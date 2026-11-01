Νέες βολές ΔΗΣΥ κατά ΑΚΕΛ: «Οι πολίτες γνωρίζουν την αλήθεια, όταν κυβέρνησε, διέλυσε τη χώρα»

Σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους, ο ΔΗΣΥ υποστηρίζει ότι οι πολίτες γνωρίζουν τις συνέπειες της διακυβέρνησης του ΑΚΕΛ, τονίζοντας χαρακτηριστικά πως «τη μια και μόνη φορά που εμπιστεύτηκαν το ΑΚΕΛ να κυβερνήσει, διέλυσε τη χώρα».

Στην ανακοίνωση γίνεται αναφορά στη φτώχεια, την ανεργία, το κλείσιμο επιχειρήσεων, τη λειτουργία κοινωνικών παντοπωλείων, τις μειώσεις μισθών και συντάξεων, τις ανισότητες και τα δημοσιονομικά ελλείμματα που, σύμφωνα με τον ΔΗΣΥ, χαρακτήρισαν εκείνη την περίοδο.

«Η Κύπρος στα σκουπίδια!», αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, ο Δημοκρατικός Συναγερμός αναφέρεται στην υπόθεση της Δρομολαξιάς, κάνοντας λόγο για «εμφάνταστο σκάνδαλο του ΑΚΕΛ», το οποίο, όπως υποστηρίζει, δεν αποτελεί απλώς ισχυρισμό, αλλά υπόθεση που κρίθηκε δικαστικά. Επικρίνει, μάλιστα, τη στάση του ΑΚΕΛ και τις διαμαρτυρίες έξω από τα δικαστήρια.

Ιδιαίτερα αιχμηρή είναι και η αναφορά στην τραγωδία στο Μαρί, με τον ΔΗΣΥ να καταλογίζει ευθύνες για τη διαχείριση των παράνομων εκρηκτικών.

«Με τις δογματικές τους αντιλήψεις ήθελαν να προσέχουν τα παράνομα εκρηκτικά, και ανατίναξαν τη χώρα», σημειώνεται στην ανακοίνωση.

Καταλήγοντας, ο ΔΗΣΥ αμφισβητεί την πολιτική στάση του ΑΚΕΛ, προκαλώντας το να διεκδικήσει την εξουσία με δικό του υποψήφιο.

«Αυτά και πολλά άλλα γνωρίζουν οι πολίτες. Και το ΑΚΕΛ τα γνωρίζει. Με τόσο στόμφο που μιλά, αν τα πίστευε κιόλας θα τολμούσε να διεκδικήσει με δικό του υποψήφιο», καταλήγει η ανακοίνωση.