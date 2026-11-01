«Φάγαμε χιλιάδες ευρώ σε λίγες μέρες» - Ντροπιαστικοί διάλογοι της απάτης με τη ΜΚΟ «Παιδική Χαρά»

Χαρακτηριστική είναι η συνομιλία ανάμεσα στους δύο βασικούς κατηγορουμένους:

Μ.Β.

Έλα, κάθομαι και κοιτάω τώρα τις συναλλαγές. Ε θα κάτσω να τα μετρήσω όλα ένα-ένα, όλα ένα-ένα.

Φ.Κ.

Ναι αγάπη μου, μέτρα τες.

Μ.Β.

Έχω πάθει σοκ. Έχω να σου πω κάτι, έχουμε φάει τόσες χιλιάδες μέσα σε λίγες μέρες. Δηλαδή εντάξει, ας ηρεμήσουμε λίγο, ας ηρεμήσουμε λίγο. Εγώ πραγματικά δεν ξαναξοδεύω τίποτα, τίποτα, τίποτα. Πήγα έδωσα και 500 ευρώ για τις θεραπείες, το μετάνιωσα, δηλαδή αυτή τη στιγμή έχει πιαστεί η καρδιά μου.

Φ.Κ.

Ρε δε σου ‘στειλα 6 χιλιάρικα στο REVOLUT; Ή όχι;

Μ.Β.

Δύο, ένα, δύο. Δύο, δύο, ένα. ΟΚ, κάτσε λίγο να σε πληρώσω μια προκαταβολή τώρα εσένα και...

Φ.Κ.

Όχι μην το, μην με πληρώσεις τίποτα ρε αγάπη μου. Θα τα πληρώσω, θα τα πληρώσω όλα μόνος μου. Μην με πληρώσεις σε παρακαλώ γιατί...

Μ.Β.

Δεν γίνεται, το κόψαμε. Καταλαβαίνεις τώρα τι έχει γίνει; Δεν γίνεται, δεν γίνεται, δεν υπάρχει επιλογή. Δεν γίνεται, θα βρω, θα μεταφέρω και από την REVOLUT, απλά έχει πρόβλημα σήμερα η REVOLUT και δεν έρχονται τα λεφτά να ξέρεις για να μπορούσα να στο εξοφλούσα όλο μαζί. Γιατί δεν γράφει αυτή η μ@λ@κι@ τώρα;

Φ.Κ.

Βρε αγάπη μου, τι; Έχω πάρει εγώ 20.000 ευρώ;

Μ.Β.

Θα κάτσω να τα μετρήσω τώρα, τι έχω ξοδέψει και γω.

Φ.Κ.

Ξες πόσα λεφτά, πόσες μέρες έχω να πάρω λεφτά; Όταν πήρα, όταν σου πήρα κάποια χρήματα, σου ' βαλα τα 6 χιλιάρικα. Δεν έχω πάρει κάποια άλλα.

Μ.Β.

Ένα, δύο, τρία, τέσσερα. Τέλος πάντων, θα σε περάσω τώρα γιατί δεν έχω, 5000 πρέπει να πληρώσω στην εφορία, βρίσκεις άλλα 500 ευρώ και μέχρι τώρα, αύριο, ένα, τέσσερα, σαράντα εννιά, εβδομήντα εννιά και αύριο γιατί έχει πρόβλημα σου λέω σήμερα η REVOLUT. Μη έγκυρο ΙΒΑΝ; Ή γράφω λάθος; Ούτε να γράψω σωστά δεν μπορώ.

Φ.Κ.

Παναγία μου και Χριστέ μου, όλη την ώρα, δεν αντέχω άλλο.

Μ.Β.

Ε σου περνάω τώρα τα 5000 για να μπορέσεις να κάνεις την, και αύριο θα, θα περάσω και τα υπόλοιπα. Καλά;

Φ.Κ.

Ρε αγάπη μου θες να δεις λίγο τις κινήσεις σε παρακαλώ γιατί αρχίζω και θα ξεχάσουμε και αυτά που ξέρουμε;

Μ.Β.

Θα τα δω όλα. Απλά πρέπει να τελειώσω με αυτό. Γιατί είναι η ώρα τώρα και ο Γιώργος μου είπε ότι επείγει να πληρώσω την εφορία, ΦΚ, και πρέπει να γίνει τώρα το έμβασμα, δεν μπορούμε να το ακυρώσουμε. Που το κάναμε έτσι, ποσό, 5000, αιτιολογία, προκαταβολή τιμολογίου, «ΜΑΡΚ». Κλείσε αγάπη μου να κάνω αυτά και θα κάτσω όλα να τα μετρήσω. Μέτρα, σιγά-σιγά.

Φ.Κ.

Ναι μέτρα τα, μέτρα τα και μην αγχώνεσαι.

Μ.Β.

Έφαγα εγώ 20 χιλιάρικα; Έχω πάθει σοκ τώρα.

