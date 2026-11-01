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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Κυνηγός έπεσε σε χαράδρα τριών μέτρων - Μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο

 01.11.2026 - 20:15
Κυνηγός έπεσε σε χαράδρα τριών μέτρων - Μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο

Στο νοσοκομείο κατέληξε 74χρονος κυνηγός, ο οποίος τραυματίστηκε έπειτα από πτώση σε χαράδρα στην περιοχή Κιδασίου, το πρωί της Κυριακής (1/11).

Σύμφωνα με την Αστυνομία, το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 08:15, όταν ο ηλικιωμένος, ενώ βρισκόταν για κυνήγι στην περιοχή, έχασε την ισορροπία του κοντά σε χαράδρα βάθους τριών μέτρων, με αποτέλεσμα να πέσει από ύψος περίπου 1,5 μέτρου.

Στο σημείο έσπευσαν μέλη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και της Αστυνομίας, τα οποία πραγματοποίησαν επιχείρηση για τον απεγκλωβισμό του τραυματία.

Ακολούθως, ο 74χρονος διακομίστηκε με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Πάφου, όπου από τις ιατρικές εξετάσεις διαπιστώθηκε ότι υπέστη κάταγμα στην κνήμη και την περόνη του δεξιού ποδιού, καθώς και κάκωση στον δεξιό ώμο.

Στη συνέχεια, ο ηλικιωμένος, ο οποίος είναι κάτοικος Λευκωσίας, μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, όπου νοσηλεύεται στο Ορθοπεδικό Τμήμα.

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