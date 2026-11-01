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Ανατριχιαστικές σκηνές: 24χρονη παλεύει να ξεφύγει από άγνωστο στη Χαβάη - Κυνήγησε να την αρπάξει

 01.11.2026 - 15:12
Ανατριχιαστικές σκηνές: 24χρονη παλεύει να ξεφύγει από άγνωστο στη Χαβάη - Κυνήγησε να την αρπάξει

Κάμερες ασφαλείας έχουν καταγράψει τις τρομακτικές στιγμές μίας νεαρής, την οποία αποπειράθηκε να απαγάγει ένας άγνωστος άνδρας μέσα από ένα πάρκινγκ στο φως της ημέρας, στη Χαβάη.

Η φρικτή σκηνή εκτυλίχθηκε στις αρχές τις περασμένης εβδομάδας, σε έναν χώρο στάθμευσης συγκροτήματος κατοικιών στη Χονολουλού.

Η γυναίκα περπατούσε μέσα στο γκαράζ μαζί με τη 77χρονη φίλη της, όταν ένας άνδρας, τον οποίο η αστυνομία ταυτοποίησε ως τον 23χρονο Ντίζελ Καουέλο, τις πλησίασε ξαφνικά από πίσω.

Τα βίντεο δείχνουν τις δύο γυναίκες να γυρίζουν τρομαγμένες, καθώς ο ψηλός άγνωστος πλησιάζει απειλητικά.

Οι γυναίκες αρχίζουν να υποχωρούν, αλλά ο ύποπτος συνεχίζει να πλησιάζει, πριν ορμήσει προς το χέρι της νεότερης γυναίκας. Αυτή τρέχει απεγνωσμένα σε μια προσπάθεια να ξεφύγει, αλλά ο άνδρας την καταδιώκει, ενώ η ηλικιωμένη φίλη της παρακολουθεί αδύναμη να αντιδράσει.

Στη συνέχεια, το βίντεο μεταβαίνει σε μια εξωτερική κάμερα, αποκαλύπτοντας τη φρικιαστική στιγμή που ο ύποπτος μεταφέρει τη γυναίκα κατά μήκος του χώρου στάθμευσης. Το τρομοκρατημένο θύμα φαίνεται να κουνάει έντονα τα χέρια και τα πόδια της, καθώς αγωνίζεται απεγνωσμένα να απελευθερωθεί από τη λαβή του.

 

Η ηλικιωμένη φίλη της δήλωσε στο Hawaii News Now: «Φώναζα: “Βοήθεια! Βοήθεια!” και φώναζε κι αυτή. Έλεγε: “Δεν θέλεις να το κάνεις αυτό. Μην το κάνεις.”»

 

Περιγράφοντας την ανατριχιαστική συνάντηση, πρόσθεσε: «Έμοιαζε με τέρας. Τα μάτια του έδειχναν τόσο μίσος και τρέλα.»

Οι απελπισμένες κραυγές της γυναίκας ειδοποίησαν τους τρομοκρατημένους γείτονες, οι οποίοι έσπευσαν να παρέμβουν, ενώ ο απαγωγέας την έσερνε για να τη βάλει στο πίσω μέρος του φορτηγού του.

Το δραματικό βίντεο δείχνει έναν άνδρα να τρέχει προς τον ύποπτο, καθώς το θύμα καταφέρνει τελικά να ξεφύγει.

Ο φερόμενος ως δράστης μπήκε τότε βιαστικά στο φορτηγό του, πριν κάνει γρήγορα όπισθεν για να βγει από το πάρκινγκ και να διαφύγει από τον τόπο του εγκλήματος. Τρεις ώρες αργότερα εντοπίστηκε να τρέχει εντελώς γυμνός σε έναν κοντινό δρόμο και συνελήφθη.

Κατηγορήθηκε για απαγωγή και βιαιοπραγία δευτέρου βαθμού, με την εγγύησή του να ορίζεται στο εκπληκτικό ποσό των 500.000 δολάρια.

Ο Καουέλο εμφανίστηκε για πρώτη φορά στο δικαστήριο την Πέμπτη, όπου στεκόταν ξυπόλητος με αλυσίδες στους αστραγάλους και έμεινε σιωπηλός καθ’ όλη τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας, σύμφωνα με το Hawaii News Now. Ο κρατούμενος θα εμφανιστεί ξανά στο δικαστήριο τη Δευτέρα.

ΠΗΓΗ: Newsbomb.gr

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