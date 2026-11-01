Το νησί-φάντασμα όπου ο χρόνος έχει σταματήσει: Η ιστορία του Battle Harbour που δεν έχει αυτοκίνητα και δεν πιάνει σήμα το κινητό

Σε ταξιδιωτικό οδοιπορικό, το BBC παρουσιάζει την ιστορία του μικρού νησιού, που γνώρισε μεγάλη οικονομική άνθηση, εγκαταλείφθηκε από τους μόνιμους κατοίκους του και πλέον προσφέρει στους τουρίστες την ευκαιρία να ταξιδέψουν πίσω στον χρόνο.

Στην προβλήτα του Battle Harbour, τέσσερις ψαράδες με σηκωμένα μανίκια φαίνονται να καθαρίζουν μπακαλιάρους. Πίσω τους, έμποροι με κοστούμια και άλλοι ψαράδες, ορισμένοι φορώντας αδιάβροχα ρούχα, έχουν συγκεντρωθεί μπροστά από ένα λευκό ξύλινο κτίριο με κοκκινωπά διακοσμητικά στοιχεία.

Καθώς όμως το πλοιάριο πλησιάζει στην προβλήτα, γίνεται αντιληπτό ότι κάτι δεν πάει καλά. Όλες οι φιγούρες είναι γκρίζες και κανείς δεν κινείται. Πρόκειται για ανθρώπους που έζησαν περίπου το 1900, την εποχή που το Battle Harbour ήταν η παγκόσμια πρωτεύουσα του παστού μπακαλιάρου. Οι μορφές τους έχουν αποτυπωθεί σε παλιές φωτογραφίες αρχείου και έχουν μετατραπεί σε χάρτινες φιγούρες φυσικού μεγέθους, υποδεχόμενες τους επισκέπτες.

Άλλωστε, το νησί αυτοπαρουσιάζεται ως ένας τόπος που βρίσκεται «14,5 χιλιόμετρα μακριά από το φυσιολογικό». «Καλώς ήρθατε στο Battle Harbour», λέει ο Πίτερ Μπουλ, εκτελεστικός διευθυντής του Battle Harbour Historic Trust, καθώς οι επιβάτες αποβιβάζονται από το πλοιάριο περνώντας πάνω από μια ξύλινη σανίδα.

Οι πρώτες οδηγίες που δίνει στους τουρίστες περιγράφουν μια πραγματικότητα πολύ διαφορετική από εκείνη ενός συνηθισμένου ταξιδιωτικού προορισμού. Το μεσημεριανό γεύμα σερβίρεται στις 12:30 και η ξενάγηση ξεκινά στις 13:30. Μια οικογένεια αρκτικών αλεπούδων ζει στο παλιό νεκροταφείο, ενώ δύο ιστορικοί πύργοι ασύρματης επικοινωνίας χρειάζονται διάσωση.

Στο νησί δεν υπάρχει σήμα κινητής τηλεφωνίας και λειτουργεί μόνο ένα κοινόχρηστο σημείο πρόσβασης στο WiFi. Η ανατολή του ήλιου είναι στις 06:19.

Η Γουάντα Φάιφιλντ ανέλαβε να συνοδεύσει τη δημοσιογράφο του BBC στο δωμάτιό της, εξηγώντας της παράλληλα τον τρόπο λειτουργίας του συστήματος επικοινωνίας έκτακτης ανάγκης.

Ένας ασύρματος βρίσκεται στον διάδρομο, κοντά στο δωμάτιο. Σε περίπτωση που κάποιος αρρωστήσει, τραυματιστεί ή αντιμετωπίσει οποιοδήποτε πρόβλημα τη νύχτα, πρέπει να πατήσει ένα τετράγωνο κουμπί, να εξηγήσει τι συμβαίνει και να αναφέρει σε ποιο κτίριο διαμένει, ώστε να μπορέσουν να τον εντοπίσουν.



Ταξίδι πέντε ωρών Η πρόσβαση στο Battle Harbour αποτελεί από μόνη της μια ιδιαίτερη εμπειρία. Οι επισκέπτες πρέπει αρχικά να πετάξουν μέχρι το Happy Valley-Goose Bay, στην ηπειρωτική περιοχή του Λαμπραντόρ. Από εκεί ακολουθεί οδική διαδρομή περίπου πέντε ωρών σε αυτοκινητόδρομο, περνώντας μέσα από δάση. Στο μεγαλύτερο μέρος της διαδρομής δεν υπάρχουν υπηρεσίες για τους ταξιδιώτες, οι οποίοι μπορεί να συναντήσουν κάποια άλκη.