Φ.Κ.

Όχι, μπορεί αγάπη μου να μην έφαγες αλλά εγώ π.χ. να έχω πάρει 6-7 χιλιάρικα που στα ' στειλα.

Μ.Β.

Ε άρα θα πρέπει να τα ‘χω. Αυτό είναι το θέμα. Εγώ δεν τα βρίσκω. Ξέρω τι χάλασα. Π.χ. στη, αυτή τη στιγμή έχω τεσσεράμισι. Ξέρω τι έφαγα, ενάμισι χιλιάρικο. Να 200 ευρώ έκανε το φόρεμα, έκλεισα και τα εισιτήρια. Δηλαδή, περίμενε λίγο. Περίμενε λίγο να γράψω το «ΜΑΡΚ». Φέρε και στις θεραπείες έδωσα, ένα, δύο, τρία. Ένα, δύο, τρία, εκατό πενήντα τέσσερα, εφτά, τρία, εννιά, δεκαεννιά, εκατό ενενήντα τρία. Ε άμεση αποστολή, ας, ελπίζω να έρθουν 5 χιλιάρικα, θα έρθουν πιστεύω, γιατί να μην έρθουν; Έξοδα σε βάρος δικά μου, εντολέα. Για να επισυνάψω και το (ακατάληπτο). Αγάπη μου κλείσε αν μπορείς σε παρακαλώ γιατί είμαι με τα ακουστικά και δεν μπορώ να σε ακούσω.

Το «δεν με απασχολεί το κόστος» στα κέντρα αισθητικής

Στη δικογραφία περιλαμβάνονται συνομιλίες της βασικής κατηγορούμενης ακόμα και με κέντρα αισθητικής με τα οποία επικοινωνούσε έτοιμη να ξοδέψει με υπερβολική άνεση τα χρήματα που είχαν συγκεντρωθεί για τα παιδιά που ήταν στα νοσοκομεία και πάλευαν με τον καρκίνο.

Χαρακτηριστική είναι η παρακάτω συνομιλία με υπάλληλο ιατρείου:

Μ.Β.

Θέλω να κάνω μια ερώτηση. Είδα στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα σας ότι αναλαμβάνεται και περιπτώσεις ασυμμετρίας (ακατάληπτο) με fillers. Ισχύει;

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΙΑΤΡΕΙΟΥ

Ναι, βεβαίως.

Γίνεται μνεία ότι από 01:05’’ έως 03:31’’ δεν απομαγνητοφωνήθηκε καθώς περιέχει ιδιωτικής φύσεως συνομιλία.

Μ.Β.

Κοιτάξτε, εμένα θα με ενδιέφερε, δεν με απασχολεί το κόστος. Να το πω και αυτό, εμένα με ενδιαφέρει ότι πω, να το πω με γιατρό.

Τα λεφτά γίνονταν ταξίδια: «Πάντα πετάω business»

Οι αξιωματικοί του Οργανωμένου Εγκλήματος της Θεσσαλονίκης που είχαν γίνει η σκιά της συγκεκριμένης ΜΚΟ που κατηγορούνται για Εγκληματική Οργάνωση, έχουν περιλάβει στη δικογραφία και άλλες τέτοιες συνομιλίες.

Χαρακτηριστική είναι επίσης η περίπτωση που η βασική κατηγορούμενη επικοινωνεί για να κλείσει αεροπορικά εισιτήρια.

Μ.Β.

Λοιπόν εγώ έχω μισό λεπτό για να είμαι σωστή και να μην μου την πείτε κιόλας γιατί σας εξηγώ ότι πρώτη φορά πετά θα πετάξω (ακατάληπτο) πάντα πετάω BUSINESS. Έχω δύο βαλίτσες οκτάκιλες εφτά και έξι τέλος πάντων και μία ένα BACKPACK έχει ο γιός μου.

Γίνεται μνεία ότι από το 02.08’’ έως και 02.48’’ δεν απομαγνητοφωνήθηκε καθώς περιέχει ιδιωτικής φύσεως συνομιλία.

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Ωραία το σύνολο σας εδώ με το LIGHT είναι 547 ευρώ και 86 λεπτά μαζί με τις θέσεις.

Μ.Β.

Τελικό το ποσό έτσι; Οκ.

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Τελικό μάλιστα.

Μ.Β.

Εντάξει εντάξει εντάξει εντάξει. Θέλω να το κόψουμε.

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Θέλετε να σας στείλω LINK στο EMAIL σας για την πληρωμή;

Μ.Β.

Όχι δεν μπορούμε να το κάνουμε με κάρτα τώρα μαζί;

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Μπορούμε. Μου είπατε θέλετε να κόψετε τιμολόγιο;

Μ.Β.

Γίνεται;

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Ναι βεβαίως και γίνεται.

Μ.Β.

Ωραία.

ΠΗΓΗ: CNN.gr