Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΚοινωνίαΣυναγερμός στο Τρόοδος: Εγκλωβίστηκε σε δύσβατη περιοχή και στήθηκε επιχείρηση εντοπισμού του
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Συναγερμός στο Τρόοδος: Εγκλωβίστηκε σε δύσβατη περιοχή και στήθηκε επιχείρηση εντοπισμού του

 01.11.2026 - 17:17
Συναγερμός στο Τρόοδος: Εγκλωβίστηκε σε δύσβατη περιοχή και στήθηκε επιχείρηση εντοπισμού του

Αίσιο τέλος είχε η επιχείρηση εντοπισμού ατόμου που εγκλωβίστηκε σε ιδιαίτερα δύσβατη δασώδη περιοχή, εντός του Εθνικού Δασικού Πάρκου Τροόδους, το απόγευμα της Κυριακής (1/11).

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Τμήματος Δασών, στις 15:13 ζητήθηκε η συνδρομή του από την Αστυνομία και την Πυροσβεστική Υπηρεσία, προκειμένου να εντοπιστεί το άτομο.

Με οδηγίες του Διευθυντή του Τμήματος Δασών, Δρ. Σάββα Ιεζεκιήλ, κινητοποιήθηκαν άμεσα δασικός υπάλληλος και μέλη του Δασοπυροσβεστικού Σώματος από τον Δασικό Σταθμό Πλατανιών.

Αξιοποιώντας την άριστη γνώση που διαθέτουν για την περιοχή, συνέβαλαν ουσιαστικά στην επιχείρηση, με αποτέλεσμα το άτομο να εντοπιστεί στις 16:25.

Συντονισμός της επιχείρησης μέσω GPS

Η επιχείρηση συντονίστηκε από το Γενικό Κέντρο Επιχειρήσεων του Τμήματος Δασών στην Αθαλάσσα, σε συνεργασία με το Συντονιστικό Κέντρο Δασοπυρόσβεσης του Δασικού Σταθμού Πλατανιών.

Καθ' όλη τη διάρκειά της, το προσωπικό λάμβανε επιχειρησιακή καθοδήγηση, ενώ η εξέλιξη της επιχείρησης παρακολουθείτο σε πραγματικό χρόνο μέσω των συστημάτων GPS του Τμήματος Δασών.

Καλά στην υγεία του το άτομο

Το Τμήμα Δασών εξέφρασε την ικανοποίησή του για την επιτυχή έκβαση της επιχείρησης και το γεγονός ότι το άτομο εντοπίστηκε καλά στην υγεία του.

Παράλληλα, υπογράμμισε τη σημασία της άμεσης κινητοποίησης, του αποτελεσματικού συντονισμού και της στενής συνεργασίας μεταξύ των αρμόδιων υπηρεσιών.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Γυναικοκτονία στη Λεμεσό: Τα κρίσιμα στοιχεία που εξετάζουν οι ανακριτές μετά τον εντοπισμό της σορού της Όλγας
Αλλάζει το σκηνικό του καιρού στην Κύπρο:Έρχονται βροχές και καταιγίδες – Ποιες περιοχές επηρεάζονται
ThemaPoll: Προεδρικές 2028: Χριστοδουλίδης μπροστά σε ένα κατακερματισμένο πολιτικό σκηνικό- Τα αποτελέσματα
Σαρωτικοί έλεγχοι της Αστυνομίας σε όλη την Κύπρο – Έξι συλλήψεις και 210 καταγγελίες
Νοικιάζεις σπίτι στην Κύπρο; Τα έξοδα που πρέπει να υπολογίσεις πέρα από το ενοίκιο

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Το νησί-φάντασμα όπου ο χρόνος έχει σταματήσει: Η ιστορία του Battle Harbour που δεν έχει αυτοκίνητα και δεν πιάνει σήμα το κινητό

 01.11.2026 - 17:01
Επόμενο άρθρο

Πέθανε στα 34 η Ιρλανδή Ολυμπιονίκης και πρωταθλήτρια Ευρώπης Κιάρα Μαγκίν: Ο γάμος λίγες μέρες πριν τον θάνατό της

 01.11.2026 - 17:43
Χριστοδουλίδης: Τα 13 μέτρα για οικογένειες και νέους – Ποια επιδόματα αυξήθηκαν

Χριστοδουλίδης: Τα 13 μέτρα για οικογένειες και νέους – Ποια επιδόματα αυξήθηκαν

Στις πολιτικές στήριξης των νέων ζευγαριών και των οικογενειών, με στόχο τη δημογραφική ανάκαμψη της Κύπρου, αναφέρθηκε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Χριστοδουλίδης: Τα 13 μέτρα για οικογένειες και νέους – Ποια επιδόματα αυξήθηκαν

Χριστοδουλίδης: Τα 13 μέτρα για οικογένειες και νέους – Ποια επιδόματα αυξήθηκαν

  •  01.11.2026 - 10:47
Νέες βολές ΔΗΣΥ κατά ΑΚΕΛ: «Οι πολίτες γνωρίζουν την αλήθεια, όταν κυβέρνησε, διέλυσε τη χώρα»

Νέες βολές ΔΗΣΥ κατά ΑΚΕΛ: «Οι πολίτες γνωρίζουν την αλήθεια, όταν κυβέρνησε, διέλυσε τη χώρα»

  •  01.11.2026 - 16:46
Γυναικοκτονία Λεμεσός: Νέα συγκλονιστικά στοιχεία για την Όλγα - Τι έδειξε η νεκροτομή στη σορό της

Γυναικοκτονία Λεμεσός: Νέα συγκλονιστικά στοιχεία για την Όλγα - Τι έδειξε η νεκροτομή στη σορό της

  •  01.11.2026 - 14:11
ThemaPoll: Προεδρικές 2028: Χριστοδουλίδης μπροστά σε ένα κατακερματισμένο πολιτικό σκηνικό- Τα αποτελέσματα

ThemaPoll: Προεδρικές 2028: Χριστοδουλίδης μπροστά σε ένα κατακερματισμένο πολιτικό σκηνικό- Τα αποτελέσματα

  •  01.11.2026 - 07:14
Συναγερμός στο Τρόοδος: Εγκλωβίστηκε σε δύσβατη περιοχή και στήθηκε επιχείρηση εντοπισμού του

Συναγερμός στο Τρόοδος: Εγκλωβίστηκε σε δύσβατη περιοχή και στήθηκε επιχείρηση εντοπισμού του

  •  01.11.2026 - 17:17
Σοβαρό ατύχημα σε ποδηλατικό αγώνα στην Ελλάδα - Στο Νοσοκομείο Κύπριος αθλητής

Σοβαρό ατύχημα σε ποδηλατικό αγώνα στην Ελλάδα - Στο Νοσοκομείο Κύπριος αθλητής

  •  01.11.2026 - 16:05
«Κάθε πέρσι και καλύτερα» – Η πρεμιέρα του κυνηγίου και οι ανησυχίες για τις πέρδικες

«Κάθε πέρσι και καλύτερα» – Η πρεμιέρα του κυνηγίου και οι ανησυχίες για τις πέρδικες

  •  01.11.2026 - 15:44
Ανατριχιαστικές σκηνές: 24χρονη παλεύει να ξεφύγει από άγνωστο στη Χαβάη - Κυνήγησε να την αρπάξει

Ανατριχιαστικές σκηνές: 24χρονη παλεύει να ξεφύγει από άγνωστο στη Χαβάη - Κυνήγησε να την αρπάξει

  •  01.11.2026 - 15:12

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα