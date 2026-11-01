Γυναικοκτονία Λεμεσός: Νέα συγκλονιστικά στοιχεία για την Όλγα - Τι έδειξε η νεκροτομή στη σορό της

Η εξέλιξη αυτή προστίθεται στα στοιχεία που εξετάζουν οι ανακριτές του ΤΑΕ Λεμεσού, οι οποίοι συνεχίζουν τις έρευνες για τη δολοφονία της γυναίκας, η σορός της οποίας εντοπίστηκε σε φρεάτιο στην περιοχή του Σαϊττά.

Τι είχε αναφέρει ο 43χρονος

Σύμφωνα με όσα παρουσιάστηκαν ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού, ο 43χρονος ύποπτος φέρεται να παραδέχθηκε ότι χτύπησε την 61χρονη στο κεφάλι με σφυρί, έπειτα από λογομαχία μεταξύ τους.

Κατά τους ισχυρισμούς που αποδίδονται στον ύποπτο, η σορός παρέμεινε για ένα βράδυ στην οικία του και την επόμενη ημέρα μεταφέρθηκε σε χωράφι, όπου τοποθετήθηκε μέσα σε φρεάτιο.

Το σημείο εντοπισμού της σορού υποδείχθηκε στις Αρχές από τον ίδιο τον 43χρονο, ενώ η Αστυνομία συνεχίζει τις εξετάσεις για τον εντοπισμό του αντικειμένου που φέρεται να χρησιμοποιήθηκε στην επίθεση.

Οκτώ ημέρες υπό κράτηση ο ύποπτος

Ο 43χρονος τέθηκε υπό οκταήμερη προσωποκράτηση, με τους ανακριτές να συγκεντρώνουν μαρτυρίες και τεκμήρια για να εξακριβώσουν τις συνθήκες της υπόθεσης.

Η 61χρονη Όλγα Βασιλίεβα είχε δηλωθεί ως ελλείπον πρόσωπο, προτού οι αστυνομικές έρευνες οδηγήσουν στον εντοπισμό της σορού της.

Η διερεύνηση συνεχίζεται, με τις Αρχές να εξετάζουν όλα τα στοιχεία που έχουν προκύψει, τόσο από την ιατροδικαστική εξέταση όσο και από τις καταθέσεις και τα υπόλοιπα τεκμήρια.