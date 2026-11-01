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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Μακάρειο Νοσοκομείο: Πότε θα είναι έτοιμη η νέα Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών

 01.11.2026 - 14:13
Μακάρειο Νοσοκομείο: Πότε θα είναι έτοιμη η νέα Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών

Τα χρονοδιαγράμματα για την ολοκλήρωση των εργασιών επέκτασης και αναβάθμισης της Μονάδας Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών στο Μακάρειο Νοσοκομείο Λευκωσίας θα τηρηθούν, με την παράδοση του κτηριακού έργου να αναμένεται περί τα τέλη Ιουλίου του 2027, διαβεβαίωσε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΟΚΥπΥ, Χαράλαμπος Χαριλάου.

Σε δηλώσεις του στο ΚΥΠΕ, ο κ. Χαριλάου ανέφερε ότι «το έργο προχωρεί κανονικά» και ότι τηρούνται τα προβλεπόμενα χρονοδιαγράμματα, σημειώνοντας πως η πορεία των εργασιών ακολουθεί τις πρόνοιες της σύμβασης.

Ερωτηθείς σχετικά με το ποσοστό υλοποίησης του έργου, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΟΚΥπΥ ανέφερε ότι δεν μπορεί να προσδιορίσει με ακρίβεια το ποσοστό ολοκλήρωσης, καθώς αυτό εξαρτάται από την πορεία των εργασιών και τις πρόνοιες της σύμβασης.

Πρόσθεσε, ωστόσο, ότι σε περίπτωση που δεν τηρηθούν οι συμβατικές υποχρεώσεις προβλέπονται οι ανάλογες κυρώσεις, περιλαμβανομένης της επιβολής προστίμων.

Ο κ. Χαριλάου έκανε λόγο για «αναγκαία» επέκταση και αναβάθμιση της Μονάδας, τονίζοντας ότι θα αποβεί προς όφελος των ασθενών και των οικογενειών τους.

Όπως ανέφερε, πρόκειται για μια σύγχρονη μονάδα, η οποία θα εξυπηρετεί πλήρως τόσο τις υφιστάμενες όσο και τις μελλοντικές ανάγκες της Κύπρου, ενώ θα προσφέρει σημαντική υποστήριξη στους επαγγελματίες υγείας, διασφαλίζοντας παράλληλα ένα ασφαλές εργασιακό περιβάλλον.

Αναφορικά με τον εξοπλισμό της νέας μονάδας, ο κ. Χαριλάου επεσήμανε ότι η παράδοση του κτηριακού έργου αναμένεται περί τα τέλη Ιουλίου του 2027, όπως έχει ήδη ανακοινωθεί, προσθέτοντας ότι «έχουν γίνει όλες οι απαραίτητες ενέργειες για την εξασφάλιση του εξοπλισμού της μονάδας».

Σε ό,τι αφορά τη λειτουργία της υφιστάμενης Μονάδας κατά τη διάρκεια των κατασκευαστικών εργασιών, διαβεβαίωσε ότι αυτή λειτουργεί κανονικά και χωρίς οποιοδήποτε περιορισμό λόγω των έργων.

Όπως εξήγησε, στην παρούσα φάση πραγματοποιούνται εξωτερικές εργασίες που αφορούν την επέκταση, προκειμένου στη συνέχεια να προχωρήσουν και οι εργασίες ανακαίνισης.

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