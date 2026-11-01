Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΠολιτικήΝέες βολές ΔΗΣΥ κατά ΑΚΕΛ: «Οι πολίτες γνωρίζουν την αλήθεια, όταν κυβέρνησε, διέλυσε τη χώρα»
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέες βολές ΔΗΣΥ κατά ΑΚΕΛ: «Οι πολίτες γνωρίζουν την αλήθεια, όταν κυβέρνησε, διέλυσε τη χώρα»

 01.11.2026 - 16:46
Νέες βολές ΔΗΣΥ κατά ΑΚΕΛ: «Οι πολίτες γνωρίζουν την αλήθεια, όταν κυβέρνησε, διέλυσε τη χώρα»

Σφοδρή επίθεση κατά του ΑΚΕΛ εξαπολύει ο Δημοκρατικός Συναγερμός, με ανακοίνωσή του, ασκώντας έντονη κριτική στην περίοδο διακυβέρνησης του κόμματος και αναφερόμενος, μεταξύ άλλων, στην οικονομική κρίση, στο σκάνδαλο της Δρομολαξιάς και στην τραγωδία στο Μαρί.

Σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους, ο ΔΗΣΥ υποστηρίζει ότι οι πολίτες γνωρίζουν τις συνέπειες της διακυβέρνησης του ΑΚΕΛ, τονίζοντας χαρακτηριστικά πως «τη μια και μόνη φορά που εμπιστεύτηκαν το ΑΚΕΛ να κυβερνήσει, διέλυσε τη χώρα».

Στην ανακοίνωση γίνεται αναφορά στη φτώχεια, την ανεργία, το κλείσιμο επιχειρήσεων, τη λειτουργία κοινωνικών παντοπωλείων, τις μειώσεις μισθών και συντάξεων, τις ανισότητες και τα δημοσιονομικά ελλείμματα που, σύμφωνα με τον ΔΗΣΥ, χαρακτήρισαν εκείνη την περίοδο.

«Η Κύπρος στα σκουπίδια!», αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, ο Δημοκρατικός Συναγερμός αναφέρεται στην υπόθεση της Δρομολαξιάς, κάνοντας λόγο για «εμφάνταστο σκάνδαλο του ΑΚΕΛ», το οποίο, όπως υποστηρίζει, δεν αποτελεί απλώς ισχυρισμό, αλλά υπόθεση που κρίθηκε δικαστικά. Επικρίνει, μάλιστα, τη στάση του ΑΚΕΛ και τις διαμαρτυρίες έξω από τα δικαστήρια.

Ιδιαίτερα αιχμηρή είναι και η αναφορά στην τραγωδία στο Μαρί, με τον ΔΗΣΥ να καταλογίζει ευθύνες για τη διαχείριση των παράνομων εκρηκτικών.

«Με τις δογματικές τους αντιλήψεις ήθελαν να προσέχουν τα παράνομα εκρηκτικά, και ανατίναξαν τη χώρα», σημειώνεται στην ανακοίνωση.

Καταλήγοντας, ο ΔΗΣΥ αμφισβητεί την πολιτική στάση του ΑΚΕΛ, προκαλώντας το να διεκδικήσει την εξουσία με δικό του υποψήφιο.

«Αυτά και πολλά άλλα γνωρίζουν οι πολίτες. Και το ΑΚΕΛ τα γνωρίζει. Με τόσο στόμφο που μιλά, αν τα πίστευε κιόλας θα τολμούσε να διεκδικήσει με δικό του υποψήφιο», καταλήγει η ανακοίνωση.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Γυναικοκτονία στη Λεμεσό: Τα κρίσιμα στοιχεία που εξετάζουν οι ανακριτές μετά τον εντοπισμό της σορού της Όλγας
Αλλάζει το σκηνικό του καιρού στην Κύπρο:Έρχονται βροχές και καταιγίδες – Ποιες περιοχές επηρεάζονται
ThemaPoll: Προεδρικές 2028: Χριστοδουλίδης μπροστά σε ένα κατακερματισμένο πολιτικό σκηνικό- Τα αποτελέσματα
Σαρωτικοί έλεγχοι της Αστυνομίας σε όλη την Κύπρο – Έξι συλλήψεις και 210 καταγγελίες
Νοικιάζεις σπίτι στην Κύπρο; Τα έξοδα που πρέπει να υπολογίσεις πέρα από το ενοίκιο

