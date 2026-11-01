Σενέκης: «Δεν θα επιτρέψουμε στη στασιμότητα να καλλιεργήσει την παραίτηση»

Σε επιμνημόσυνο λόγο την Κυριακή, στο Εθνικό Μνημόσυνο Πεσόντων και Αγνοουμένων Κυθρεωτών, ο κ. Σενέκης ανέφερε ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, συνεχίζει με επιμονή τις προσπάθειες για άρση του παρατεταμένου αδιεξόδου και επανέναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων από το σημείο όπου διακόπηκαν το 2017.

Όπως είπε, στο πλαίσιο των επαφών και των πρωτοβουλιών που αναλαμβάνονται, η ελληνοκυπριακή πλευρά παραμένει έτοιμη να αξιοποιήσει κάθε δυνατότητα προόδου, με τη συνδρομή των Ηνωμένων Εθνών και την ενεργότερη εμπλοκή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για την επανεκκίνηση της ειρηνευτικής διαδικασίας.

Αναγνωρίζοντας ότι ο δρόμος παραμένει δύσβατος, ο Υπουργός Γεωργίας σημείωσε ότι οι συνεχιζόμενες διχοτομικές αξιώσεις της τουρκικής πλευράς αντιστρατεύονται το συμφωνημένο πλαίσιο επίλυσης.

Επανέλαβε, παράλληλα, ότι η επιδιωκόμενη λύση θα πρέπει να είναι απαλλαγμένη από κατοχικά στρατεύματα, αναχρονιστικές εγγυήσεις και επεμβατικά δικαιώματα, τονίζοντας ότι «η κατοχή, όσο μακρόχρονη κι αν καταστεί, δεν μεταβάλλεται σε δίκαιο και η αδικία, όσο κι αν επιχειρείται να περιβληθεί τον μανδύα της κανονικότητας, παραμένει αδικία».

«Αυτό είναι το χρέος μας απέναντι στους πεσόντες, στους αγνοουμένους και στους εκτοπισμένους συμπατριώτες μας. Να συνεχίσουμε με σύνεση και αποφασιστικότητα την προσπάθεια για την απελευθέρωση και επανένωση της πατρίδας μας, ώστε η Κυθρέα και κάθε κατεχόμενος τόπος να πάψουν να αποτελούν τόπους νοσταλγίας και να ξαναγίνουν τόποι ζωής, δημιουργίας και προκοπής», ανέφερε.

Αναφερόμενος στην ιστορική διαδρομή της Κυθρέας, ο κ. Σενέκης περιέγραψε την άλλοτε ευημερούσα κωμόπολη, με τον Κεφαλόβρυσο, τα περιβόλια, τους νερόμυλους και την παραγωγική δραστηριότητα των κατοίκων της, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στη σύνδεση των ανθρώπων της με τη γη και τις παραδόσεις τους.

Όπως ανέφερε, «ώσπου ο Αύγουστος του 1974 σκέπασε την ευλογημένη γη με την αντάρα του πολέμου», με τη γαλήνη να καταλύεται από τον ορυμαγδό των όπλων και την Κυθρέα να παραδίδεται στη σιωπή.

Ο Υπουργός Γεωργίας σημείωσε ότι η προέλαση των κατοχικών στρατευμάτων κατά τη δεύτερη φάση της εισβολής, τον Αύγουστο του 1974, άφησε πίσω της πεσόντες, εν ψυχρώ δολοφονηθέντες, αγνοουμένους και οικογένειες που αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις πατρογονικές τους εστίες.

Ειδική αναφορά έκανε στη Μια Μηλιά, το Παλαίκυθρο, τη Βώνη και τις υπόλοιπες κοινότητες της περιοχής, οι οποίες όπως είπε, γνώρισαν τη φρίκη της πολεμικής λαίλαπας, με σπίτια να λεηλατούνται, ανθρώπους να αιχμαλωτίζονται και αμάχους να βρίσκονται στο έλεος της αυθαιρεσίας και της βίας.

Σύμφωνα με τον κ. Σενέκη, δραματική υπήρξε και η δοκιμασία των οικογενειών των αγνοουμένων, για τις οποίες η οδύνη απέκτησε την πιο βασανιστική της όψη, την αβεβαιότητα.

Υπογράμμισε ότι παρά τον εκτοπισμό, οι Κυθρεώτες δεν αποχωρίστηκαν την αγάπη τους για την πατρογονική γη, μεταφέροντας στους προσφυγικούς συνοικισμούς και στις πόλεις της ελεύθερης Κύπρου τις αναμνήσεις, τις παραδόσεις και την πολιτιστική τους ταυτότητα.

«Μπορεί, όμως, οι άνθρωποί της να στερήθηκαν τον τόπο τους, δεν αποχωρίστηκαν την αγάπη τους γι’ αυτόν», ανέφερε, για να προσθέσει ότι οι Κυθρεώτες ξανάχτισαν τη ζωή τους με αξιοπρέπεια και πείσμα, ανάθρεψαν παιδιά και εγγόνια και διατήρησαν ακέραιη την προσήλωσή τους στην πατρογονική γη.

Παράλληλα, εξήρε το έργο του Δήμου Κυθρέας και των οργανωμένων φορέων της περιοχής για τη διαφύλαξη της ιστορικής μνήμης, την ανάδειξη των παραδόσεων και της πολιτιστικής κληρονομιάς, καθώς και τη μεταλαμπάδευση στις νεότερες γενιές της αγάπης για την πατρογονική γη.

Εκ μέρους της Κυβέρνησης, εξέφρασε την ειλικρινή εκτίμηση για την πολύτιμη αυτή προσφορά, σημειώνοντας ότι με το έργο τους διατηρούν αδιάρρηκτο το νήμα που συνδέει τις γενιές των Κυθρεωτών και διασώζουν από τη λήθη την ιδιαίτερη φυσιογνωμία της κατεχόμενης πολιτείας.

Κλείνοντας, ο κ. Σενέκης αναφέρθηκε στην ευθύνη διατήρησης της ιστορικής μνήμης απέναντι στις επόμενες γενιές, ιδιαίτερα σε εκείνες που γεννήθηκαν και μεγάλωσαν μακριά από την Κυθρέα και γνώρισαν τον τόπο των γονιών τους μέσα από αφηγήσεις, φωτογραφίες και οικογενειακά κειμήλια.

«Σε αυτές τις γενιές περνά η σκυτάλη της μνήμης και της προσδοκίας, ώσπου η καρτερία να συναντήσει την επιστροφή και η μαρτυρική γη να υποδεχθεί ξανά τα παιδιά της», ανέφερε.