Από την προβλήτα του Mary's Harbour αναχωρεί το καθημερινό επιβατικό πλοιάριο που μεταφέρει τους επισκέπτες του νησιού. Πρόκειται για ένα τόσο μικρό σκάφος, ώστε οι αποσκευές ενδέχεται να τοποθετηθούν ακόμη και μέσα στην τουαλέτα.



Για περίπου 14,5 χιλιόμετρα, το πλοιάριο διασχίζει μια περιοχή με απόκρημνες ακτές και μικρά νησιά. Όταν επικρατεί ομίχλη, το τοπίο μοιάζει εξωπραγματικό, ενώ τις συννεφιασμένες ημέρες αποκτά μια ερημική όψη. Γλάροι και άλλα θαλασσοπούλια πετούν συχνά δίπλα στο σκάφος, ενώ περιστασιακά εμφανίζονται παγόβουνα, μεγάπτερες φάλαινες και ρυγχοφάλαινες.



Όταν τα πρώτα κτίρια του Battle Harbour γίνονται ορατά, είναι δύσκολο να πιστέψει κανείς ότι σε αυτό το μικρό νησί, μήκους μόλις 805 μέτρων, ζούσαν κάποτε εκατοντάδες άνθρωποι και δραστηριοποιούνταν πολυάριθμοι ψαράδες και έμποροι.



Από το μεγαλύτερο κέντρο παστού μπακαλιάρου στην εγκατάλειψη Η ιστορία του Battle Harbour ως σημαντικού αλιευτικού και εμπορικού κέντρου ξεκινά τη δεκαετία του 1770, όταν ο Άγγλος έμπορος Τζον Σλέιντ δημιούργησε εκεί μια εμπορική εγκατάσταση.



Το μικρό νησί εξελίχθηκε σε πύλη προς τους πλούσιους ψαρότοπους του Λαμπραντόρ. Ο μπακαλιάρος αλατιζόταν, υποβαλλόταν σε επεξεργασία και εξαγόταν προς την Ευρώπη, την Καραϊβική και άλλες περιοχές του κόσμου.



Στην περίοδο της μεγαλύτερης ακμής του, το Battle Harbour διέθετε νοσοκομείο, σχολείο, εκκλησία και σταθμό ασύρματης επικοινωνίας. Ο μόνιμος πληθυσμός του έφτανε περίπου τους 300 κατοίκους.



Παράλληλα, χιλιάδες εποχικοί ψαράδες περνούσαν από το νησί. Ανάμεσά τους βρίσκονταν οι λεγόμενοι «floaters», που ζούσαν πάνω σε ιστιοφόρα σκάφη, και οι «stationers», οι οποίοι κατασκεύαζαν προσωρινά καταλύματα στη στεριά.



Η παρακμή του νησιού ήρθε σταδιακά. Μια καταστροφική πυρκαγιά το 1930, η μείωση των αλιευτικών αποθεμάτων και ένα επαρχιακό πρόγραμμα μετεγκατάστασης πληθυσμών τη δεκαετία του 1960 οδήγησαν στη σταδιακή ερήμωσή του. Ως αποτέλεσμα, μέχρι τη δεκαετία του 1970 είχαν αποχωρήσει και οι τελευταίοι μόνιμοι κάτοικοί του.



Το οριστικό πλήγμα για την αλιευτική δραστηριότητα της περιοχής ήρθε στις 2 Ιουλίου 1992, όταν η ομοσπονδιακή κυβέρνηση του Καναδά επέβαλε μορατόριουμ στην αλιεία μπακαλιάρου. Η απόφαση είχε ως αποτέλεσμα περίπου 30.000 άνθρωποι να χάσουν αμέσως τη δουλειά τους.



Ένα νησί που διατηρεί ζωντανές τις μνήμες Σήμερα, το Battle Harbour θυμίζει νησί-φάντασμα. Τα αποκατεστημένα ξύλινα σπίτια, οι παλιές εγκαταστάσεις επεξεργασίας των αλιευμάτων και οι αποθήκες διατηρούν την εικόνα ενός κόσμου που έχει σχεδόν εξαφανιστεί. Στο νησί υπάρχουν 16 ιδιωτικές θερινές κατοικίες, ενώ περισσότερο από μισός αιώνας έχει περάσει από τότε που κατοικούνταν καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου.



Ο ιστορικός οικισμός, που λειτουργεί υπό τη διαχείριση ενός οργανισμού προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς, δεν διαθέτει αυτοκίνητα και υποδέχεται επισκέπτες μόνο για περίπου τρεις μήνες κάθε καλοκαίρι.



Για τους ανθρώπους που τον γνωρίζουν καλύτερα, ωστόσο, το Battle Harbour κάθε άλλο παρά ξεχασμένο είναι. Η οικογενειακή σχέση του Πίτερ Μπουλ με την περιοχή ξεκινά πριν από περισσότερο από έναν αιώνα, όταν ο παππούς του ψάρευε στις ακτές του Λαμπραντόρ.



Ο ίδιος εργάζεται στο Battle Harbour από το 2013 και περνά στο νησί το μεγαλύτερο μέρος του καλοκαιριού. Κάθε Σεπτέμβριο επιστρέφει στο σπίτι του, στο Σεντ Τζονς, έχοντας προμηθευτεί μπακαλιάρο, καλαμάρια, σκουμπρί και τοπικά μούρα, όπως τα bakeapple και partridgeberry, για τον χειμώνα.



«Όταν πεθάνω, η στάχτη μου θα σκορπιστεί εκεί όπου μαζεύω partridgeberries», εξομολογείται. «Και θα επιστρέψω ως ένα partridgeberry», συμπληρώνει.



Εξίσου στενή είναι η σχέση του Νέλσον Σμιθ με το νησί. Συμμετείχε στην αποκατάσταση των ιστορικών κτηρίων και πραγματοποιεί ξεναγήσεις εδώ και σχεδόν τρεις δεκαετίες.



Κατά τη διάρκεια της περιήγησης, προειδοποιεί τους επισκέπτες ότι κάθε κτήριο έχει τη δική του μυρωδιά, ανάλογα με τα προϊόντα που αποθηκεύονταν σε αυτό.



Στην τοπική αγγλική διάλεκτο της Νέας Γης, το σύνολο αυτών των παλιών κτηρίων αποκαλείται «the rooms», ενώ οι επιμέρους αποθήκες διατηρούν ονομασίες που παραπέμπουν στα προϊόντα που φιλοξενούσαν.



Στην αποθήκη χοιρινού κρέατος, για παράδειγμα, εξακολουθεί να υπάρχει μια ελαφριά μυρωδιά μελάσας. Στην αποθήκη αλατιού βρίσκεται ακόμη το υλικό που χρησιμοποιείται για τη συντήρηση του μπακαλιάρου.



Καθώς η ξενάγηση συνεχίζεται, οι επισκέπτες συναντούν περισσότερες χάρτινες φιγούρες φυσικού μεγέθους: έναν καλοντυμένο έμπορο, έναν νεαρό ψαρά μέσα σε ξύλινη βάρκα και έναν ηλικιωμένο ψαρά καθισμένο δίπλα σε μια παγίδα για μπακαλιάρους.



Ο Σμιθ περιγράφει τη διαδικασία με την οποία τα ψάρια καθαρίζονταν, αλατίζονταν και στη συνέχεια αφήνονταν να στεγνώσουν πάνω σε υπερυψωμένες ξύλινες πλατφόρμες που ονομάζονταν «flakes».

Το σημείο από όπου ανακοινώθηκε η κατάκτηση του Βόρειου Πόλου Ένα από τα σημαντικότερα ιστορικά σημεία του Battle Harbour βρίσκεται στη σοφίτα της παλιάς αποθήκης αλατιού. Εκεί, το 1909, ο Αμερικανός εξερευνητής των πολικών περιοχών Ρόμπερτ Ε. Πίρι πραγματοποίησε δύο συνεντεύξεις Τύπου, κατά τις οποίες υποστήριξε ότι είχε φτάσει στον Βόρειο Πόλο. Από τον κοντινό σταθμό ασύρματης επικοινωνίας Marconi μετέδωσε επίσης την πρώτη αναφορά για την αποστολή του προς τους New York Times.



Αυτή η ιστορική κληρονομιά, αποτελεί σήμερα μέρος της εμπειρίας που προσφέρει το νησί, καθώς ορισμένα από τα αποκατεστημένα κτήριά του χρησιμοποιούνται ως καταλύματα.