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Στους δρόμους από αύριο η Αστυνομία - Τι θα ελέγχει με τη νέα εκστρατεία

 01.11.2026 - 16:18
Επόμενο άρθρο

Το νησί-φάντασμα όπου ο χρόνος έχει σταματήσει: Η ιστορία του Battle Harbour που δεν έχει αυτοκίνητα και δεν πιάνει σήμα το κινητό

 01.11.2026 - 17:01
Χριστοδουλίδης: Τα 13 μέτρα για οικογένειες και νέους – Ποια επιδόματα αυξήθηκαν

Χριστοδουλίδης: Τα 13 μέτρα για οικογένειες και νέους – Ποια επιδόματα αυξήθηκαν

Στις πολιτικές στήριξης των νέων ζευγαριών και των οικογενειών, με στόχο τη δημογραφική ανάκαμψη της Κύπρου, αναφέρθηκε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Χριστοδουλίδης: Τα 13 μέτρα για οικογένειες και νέους – Ποια επιδόματα αυξήθηκαν

Χριστοδουλίδης: Τα 13 μέτρα για οικογένειες και νέους – Ποια επιδόματα αυξήθηκαν

  •  01.11.2026 - 10:47
Νέες βολές ΔΗΣΥ κατά ΑΚΕΛ: «Οι πολίτες γνωρίζουν την αλήθεια, όταν κυβέρνησε, διέλυσε τη χώρα»

Νέες βολές ΔΗΣΥ κατά ΑΚΕΛ: «Οι πολίτες γνωρίζουν την αλήθεια, όταν κυβέρνησε, διέλυσε τη χώρα»

  •  01.11.2026 - 16:46
Γυναικοκτονία Λεμεσός: Νέα συγκλονιστικά στοιχεία για την Όλγα - Τι έδειξε η νεκροτομή στη σορό της

Γυναικοκτονία Λεμεσός: Νέα συγκλονιστικά στοιχεία για την Όλγα - Τι έδειξε η νεκροτομή στη σορό της

  •  01.11.2026 - 14:11
ThemaPoll: Προεδρικές 2028: Χριστοδουλίδης μπροστά σε ένα κατακερματισμένο πολιτικό σκηνικό- Τα αποτελέσματα

ThemaPoll: Προεδρικές 2028: Χριστοδουλίδης μπροστά σε ένα κατακερματισμένο πολιτικό σκηνικό- Τα αποτελέσματα

  •  01.11.2026 - 07:14
Συναγερμός στο Τρόοδος: Εγκλωβίστηκε σε δύσβατη περιοχή και στήθηκε επιχείρηση εντοπισμού του

Συναγερμός στο Τρόοδος: Εγκλωβίστηκε σε δύσβατη περιοχή και στήθηκε επιχείρηση εντοπισμού του

  •  01.11.2026 - 17:17
Σοβαρό ατύχημα σε ποδηλατικό αγώνα στην Ελλάδα - Στο Νοσοκομείο Κύπριος αθλητής

Σοβαρό ατύχημα σε ποδηλατικό αγώνα στην Ελλάδα - Στο Νοσοκομείο Κύπριος αθλητής

  •  01.11.2026 - 16:05
«Κάθε πέρσι και καλύτερα» – Η πρεμιέρα του κυνηγίου και οι ανησυχίες για τις πέρδικες

«Κάθε πέρσι και καλύτερα» – Η πρεμιέρα του κυνηγίου και οι ανησυχίες για τις πέρδικες

  •  01.11.2026 - 15:44
Ανατριχιαστικές σκηνές: 24χρονη παλεύει να ξεφύγει από άγνωστο στη Χαβάη - Κυνήγησε να την αρπάξει

Ανατριχιαστικές σκηνές: 24χρονη παλεύει να ξεφύγει από άγνωστο στη Χαβάη - Κυνήγησε να την αρπάξει

  •  01.11.2026 - 15:12

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα