Σάλος στη Βρετανία: Ακροδεξιός πολιτικός κατηγορείται για δεκάδες σεξουαλικά αδικήματα και βιασμούς ανηλίκων

Όπως αναφέρει η Daily Mail, ο Μάντγκουικ, ο οποίος ηγείται της ομάδας του Reform UK στο περιφερειακό συμβούλιο του Χάμσαϊρ, κατηγορείται μεταξύ άλλων για σεξουαλικές επιθέσεις, άσκηση ελεγκτικής ή εξαναγκαστικής συμπεριφοράς, παραγωγή και διανομή υλικού σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων, καθώς και για απειλές κατά της ζωής.

Σύμφωνα με την αστυνομία, τα καταγγελλόμενα αδικήματα φέρονται να τελέστηκαν σε διάστημα 13 ετών, από το 2008 έως το 2021, σε περιοχές του Πόρτσμουθ και της Ουαλίας.





Μετά την απαγγελία των κατηγοριών, το Reform UK ανακοίνωσε ότι αναστέλλει με άμεση ισχύ την ιδιότητα του 37χρονου ως μέλους του κόμματος.



Οι 35 κατηγορίες σε βάρος του

Η βρετανική Εισαγγελική Υπηρεσία (Crown Prosecution Service - CPS) ανακοίνωσε την Τρίτη 3 Νοεμβρίου ότι αποφάσισε την άσκηση ποινικής δίωξης σε βάρος του Μάντγκουικ, έπειτα από έρευνα της αστυνομίας του Χάμσαϊρ και της Νήσου Γουάιτ.



Το κατηγορητήριο περιλαμβάνει 12 κατηγορίες βιασμού, δύο για σεξουαλική επίθεση, δύο για σεξουαλική επίθεση με διείσδυση, δύο για παραγωγή άσεμνων εικόνων ανηλίκων και μία για διανομή αντίστοιχου υλικού.

Επιπλέον, αντιμετωπίζει μία κατηγορία για πρόκληση ή υποκίνηση σεξουαλικής εκμετάλλευσης ανηλίκου, οκτώ για επιθέσεις που προκάλεσαν σωματικές βλάβες, δύο για ελεγκτική ή εξαναγκαστική συμπεριφορά, μία για παρενοχλητική παρακολούθηση, μία για απειλή κατά της ζωής, μία για παράνομη κατακράτηση, μία για κλοπή και μία για πρόκληση φθοράς σε ξένη περιουσία.



Οι κατηγορίες σχετίζονται με τέσσερα καταγγέλλοντα πρόσωπα, τα οποία, σύμφωνα με τις αρχές, ήταν ανήλικα κατά τον χρόνο των περιστατικών.



Η καταγγελία που οδήγησε στην έρευνα και η σύλληψη στο Λονδίνο



Η αστυνομική έρευνα ξεκίνησε στις 24 Ιουλίου 2025, όταν οι αρχές έλαβαν καταγγελία για σεξουαλικό αδίκημα.

Έπειτα από πολύμηνη έρευνα, στις 6 Ιανουαρίου 2026, αστυνομικοί συνέλαβαν τον Μάντγκουικ σε διεύθυνση στην περιοχή Γουάντσγουορθ του Λονδίνου.



Η υπόθεση διερευνήθηκε από την ειδική αστυνομική ομάδα Operation Amberstone, η οποία ασχολείται με υποθέσεις σεξουαλικών αδικημάτων.



Ο 37χρονος, κάτοικος της περιοχής Άνκορατζ Παρκ στο Πόρτσμουθ, έχει αφεθεί ελεύθερος με εγγύηση και πρόκειται να εμφανιστεί ενώπιον του δικαστηρίου του Πόρτσμουθ την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου.



Η σχέση του με το Reform UK και τον Νάιτζελ Φάρατζ

Ο Τζορτζ Μάντγκουικ αποτελεί γνωστό στέλεχος του Reform UK στην περιοχή του Χάμσαϊρ, όπου έχει αναλάβει την ηγεσία της ομάδας του κόμματος στο περιφερειακό συμβούλιο.



Πρόσφατα είχε καταγραφεί σε τηλεοπτικό υλικό να εκφράζει την υποστήριξή του στην αντιμεταναστευτική ομάδα Portsmouth Patriots, στο πλαίσιο της εκπομπής του ITV «Undercover: A Year in Reform».



Παράλληλα, φωτογραφίες που είχαν δημοσιοποιηθεί νωρίτερα μέσα στη χρονιά τον έδειχναν μαζί με τον επικεφαλής του Reform UK, Νάιτζελ Φάρατζ.



Μετά την ανακοίνωση των κατηγοριών, εκπρόσωπος του κόμματος επιβεβαίωσε την αναστολή της κομματικής ιδιότητας του Μάντγκουικ.



«Η ιδιότητα του συμβούλου Μάντγκουικ ως μέλους του Reform UK αναστέλλεται με άμεση ισχύ», ανέφερε χαρακτηριστικά.



Τι αναφέρει η βρετανική Εισαγγελική Υπηρεσία

Σε επίσημη ανακοίνωσή της, η Crown Prosecution Service επιβεβαίωσε ότι η απόφαση για την άσκηση δίωξης ελήφθη μετά την αξιολόγηση των στοιχείων που συγκεντρώθηκαν κατά την αστυνομική έρευνα.



«Η Εισαγγελική Υπηρεσία αποφάσισε να ασκήσει ποινική δίωξη κατά του Τζορτζ Μάντγκουικ για σοβαρά σεξουαλικά αδικήματα, συμπεριλαμβανομένων πολλαπλών κατηγοριών βιασμού», δήλωσε εκπρόσωπός της.



«Του έχουν επίσης απαγγελθεί κατηγορίες για απειλή κατά της ζωής, παράνομη κατακράτηση και παρενοχλητική παρακολούθηση», πρόσθεσε.



Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, οι εισαγγελικές αρχές εξέτασαν το αποδεικτικό υλικό προκειμένου να διαπιστώσουν εάν υπάρχουν επαρκή στοιχεία για την παραπομπή της υπόθεσης στη Δικαιοσύνη.



«Οι εισαγγελείς μας εργάστηκαν για να διαπιστώσουν ότι υπάρχουν επαρκή αποδεικτικά στοιχεία και ότι η παραπομπή της υπόθεσης στο δικαστήριο εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον», ανέφερε ο εκπρόσωπος.



Η Εισαγγελική Υπηρεσία υπογράμμισε, πάντως, ότι η ποινική διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη και ότι ο κατηγορούμενος διατηρεί το δικαίωμα σε δίκαιη δίκη.



«Υπενθυμίζουμε σε όλους τους εμπλεκομένους ότι η διαδικασία κατά του κατηγορουμένου βρίσκεται πλέον σε εξέλιξη και ότι έχει δικαίωμα σε δίκαιη δίκη. Δεν θα πρέπει να δημοσιεύονται ρεπορτάζ, σχόλια ή πληροφορίες που θα μπορούσαν με οποιονδήποτε τρόπο να επηρεάσουν την εξέλιξη της διαδικασίας», σημείωσε.



Η υπόθεση αναμένεται να εξεταστεί για πρώτη φορά από το δικαστήριο του Πόρτσμουθ στις 25 Νοεμβρίου, ενώ μέχρι την έκδοση δικαστικής απόφασης ισχύει το τεκμήριο αθωότητας του κατηγορουμένου.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα