συνθήκες της υπόθεσης.

Η 61χρονη Όλγα Βασιλίεβα είχε δηλωθεί ως ελλείπον πρόσωπο, προτού οι αστυνομικές έρευνες οδηγήσουν στον εντοπισμό της σορού της.

Η διερεύνηση συνεχίζεται, με τις Αρχές να εξετάζουν όλα τα στοιχεία που έχουν προκύψει, τόσο από την ιατροδικαστική εξέταση όσο και από τις καταθέσεις και τα υπόλοιπα τεκμήρια.

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