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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

«Παρέλυσε» ο αυτοκινητόδρομος λόγω δύο τροχαίων - Δείτε σε ποιο ύψος

 01.11.2026 - 18:27
«Παρέλυσε» ο αυτοκινητόδρομος λόγω δύο τροχαίων - Δείτε σε ποιο ύψος

Κυκλοφοριακή συμφόρηση παρατηρείται το απόγευμα της Κυριακής (1/11) στον αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας – Λεμεσού, έπειτα από δύο τροχαία ατυχήματα που σημειώθηκαν σε διαφορετικά σημεία του οδικού δικτύου.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, το ένα τροχαίο σημειώθηκε στο ύψος της Μονής, ενώ πληροφορίες αναφέρουν ότι δεύτερη σύγκρουση σημειώθηκε στην περιοχή της Παρεκκλησιάς.

Μέλη της Αστυνομίας μεταβαίνουν στα δύο σημεία για τη διενέργεια εξετάσεων και τη διερεύνηση των συνθηκών κάτω από τις οποίες σημειώθηκαν τα τροχαία.

Την ίδια ώρα, οι οδηγοί που κινούνται στον αυτοκινητόδρομο καλούνται να επιδεικνύουν αυξημένη προσοχή, να τηρούν τις απαραίτητες αποστάσεις ασφαλείας από τα προπορευόμενα οχήματα και να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις των αστυνομικών.

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