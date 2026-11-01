Συναγερμός στο Τρόοδος: Εγκλωβίστηκε σε δύσβατη περιοχή και στήθηκε επιχείρηση εντοπισμού του

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Τμήματος Δασών, στις 15:13 ζητήθηκε η συνδρομή του από την Αστυνομία και την Πυροσβεστική Υπηρεσία, προκειμένου να εντοπιστεί το άτομο.

Με οδηγίες του Διευθυντή του Τμήματος Δασών, Δρ. Σάββα Ιεζεκιήλ, κινητοποιήθηκαν άμεσα δασικός υπάλληλος και μέλη του Δασοπυροσβεστικού Σώματος από τον Δασικό Σταθμό Πλατανιών.

Αξιοποιώντας την άριστη γνώση που διαθέτουν για την περιοχή, συνέβαλαν ουσιαστικά στην επιχείρηση, με αποτέλεσμα το άτομο να εντοπιστεί στις 16:25.

Συντονισμός της επιχείρησης μέσω GPS

Η επιχείρηση συντονίστηκε από το Γενικό Κέντρο Επιχειρήσεων του Τμήματος Δασών στην Αθαλάσσα, σε συνεργασία με το Συντονιστικό Κέντρο Δασοπυρόσβεσης του Δασικού Σταθμού Πλατανιών.

Καθ' όλη τη διάρκειά της, το προσωπικό λάμβανε επιχειρησιακή καθοδήγηση, ενώ η εξέλιξη της επιχείρησης παρακολουθείτο σε πραγματικό χρόνο μέσω των συστημάτων GPS του Τμήματος Δασών.

Καλά στην υγεία του το άτομο

Το Τμήμα Δασών εξέφρασε την ικανοποίησή του για την επιτυχή έκβαση της επιχείρησης και το γεγονός ότι το άτομο εντοπίστηκε καλά στην υγεία του.

Παράλληλα, υπογράμμισε τη σημασία της άμεσης κινητοποίησης, του αποτελεσματικού συντονισμού και της στενής συνεργασίας μεταξύ των αρμόδιων υπηρεσιών.