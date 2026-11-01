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ΕΛΛΑΔΑ

Η στιγμή του ατυχήματος στον ποδηλατικό αγώνα που τραυματίστηκε Κύπριος αθλητής - Δείτε βίντεο

 01.11.2026 - 19:27
Η στιγμή του ατυχήματος στον ποδηλατικό αγώνα που τραυματίστηκε Κύπριος αθλητής - Δείτε βίντεο

Σοκαριστικό βίντεο έρχεται στο φως τη δημοσιότητας από τη στιγμή του ατυχήματος που σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής (1/11) κατά τη διάρκεια ποδηλατικού αγώνα στο Λουτράκι. Από το ατύχημα τραυματίστηκαν συνολικά τρεις ποδηλάτες, εκ των οποίων ο ένας νοσηλεύεται σε ιδιαίτερα σοβαρή κατάσταση, έχοντας υποστεί με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.

Σύμφωνα με πληροφορίες του korinthostv.gr, στο ατύχημα ενεπλάκησαν τρεις αθλητές, ένας Ιταλός, ένας Βρετανός και ένας Κύπριος, οι οποίοι φέρεται να συγκρούστηκαν μεταξύ τους κατά τη διάρκεια του αγώνα και στη συνέχεια κατέληξαν στο έδαφος.

Στο σημείο έσπευσαν ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, τα οποία παρέλαβαν τους τραυματίες και τους μετέφεραν στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου για την παροχή ιατρικής φροντίδας.

Η κατάσταση του Ιταλού ποδηλάτη κρίθηκε ιδιαίτερα σοβαρή με αποτέλεσμα οι γιατροί προχώρησαν στη διασωλήνωσή του. Στη συνέχεια, αποφασίστηκε η διακομιδή του σε νοσοκομείο της Αθήνας. 

Και οι άλλοι δύο ποδηλάτες διακομίστηκαν στο Νοσοκομείο Κορίνθου, χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρχουν αναλυτικές πληροφορίες για τη σοβαρότητα των τραυματισμών τους.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

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