Η δημοσιογράφος του BBC διέμενε στο δωμάτιο Harry Smith του Merchant Building, το οποίο πήρε το όνομά του από έναν υπάλληλο του παλιού γενικού καταστήματος του νησιού. Υπάρχουν επίσης πέντε αποκατεστημένα εξοχικά σπίτια και 12 ακόμη δωμάτια με ιδιωτικό μπάνιο. Στο εσωτερικό του δωματίου, ένα πάπλωμα σκεπάζει το ξύλινο κρεβάτι και μια ηλεκτρική θερμάστρα προσπαθεί να αντιμετωπίσει το κρύο που εξακολουθεί να διαπερνά το παλιό κτίριο, παρά τις εργασίες αποκατάστασης.



Δεν υπάρχει τηλεόραση και η ησυχία κυριαρχεί. Καθισμένη σε μια περιστρεφόμενη πολυθρόνα με θέα στη θάλασσα, η δημοσιογράφος ξεφυλλίζει το βιβλίο επισκεπτών. «Η καλύτερη θέα στο νησί. Το παγόβουνο φαινόταν μέσα από το παράθυρό μας σαν να ήταν μέσα σε κάδρο», γράφει ένας επισκέπτης.



«Κάτι που πρέπει να το ζήσεις, αντί να προσπαθήσεις να το εξηγήσεις», σημειώνει κάποιος άλλος. «Τόση γαλήνη», αναφέρει μια τρίτη καταχώριση.



Αρκτικές αλεπούδες, παλιά νεκροταφεία και ένα αεροπορικό δυστύχημα Η καθημερινότητα στο Battle Harbour ακολουθεί τους δικούς της ρυθμούς. Στο δείπνο σερβίρονται τοπικές γεύσεις, όπως ψάρι char από το Λαμπραντόρ, μπακαλιάρος στο τηγάνι και πίτα με κρέας άλκης. Οι επισκέπτες γευματίζουν σε κοινά τραπέζια.



Η συζήτηση στρέφεται κάποια στιγμή στο Βόρειο Σέλας, με αποτέλεσμα η δημοσιογράφος του BBC να περάσει την πρώτη νύχτα κοιτάζοντας επανειλημμένα έξω από το παράθυρο και βγαίνοντας στην ξύλινη βεράντα.



Η επόμενη πρωινή εξόρμηση αποδείχτηκε πιο επιτυχημένη. Ακολουθώντας ένα χωμάτινο μονοπάτι μέχρι το παλιό νεκροταφείο, είδε αλεπούδες να βγαίνουν από τη φωλιά τους σε μια βραχώδη πλαγιά.



Από εκεί ξεκινά και το Battle Harbour Footpath, ένα μονοπάτι μήκους 1,9 χιλιομέτρων, το οποίο περνά από ένα νεότερο νεκροταφείο και ένα μνημείο αφιερωμένο σε τρεις άνδρες που σκοτώθηκαν σε δυστύχημα με υδροπλάνο το 1976.



Τα συντρίμμια του αεροσκάφους εντοπίστηκαν τότε από δύο αγόρια της περιοχής, ένα από τα οποία ήταν ο Νέλσον Σμιθ. Ορισμένα κομμάτια του υδροπλάνου παραμένουν ακόμη στο σημείο.



Πώς μπορεί κανείς να επισκεφθεί το Battle Harbour Σύμφωνα με τις ταξιδιωτικές πληροφορίες που παραθέτει το BBC, το Battle Harbour δέχεται επισκέπτες από τον Ιούνιο έως τις αρχές Σεπτεμβρίου, ενώ οι ακριβείς ημερομηνίες λειτουργίας πρέπει να επιβεβαιώνονται πριν από την κράτηση.



Το επιβατικό πλοιάριο για όσους πρόκειται να διανυκτερεύσουν αναχωρεί καθημερινά από το Mary's Harbour στις 11:00 και επιστρέφει στις 09:00 το επόμενο πρωί. Το ταξίδι διαρκεί περίπου 60 έως 75 λεπτά.



Η διαμονή προσφέρεται σε ανακαινισμένες ιστορικές κατοικίες και δωμάτια. Τα πακέτα δύο διανυκτερεύσεων που αναφέρονται στο δημοσίευμα ξεκινούν από 1.570 δολάρια Καναδά για δύο άτομα και περιλαμβάνουν τη διαμονή, τις μετακινήσεις με το πλοιάριο, τα γεύματα και μια ιστορική ξενάγηση. Οι φόροι και τα φιλοδωρήματα χρεώνονται επιπλέον.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα