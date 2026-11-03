Σοβαρή καταγγελία: Αναστάτωση με προσωπικό γιατρό - Ασθενείς βρέθηκαν εγγεγραμμένοι αλλού χωρίς τη συγκατάθεσή τους

Όπως αναφέρεται σε ανάρτηση, οι ασθενείς έλαβαν διαδοχικά ηλεκτρονικά μηνύματα, μέσω των οποίων ενημερώθηκαν αρχικά ότι ο μέχρι πρότινος προσωπικός τους γιατρός τούς αφαίρεσε από το μητρώο του, στη συνέχεια ότι έχουν εγγραφεί σε άλλον γιατρό και, τέλος, ότι ο προηγούμενος γιατρός ξεκίνησε συνεργασία με τον νέο προσωπικό τους γιατρό.

Το περιστατικό προκάλεσε την έντονη δυσαρέσκεια του πολίτη, ο οποίος εκφράζει την αντίθεσή του στη διαδικασία, επισημαίνοντας ότι η επιλογή προσωπικού γιατρού αποτελεί απόφαση του ίδιου του ασθενούς.

Όπως υπογραμμίζει, είχε επιλέξει τον συγκεκριμένο γιατρό, ο οποίος γνώριζε ήδη το ιατρικό ιστορικό του, και τώρα καλείται να απευθυνθεί σε έναν εντελώς άγνωστο γιατρό, τον οποίο δεν επέλεξε ο ίδιος.