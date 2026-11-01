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ΕΛΛΑΔΑ

Σοβαρό ατύχημα σε ποδηλατικό αγώνα στην Ελλάδα - Στο Νοσοκομείο Κύπριος αθλητής

 01.11.2026 - 16:05
Σοβαρό ατύχημα σε ποδηλατικό αγώνα στην Ελλάδα - Στο Νοσοκομείο Κύπριος αθλητής

Σοβαρό ατύχημα σημειώθηκε στο Λουτράκι το μεσημέρι της Κυριακής 1 Νοεμβρίου, κατά τη διάρκεια ποδηλατικού αγώνα, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό τριών ποδηλατών, εκ των οποίων ο ένας νοσηλεύεται σε ιδιαίτερα σοβαρή κατάσταση.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που μεταδίδει το Korinthostv.gr, στο περιστατικό ενεπλάκησαν τρεις ποδηλάτες, ένας Ιταλός, ένας Βρετανός και ένας Κύπριος, οι οποίοι φέρεται να συγκρούστηκαν μεταξύ τους, κάτω από συνθήκες που δεν έχουν ακόμη διευκρινιστεί. Από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν και οι τρεις, με τον Ιταλό ποδηλάτη να φέρει, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, τα σοβαρότερα τραύματα.

Στο σημείο κινητοποιήθηκαν ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, τα οποία παρέλαβαν τους τραυματίες και τους μετέφεραν στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου για την παροχή ιατρικής φροντίδας. Η κατάσταση του Ιταλού ποδηλάτη κρίθηκε ιδιαίτερα σοβαρή και οι γιατροί προχώρησαν στη διασωλήνωσή του. Στη συνέχεια, αποφασίστηκε η διακομιδή του σε νοσοκομείο της Αθήνας, όπου μεταφέρεται αυτή την ώρα.

Ο ιατρός και Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Κορινθίας κ. Χρυσοβαλάντης Μέλλος σε συνέντευξή του στο korinthostv, αναφέρθηκε στην κατάσταση υγείας των τραυματιών:

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